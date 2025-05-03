https://ukraina.ru/20250503/zlobnyy-narkodzhin-i-monolog-neadekvatnogo-cheloveka-dve-ataki-v-moloko-itogi-3-maya-1062909499.html

Злобный наркоджин и его неадекватный монолог, две атаки в "молоко". Итоги 3 мая

Злобный наркоджин и его неадекватный монолог, две атаки в "молоко". Итоги 3 мая - 03.05.2025 Украина.ру

Злобный наркоджин и его неадекватный монолог, две атаки в "молоко". Итоги 3 мая

Украинские политики и эксперты прокомментировали заявление Владимира Зеленского по поводу безопасности на параде в честь 80-летия Победы в Москве. Украина совершила две массированные атаки в Чёрном море

2025-05-03T18:10

2025-05-03T18:10

2025-05-03T18:11

эксклюзив

хроники

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Днём 3 мая Минобороны России рассказало о ночных атаках ВСУ в регионе Чёрного моря."Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства в 12:43.Кроме того, указали в министерстве, в течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.До этого, утром, оборонное ведомство сообщало о том, что в течение с прошедшей ночи с 22:00 до 05:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 170 украинских БПЛА самолётного типа. Из них 96 были сбиты над территорией Республики Крым, 47 — над территорией Краснодарского края."Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" и три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД". С 02:00 до 05:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров", — сообщало министерство утром.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал в 10:03 о введении в городе режима чрезвычайной ситуации."В Новороссийске введен режим ЧС. В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района. На месте работают оперативные службы. В случае необходимости развернем пункты временного размещения. На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь", — отмечал Кравченко.Как сообщал ряд источников, в атаке на Новороссийск активно применялись безэкипажные катера.Военкор, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Коц указал, что украинские атаки в регионе Чёрного моря были в "молоко"."Две массированные атаки в "молоко". Но вообще показательно, что массированные атаки на Крым и Новороссийск происходят на фоне отказа Зеленского от трехдневного перемирия и его угроз мировым лидерам, которые приедут на парад в Москву. В Курской области удержаться не смогли, из Белгородской их тоже вышибли. А нагадить-то на День Победы ой как хочется. Праздновать собрались? Иностранцев позвали? А мы вот вам под дверь сейчас кучу наложим, просто из вредности", — отметил Коц.По его словам, здесь правящему на Украине режиму "конечно, масштаб нужен, размах","Не просто какой-нибудь резервуар с топливом, а мост Крымский, например. Или пара кораблей Черноморского флота. Иначе запускать такое количество средств поражения просто смысла нет. А противник два дня подряд проводит настоящие массированные комбинированные атаки на этом направлении. Статистика перехватов говорит сама за себя", — подчеркнул военкор.Он также напомнил о том, сколько всего украинской техники принимало участие в атаке."Вчера над Крымом, Черным морем и Краснодарским краем свалили под 120 их тяжелых ударных беспилотников. В море сожгли 10 украинских БЭКов, еще два повредили, плюс один американский катер "Willard" в минус. Сегодня ночью ещё под полторы сотни беспилотов самолетного типа сбили. Плюс уничтожены восемь ракет "Storm Shadow" и три противокорабельные ракеты "Нептун". БЭКов в общей сложности за сутки наколошматили 23 штуки!" — отметил Коц.По его словам, при этом украинским военным не удалось достичь сколь-либо значимых результатов."А результат-то у украинских военных где? Гражданские многоэтажки в Новороссийске? Если бы было что-то серьёзное, всплыли бы и кадры с камер БЭКов, и спутниковые снимки, и наши недалекие сограждане бы уже что-то выбросили в тик-токи. А ничего нет. Что за львы — эти тигры, отбивавшие массированные комбинированные удары! Операторы FPV-дронов, кстати, тоже поучаствовали в прибрежной зоне. ПВО — вообще лучшие! Ну это я с 2022 года знаю, когда с ними в Изюме жил. Так они же эволюционируют! В общем и целом Зеленскому с налитыми кровью глазами показали большой Черноморский болт. А то вздумал нас шантажировать 30-дневным перемирием. Кто его контролировать-то будет? Вам энергетический мораторий предлагали, вы на него положили с прибором. Кто ж вам теперь поверит", — указал Коц.При этом он заявил, что правящий в Киеве режим наверняка попытается ещё атаковать России и призвал не ждать, но готовиться к вероятным атакам.Неадекватный человекЗаявление Владимира Зеленского, в котором он угрожал мировым лидерам, которые приедут на парад в честь 80-летия Победы в Москву, встретило осуждение не только у российских, но и у украинских политиков и экспертов."Отказ террориста от перемирия, а также его бредовые намёки на безопасность мировых лидеров 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве — это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью", — отметил бежавший с Украины народный депутат, член "Слуги народа" Артём Дмитрук.Украинский политолог Константин Бондаренко выразил недоумение по поводу слов Зеленского.""Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров во время парада на Красной площади". - Зеленский. "Мировые лидеры не могут гарантировать безопасность Зеленского". - Мировые лидеры. А вообще интересно: на кого подобного рода заявления ориентированы? Как говорят в братской Молдове, "он шо, вопшэ?"", — отметил Бондаренко.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" связал заявление Зеленского с атаками на Крым и Краснодарский край."Стоит обратить внимание, что Зеленский снова об этом начал говорить как раз после сегодняшнего массированного комбинированного удара ракетами и беспилотниками по России. Значит данный удар был показательным, чтобы напугать всех", — писал канал 3 мая.Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — назвал заявление Зеленского "сознательным нагнетанием ситуации".Тем временем заявление Зеленского прокомментировали и в МИД РФ."Заявления, которые сейчас сделал Зеленский, неслучайны. Это классическая угроза террориста международного масштаба. Ровно поэтому в одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она указала на то, что Зеленский предал своих предков и свой народ."То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца", — указала Захарова.Официальный представитель МИД РФ напомнила о терактах украинских спецслужб в Африке."То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись. Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провёл серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", - подчеркнула Захарова.Она напомнила, что "после каждого теракта на территории России киевский режим, его силовые службы, лично Зеленский бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше"."Поэтому фраза о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой. Всё, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой", — указала она.По словам Захаровой, "снесённые и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перемещение с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы — доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганёт фашистам".О сделке между Украиной и США — в статье Ивана Лизана "Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"".

https://ukraina.ru/20250503/massirovannaya-ataka-na-novorossiysk-glavnoe-na-utro-3-maya-1062903875.html

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https://ukraina.ru/20250430/podryv-mirnykh-usiliy-provaly-vsu-zapugivanie-rossiyskoy-ugrozoy-glavnoe-na-ukraine-na-utro-30-1062855988.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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