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Армия России освободила Зеленое Поле

Армия России освободила Зеленое Поле - 04.05.2025 Украина.ру

Армия России освободила Зеленое Поле

Подразделения российских войск освободили село Зеленое Поле близ Александрополя и продвинулись вглубь обороны ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщает украинский телеграм-канал Deep State.

2025-05-04T12:14

2025-05-04T12:14

2025-05-04T12:14

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Помимо освобождения села Зеленое Поле, сказано в публикации, российская армия продвинулась вперёд около Нового и Новомихайловки, сказано в публикации.Минобороны России официально не подтверждает освобождение новых населённых пунктов и продвижения на Лиманском направлении.Ранее в новостях: России достаточно сил и средств для завершения СВО - ПутинБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая

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