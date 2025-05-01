https://ukraina.ru/20250501/andrey-dmitriev-severnaya-koreya-pokazala-sebya-samym-predannym-soyuznikom-rossii-1062883760.html

Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России

Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России - 01.05.2025 Украина.ру

Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России

Северная Корея, которая от России никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя ее преданным союзником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев

2025-05-01T03:30

2025-05-01T03:30

2025-05-01T03:30

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Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки ВСУ в Курской области.В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) говорится, что корейские военные "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил".У России с КНДР заключен договор, согласно которому стороны обязаны оказывать военную помощь в случае нападения на одну из них, отметил историк.С юридической стороны участие северокорейских военных в освобождении Курской области, международно признанной территории России безупречно, добавил он."Но почему-то тогда решили это пока не обнародовать. Возможно, это неизжитые иллюзии 90-х годов, когда мы хотели что-то доказать западным "партнерам". Причем сам факт наличия корейцев на фронте не оспаривался теми, кто там находился, военкорами, например", — подчеркнул Дмитриев.По его мнению, здесь нужно обратить внимание на поведение постсоветских республик. Закрывают "Русский дом" в Азербайджане, но президент Ильхам Алиев молчит. В Киргизии арестовывают людей, которых обвиняют в вербовке наемников, указал он."Был задержан и эксперт-африканист Виктор Васильев, который работал в Африке и внес существенный вклад, чтобы потеснить там позиции французов в пользу России. При этом миллион граждан Киргизии живут в России и зарабатывают здесь деньги", — указал Дмитриев.Но при этом Северная Корея, которая от России никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя ее преданным союзником, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире" на сайте Украина.ру.Еще материал на эту тему: "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее".

https://ukraina.ru/20250430/u-nikh-voyna-na-nosu-polikarpov-o-tom-mozhet-li-kitay-dlya-obkatki-otpravit-voennykh-v-zonu-svo-1062880762.html

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