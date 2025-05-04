Армия России освободила Зеленое Поле
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Подразделения российских войск освободили село Зеленое Поле близ Александрополя и продвинулись вглубь обороны ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщает украинский телеграм-канал Deep State.
Помимо освобождения села Зеленое Поле, сказано в публикации, российская армия продвинулась вперёд около Нового и Новомихайловки, сказано в публикации.
Минобороны России официально не подтверждает освобождение новых населённых пунктов и продвижения на Лиманском направлении.
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