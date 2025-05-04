Армия России освободила Зеленое Поле - 04.05.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Зеленое Поле
Армия России освободила Зеленое Поле - 04.05.2025 Украина.ру
Армия России освободила Зеленое Поле
Подразделения российских войск освободили село Зеленое Поле близ Александрополя и продвинулись вглубь обороны ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщает украинский телеграм-канал Deep State.
2025-05-04T12:14
2025-05-04T12:14
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Помимо освобождения села Зеленое Поле, сказано в публикации, российская армия продвинулась вперёд около Нового и Новомихайловки, сказано в публикации.Минобороны России официально не подтверждает освобождение новых населённых пунктов и продвижения на Лиманском направлении.Ранее в новостях: России достаточно сил и средств для завершения СВО - ПутинБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
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новости, россия, всу, потери всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, днр, новые регионы, новороссия
Новости, Россия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ДНР, Новые регионы, Новороссия

Армия России освободила Зеленое Поле

12:14 04.05.2025
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Подразделения российских войск освободили село Зеленое Поле близ Александрополя и продвинулись вглубь обороны ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщает украинский телеграм-канал Deep State.
Помимо освобождения села Зеленое Поле, сказано в публикации, российская армия продвинулась вперёд около Нового и Новомихайловки, сказано в публикации.
Минобороны России официально не подтверждает освобождение новых населённых пунктов и продвижения на Лиманском направлении.
Ранее в новостях: России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
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