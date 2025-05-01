Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России - 01.05.2025 Украина.ру
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Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России
Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России - 01.05.2025 Украина.ру
Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России
Северная Корея, которая от России никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя ее преданным союзником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев
2025-05-01T03:30
2025-05-01T03:30
новости
россия
кндр
северная корея
владимир путин
ильхам алиев
киргизия
азербайджан
договор
кто
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Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки ВСУ в Курской области.В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) говорится, что корейские военные "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил".У России с КНДР заключен договор, согласно которому стороны обязаны оказывать военную помощь в случае нападения на одну из них, отметил историк.С юридической стороны участие северокорейских военных в освобождении Курской области, международно признанной территории России безупречно, добавил он."Но почему-то тогда решили это пока не обнародовать. Возможно, это неизжитые иллюзии 90-х годов, когда мы хотели что-то доказать западным "партнерам". Причем сам факт наличия корейцев на фронте не оспаривался теми, кто там находился, военкорами, например", — подчеркнул Дмитриев.По его мнению, здесь нужно обратить внимание на поведение постсоветских республик. Закрывают "Русский дом" в Азербайджане, но президент Ильхам Алиев молчит. В Киргизии арестовывают людей, которых обвиняют в вербовке наемников, указал он."Был задержан и эксперт-африканист Виктор Васильев, который работал в Африке и внес существенный вклад, чтобы потеснить там позиции французов в пользу России. При этом миллион граждан Киргизии живут в России и зарабатывают здесь деньги", — указал Дмитриев.Но при этом Северная Корея, которая от России никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя ее преданным союзником, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире" на сайте Украина.ру.Еще материал на эту тему: "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее".
https://ukraina.ru/20250430/u-nikh-voyna-na-nosu-polikarpov-o-tom-mozhet-li-kitay-dlya-obkatki-otpravit-voennykh-v-zonu-svo-1062880762.html
россия
кндр
северная корея
киргизия
азербайджан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кндр, северная корея, владимир путин, ильхам алиев, киргизия, азербайджан, договор, кто, сво, дзен новости сво, курская область, африка
Новости, Россия, КНДР, Северная Корея, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Киргизия, Азербайджан, договор, КТО, СВО, дзен новости СВО, Курская область, Африка

Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России

03:30 01.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Северная Корея, которая от России никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя ее преданным союзником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев
Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки ВСУ в Курской области.
В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) говорится, что корейские военные "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил".
У России с КНДР заключен договор, согласно которому стороны обязаны оказывать военную помощь в случае нападения на одну из них, отметил историк.
С юридической стороны участие северокорейских военных в освобождении Курской области, международно признанной территории России безупречно, добавил он.
"Но почему-то тогда решили это пока не обнародовать. Возможно, это неизжитые иллюзии 90-х годов, когда мы хотели что-то доказать западным "партнерам". Причем сам факт наличия корейцев на фронте не оспаривался теми, кто там находился, военкорами, например", — подчеркнул Дмитриев.
По его мнению, здесь нужно обратить внимание на поведение постсоветских республик. Закрывают "Русский дом" в Азербайджане, но президент Ильхам Алиев молчит. В Киргизии арестовывают людей, которых обвиняют в вербовке наемников, указал он.
"Был задержан и эксперт-африканист Виктор Васильев, который работал в Африке и внес существенный вклад, чтобы потеснить там позиции французов в пользу России. При этом миллион граждан Киргизии живут в России и зарабатывают здесь деньги", — указал Дмитриев.
Но при этом Северная Корея, которая от России никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя ее преданным союзником, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире" на сайте Украина.ру.
Еще материал на эту тему: "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее".
Китай армия коллаж - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Вчера, 20:45
"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВОСейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
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03:30Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России
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