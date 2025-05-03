"Корейские страхи" Киева и мечты о теракте на Параде Победы. О чем говорят украинские военные и эксперты - 03.05.2025 Украина.ру
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"Корейские страхи" Киева и мечты о теракте на Параде Победы. О чем говорят украинские военные и эксперты
"Корейские страхи" Киева и мечты о теракте на Параде Победы. О чем говорят украинские военные и эксперты - 03.05.2025 Украина.ру
"Корейские страхи" Киева и мечты о теракте на Параде Победы. О чем говорят украинские военные и эксперты
На текущей неделе украинские военные и эксперты выражали особую тревогу в связи с усилившимися темпами наступления российской армии и перспективами дальнейшего участия в СВО солдат из КНДР
2025-05-03T15:11
2025-05-03T15:11
эксклюзив
кндр
украина
россия
марьяна безуглая
александр дубинский
дональд трамп
сизо
"азов"
вооруженные силы украины
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На текущей неделе украинские военные и эксперты выражали особую тревогу в связи с усилившимися темпами наступления российской армии и перспективами дальнейшего участия в СВО солдат из КНДРПо данным украинского паблика Deep State, за минувший апрель ВС РФ взяли 175 квадратных километров, тогда как в марте – 133. Сюда не входят территории Курской области, которые за этот же период освободила российская армия. Больше всего русские продвинулись, по данным паблика, на участке фронта между Торецком и Покровском, а также к западу от Курахово.Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщил в четверг 1 мая, что украинские военнослужащие побежали с позиций возле села Новоеленовка на Константиновском направлении. "Русские уничтожили одну нашу САУшку, броню и укрытие, быстро залетели на мотоциклах в село, наша пехота не выдержала натиска и начала бежать", - признает "Мучной".В тот же день неонацист из "Азова"* и подполковник ВСУ Максим Жорин рассказывал, что россияне давят на фронте и ищут возможности прорыва на Сумщине и Харьковщине. Он отмечает, что российские военные сменяют подразделения и концентрирует силы для локальных атак.На Украине же, несмотря на насильственную мобилизацию в промышленных масштабах, людей по-прежнему не хватает. Скандальный нардеп Марьяна Безуглая признала на этой неделе, что половина военнослужащих дезертировала. "Половина нашей воюющей армии находится в самовольном уходе от части (СОЧ)", - заявила Безуглая в ответ на робкие комментарии омбудсмена по поводу нарушений при "бусификации".На этом фоне, как пишет из СИЗО депутат Александр Дубинский, Верховная Рада решила дать ещё один "шанс" тем, кто находится в самовольном оставлении части (СОЧ), продлив до конца лета возможность вернуться в часть без уголовного преследования."Этот закон не про амнистию. Это про отчаяние власти, которая не может контролировать свою собственную армию, и ищет, как заманить бойцов обратно - через разные уловки и обещания, в которые никто не верит", - комментирует Дубинский.Поскольку президент РФ на днях признал участие солдат из КНДР в боевых действиях, на Украине гадали, сколько их еще может появиться, и на каких участках фронта. Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в еще большем количестве они могут появиться в Донецкой области, поскольку по российской конституции – это территория ДНР - субъекта Российской Федерации."Что помешает, учитывая договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и КНДР, масштабировать позитивный, по мнению Генштаба российской армии, опыт?", – спрашивал по этому поводу украинский политолог.Украинский телеграм-канал "Легитимный" пугает украинцев наплывом корейских солдат, если провалятся мирные инициативы Дональда Трампа. "Если война обострится, то к концу года в рядах ВС РФ будет воевать больше двухсот тысяч северокорейских военных на своей технике. Такое "вливание" угрожает обвалом обороны ВСУ", - прогнозирует "Легитимный".В то же время телеграм-канал "Рубикон", наоборот, не прогнозирует увеличение количества солдат КНДР, если США выйдут из украинского конфликта и умоют руки. Наплыв же северокорейцев авторы допускают, если Трамп вдруг захочет завалить Украину оружием."Переброска в Украину экспедиционного корпуса в 200, а то и 250 тысяч человек – для Пхеньяна вполне подъемная опция. И это уже кардинально меняет все расклады на фронте, да и в будущем переговорном треке", - резюмирует "Рубикон".Усилившееся продвижение российской армии, нехватка своих военнослужащих, а также вероятность прибытия большего числа солдат из КНДР ставят Киев в крайне невыгодное положение. И отчасти поэтому на Украине чаще стали призывать к терроризму как методу ведения боевых действий, что свидетельствует о слабости. На текущей неделе редкий украинский медийный националист или чиновник не грозил Москве террористическими ударами на 9 мая.Нардеп Юрий Павленко (бывший детский омбудсмен в 2008-2011) мечтательно рассказывает о том, как настанет время, и Украина будет бить по Красной площади, "если не на 9 мая, то позже". Офицер ВСУ Денис Ярославский мечтает тоже об ударе по Красной площади 9 мая, чтобы попасть не только по руководству РФ, но и по лидеру КНДР.Бывший израильский офицер и сотрудник СБУ Игаль Левин в интервью "Радио НВ" призывает масштабировать теракты на территории РФ, комментируя убийство генерала Ярослава Москалика. "Тут мы видим, что есть определённая система, у нас есть конвейер. Топовые российские военные должны понимать, что они не в безопасности", - хвастался Левин.Нардеп Юрий Костенко, глава комитета по нацбезопасности и обороне, на этой неделе тоже бредил ракетным ударом по Красной площади, хотя бы ради медийного эффекта."Возможность нанести такие удары у Украины есть. Пусть это не будут массовые именно ракетные удары. Но даже тревога на Красной площади – это тоже большая история для нас и тем более для Путина. Который празднует День Победы, а в этот момент в Москве звучит тревога", - фантазировал Костенко.В тоже время украинское издание "Страна" допускает, что разговоры об ударе по Красной площади - это не столько анонс атаки, сколько часть информационной кампании Банковой. Украинский режим так хочет объяснить, что Москва "боится ВСУ, поэтому и хочет перемирия на 9 мая". В любом случае такие заявления направлены на срыв перемирия, даже если за ними ничего и не стоит.Читайте также: Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России* запрещённая в РФ террористическая организация
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, кндр, украина, россия, марьяна безуглая, александр дубинский, дональд трамп, сизо, "азов", вооруженные силы украины
Эксклюзив, КНДР, Украина, Россия, Марьяна Безуглая, Александр Дубинский, Дональд Трамп, СИЗО, "Азов", Вооруженные силы Украины

"Корейские страхи" Киева и мечты о теракте на Параде Победы. О чем говорят украинские военные и эксперты

15:11 03.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На текущей неделе украинские военные и эксперты выражали особую тревогу в связи с усилившимися темпами наступления российской армии и перспективами дальнейшего участия в СВО солдат из КНДР
На текущей неделе украинские военные и эксперты выражали особую тревогу в связи с усилившимися темпами наступления российской армии и перспективами дальнейшего участия в СВО солдат из КНДР
По данным украинского паблика Deep State, за минувший апрель ВС РФ взяли 175 квадратных километров, тогда как в марте – 133. Сюда не входят территории Курской области, которые за этот же период освободила российская армия. Больше всего русские продвинулись, по данным паблика, на участке фронта между Торецком и Покровском, а также к западу от Курахово.
Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщил в четверг 1 мая, что украинские военнослужащие побежали с позиций возле села Новоеленовка на Константиновском направлении. "Русские уничтожили одну нашу САУшку, броню и укрытие, быстро залетели на мотоциклах в село, наша пехота не выдержала натиска и начала бежать", - признает "Мучной".
В тот же день неонацист из "Азова"* и подполковник ВСУ Максим Жорин рассказывал, что россияне давят на фронте и ищут возможности прорыва на Сумщине и Харьковщине. Он отмечает, что российские военные сменяют подразделения и концентрирует силы для локальных атак.
На Украине же, несмотря на насильственную мобилизацию в промышленных масштабах, людей по-прежнему не хватает. Скандальный нардеп Марьяна Безуглая признала на этой неделе, что половина военнослужащих дезертировала. "Половина нашей воюющей армии находится в самовольном уходе от части (СОЧ)", - заявила Безуглая в ответ на робкие комментарии омбудсмена по поводу нарушений при "бусификации".
На этом фоне, как пишет из СИЗО депутат Александр Дубинский, Верховная Рада решила дать ещё один "шанс" тем, кто находится в самовольном оставлении части (СОЧ), продлив до конца лета возможность вернуться в часть без уголовного преследования.
"Этот закон не про амнистию. Это про отчаяние власти, которая не может контролировать свою собственную армию, и ищет, как заманить бойцов обратно - через разные уловки и обещания, в которые никто не верит", - комментирует Дубинский.
Поскольку президент РФ на днях признал участие солдат из КНДР в боевых действиях, на Украине гадали, сколько их еще может появиться, и на каких участках фронта. Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в еще большем количестве они могут появиться в Донецкой области, поскольку по российской конституции – это территория ДНР - субъекта Российской Федерации.
"Что помешает, учитывая договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и КНДР, масштабировать позитивный, по мнению Генштаба российской армии, опыт?", – спрашивал по этому поводу украинский политолог.
Украинский телеграм-канал "Легитимный" пугает украинцев наплывом корейских солдат, если провалятся мирные инициативы Дональда Трампа. "Если война обострится, то к концу года в рядах ВС РФ будет воевать больше двухсот тысяч северокорейских военных на своей технике. Такое "вливание" угрожает обвалом обороны ВСУ", - прогнозирует "Легитимный".
В то же время телеграм-канал "Рубикон", наоборот, не прогнозирует увеличение количества солдат КНДР, если США выйдут из украинского конфликта и умоют руки. Наплыв же северокорейцев авторы допускают, если Трамп вдруг захочет завалить Украину оружием.
"Переброска в Украину экспедиционного корпуса в 200, а то и 250 тысяч человек – для Пхеньяна вполне подъемная опция. И это уже кардинально меняет все расклады на фронте, да и в будущем переговорном треке", - резюмирует "Рубикон".
Усилившееся продвижение российской армии, нехватка своих военнослужащих, а также вероятность прибытия большего числа солдат из КНДР ставят Киев в крайне невыгодное положение. И отчасти поэтому на Украине чаще стали призывать к терроризму как методу ведения боевых действий, что свидетельствует о слабости. На текущей неделе редкий украинский медийный националист или чиновник не грозил Москве террористическими ударами на 9 мая.
Нардеп Юрий Павленко (бывший детский омбудсмен в 2008-2011) мечтательно рассказывает о том, как настанет время, и Украина будет бить по Красной площади, "если не на 9 мая, то позже". Офицер ВСУ Денис Ярославский мечтает тоже об ударе по Красной площади 9 мая, чтобы попасть не только по руководству РФ, но и по лидеру КНДР.
Бывший израильский офицер и сотрудник СБУ Игаль Левин в интервью "Радио НВ" призывает масштабировать теракты на территории РФ, комментируя убийство генерала Ярослава Москалика. "Тут мы видим, что есть определённая система, у нас есть конвейер. Топовые российские военные должны понимать, что они не в безопасности", - хвастался Левин.
Нардеп Юрий Костенко, глава комитета по нацбезопасности и обороне, на этой неделе тоже бредил ракетным ударом по Красной площади, хотя бы ради медийного эффекта.
"Возможность нанести такие удары у Украины есть. Пусть это не будут массовые именно ракетные удары. Но даже тревога на Красной площади – это тоже большая история для нас и тем более для Путина. Который празднует День Победы, а в этот момент в Москве звучит тревога", - фантазировал Костенко.
В тоже время украинское издание "Страна" допускает, что разговоры об ударе по Красной площади - это не столько анонс атаки, сколько часть информационной кампании Банковой. Украинский режим так хочет объяснить, что Москва "боится ВСУ, поэтому и хочет перемирия на 9 мая". В любом случае такие заявления направлены на срыв перемирия, даже если за ними ничего и не стоит.
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* запрещённая в РФ террористическая организация
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