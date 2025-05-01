Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Северная Корея, которая от России никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя ее преданным союзником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев
Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки ВСУ в Курской области.
В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) говорится, что корейские военные "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил".
С юридической стороны участие северокорейских военных в освобождении Курской области, международно признанной территории России безупречно, добавил он.
"Но почему-то тогда решили это пока не обнародовать. Возможно, это неизжитые иллюзии 90-х годов, когда мы хотели что-то доказать западным "партнерам". Причем сам факт наличия корейцев на фронте не оспаривался теми, кто там находился, военкорами, например", — подчеркнул Дмитриев.
По его мнению, здесь нужно обратить внимание на поведение постсоветских республик. Закрывают "Русский дом" в Азербайджане, но президент Ильхам Алиев молчит. В Киргизии арестовывают людей, которых обвиняют в вербовке наемников, указал он.
"Был задержан и эксперт-африканист Виктор Васильев, который работал в Африке и внес существенный вклад, чтобы потеснить там позиции французов в пользу России. При этом миллион граждан Киргизии живут в России и зарабатывают здесь деньги", — указал Дмитриев.
Но при этом Северная Корея, которая от России никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя ее преданным союзником, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 20:45"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВОСейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
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