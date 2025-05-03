Злобный наркоджин и его неадекватный монолог, две атаки в "молоко". Итоги 3 мая
18:10 03.05.2025 (обновлено: 18:11 03.05.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украинские политики и эксперты прокомментировали заявление Владимира Зеленского по поводу безопасности на параде в честь 80-летия Победы в Москве. Украина совершила две массированные атаки в Чёрном море
Днём 3 мая Минобороны России рассказало о ночных атаках ВСУ в регионе Чёрного моря.
"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства в 12:43.
Кроме того, указали в министерстве, в течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.
До этого, утром, оборонное ведомство сообщало о том, что в течение с прошедшей ночи с 22:00 до 05:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 170 украинских БПЛА самолётного типа. Из них 96 были сбиты над территорией Республики Крым, 47 — над территорией Краснодарского края.
"Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" и три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД". С 02:00 до 05:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров", — сообщало министерство утром.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал в 10:03 о введении в городе режима чрезвычайной ситуации.
"В Новороссийске введен режим ЧС. В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района. На месте работают оперативные службы. В случае необходимости развернем пункты временного размещения. На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь", — отмечал Кравченко.
Как сообщал ряд источников, в атаке на Новороссийск активно применялись безэкипажные катера.
Военкор, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Коц указал, что украинские атаки в регионе Чёрного моря были в "молоко".
"Две массированные атаки в "молоко". Но вообще показательно, что массированные атаки на Крым и Новороссийск происходят на фоне отказа Зеленского от трехдневного перемирия и его угроз мировым лидерам, которые приедут на парад в Москву. В Курской области удержаться не смогли, из Белгородской их тоже вышибли. А нагадить-то на День Победы ой как хочется. Праздновать собрались? Иностранцев позвали? А мы вот вам под дверь сейчас кучу наложим, просто из вредности", — отметил Коц.
По его словам, здесь правящему на Украине режиму "конечно, масштаб нужен, размах",
"Не просто какой-нибудь резервуар с топливом, а мост Крымский, например. Или пара кораблей Черноморского флота. Иначе запускать такое количество средств поражения просто смысла нет. А противник два дня подряд проводит настоящие массированные комбинированные атаки на этом направлении. Статистика перехватов говорит сама за себя", — подчеркнул военкор.
Он также напомнил о том, сколько всего украинской техники принимало участие в атаке.
"Вчера над Крымом, Черным морем и Краснодарским краем свалили под 120 их тяжелых ударных беспилотников. В море сожгли 10 украинских БЭКов, еще два повредили, плюс один американский катер "Willard" в минус. Сегодня ночью ещё под полторы сотни беспилотов самолетного типа сбили. Плюс уничтожены восемь ракет "Storm Shadow" и три противокорабельные ракеты "Нептун". БЭКов в общей сложности за сутки наколошматили 23 штуки!" — отметил Коц.
"Вчера над Крымом, Черным морем и Краснодарским краем свалили под 120 их тяжелых ударных беспилотников. В море сожгли 10 украинских БЭКов, еще два повредили, плюс один американский катер "Willard" в минус. Сегодня ночью ещё под полторы сотни беспилотов самолетного типа сбили. Плюс уничтожены восемь ракет "Storm Shadow" и три противокорабельные ракеты "Нептун". БЭКов в общей сложности за сутки наколошматили 23 штуки!" — отметил Коц.
По его словам, при этом украинским военным не удалось достичь сколь-либо значимых результатов.
"А результат-то у украинских военных где? Гражданские многоэтажки в Новороссийске? Если бы было что-то серьёзное, всплыли бы и кадры с камер БЭКов, и спутниковые снимки, и наши недалекие сограждане бы уже что-то выбросили в тик-токи. А ничего нет. Что за львы — эти тигры, отбивавшие массированные комбинированные удары! Операторы FPV-дронов, кстати, тоже поучаствовали в прибрежной зоне. ПВО — вообще лучшие! Ну это я с 2022 года знаю, когда с ними в Изюме жил. Так они же эволюционируют! В общем и целом Зеленскому с налитыми кровью глазами показали большой Черноморский болт. А то вздумал нас шантажировать 30-дневным перемирием. Кто его контролировать-то будет? Вам энергетический мораторий предлагали, вы на него положили с прибором. Кто ж вам теперь поверит", — указал Коц.
"А результат-то у украинских военных где? Гражданские многоэтажки в Новороссийске? Если бы было что-то серьёзное, всплыли бы и кадры с камер БЭКов, и спутниковые снимки, и наши недалекие сограждане бы уже что-то выбросили в тик-токи. А ничего нет. Что за львы — эти тигры, отбивавшие массированные комбинированные удары! Операторы FPV-дронов, кстати, тоже поучаствовали в прибрежной зоне. ПВО — вообще лучшие! Ну это я с 2022 года знаю, когда с ними в Изюме жил. Так они же эволюционируют! В общем и целом Зеленскому с налитыми кровью глазами показали большой Черноморский болт. А то вздумал нас шантажировать 30-дневным перемирием. Кто его контролировать-то будет? Вам энергетический мораторий предлагали, вы на него положили с прибором. Кто ж вам теперь поверит", — указал Коц.
При этом он заявил, что правящий в Киеве режим наверняка попытается ещё атаковать России и призвал не ждать, но готовиться к вероятным атакам.
Неадекватный человек
Заявление Владимира Зеленского, в котором он угрожал мировым лидерам, которые приедут на парад в честь 80-летия Победы в Москву, встретило осуждение не только у российских, но и у украинских политиков и экспертов.
"Отказ террориста от перемирия, а также его бредовые намёки на безопасность мировых лидеров 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве — это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью", — отметил бежавший с Украины народный депутат, член "Слуги народа" Артём Дмитрук.
Украинский политолог Константин Бондаренко выразил недоумение по поводу слов Зеленского.
""Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров во время парада на Красной площади". - Зеленский. "Мировые лидеры не могут гарантировать безопасность Зеленского". - Мировые лидеры. А вообще интересно: на кого подобного рода заявления ориентированы? Как говорят в братской Молдове, "он шо, вопшэ?"", — отметил Бондаренко.
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" связал заявление Зеленского с атаками на Крым и Краснодарский край.
"Стоит обратить внимание, что Зеленский снова об этом начал говорить как раз после сегодняшнего массированного комбинированного удара ракетами и беспилотниками по России. Значит данный удар был показательным, чтобы напугать всех", — писал канал 3 мая.
Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — назвал заявление Зеленского "сознательным нагнетанием ситуации".
30 апреля, 09:00Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреляСША и РФ хотят урегулировать конфликт, но Зеленский подрывает мирные усилия. Российские военные уничтожают противника и технику. Зеленский использует метод запугивания ради помощи ЕС и срыва переговоров, однако Европа все равно не может собрать военных для Киева из-за нехватки людей и денег
Тем временем заявление Зеленского прокомментировали и в МИД РФ.
"Заявления, которые сейчас сделал Зеленский, неслучайны. Это классическая угроза террориста международного масштаба. Ровно поэтому в одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала на то, что Зеленский предал своих предков и свой народ.
"То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца", — указала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ напомнила о терактах украинских спецслужб в Африке.
"То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись. Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провёл серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", - подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что "после каждого теракта на территории России киевский режим, его силовые службы, лично Зеленский бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше".
"Поэтому фраза о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой. Всё, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой", — указала она.
По словам Захаровой, "снесённые и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перемещение с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы — доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганёт фашистам".
О сделке между Украиной и США — в статье Ивана Лизана "Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"".
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