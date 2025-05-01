https://ukraina.ru/20250501/ugroza-tekhnicheskogo-defolta-i-mobilizatsiya-medikov-chto-ozhidaetsya-na-ukraine-v-mae-1062889769.html

Угроза технического дефолта и мобилизация медиков. Что ожидается на Украине в мае

Угроза технического дефолта и мобилизация медиков. Что ожидается на Украине в мае - 01.05.2025 Украина.ру

Угроза технического дефолта и мобилизация медиков. Что ожидается на Украине в мае

В мае большинство украинцев хотели бы дождаться перемирия, на которое они надеялись еще в апреле на основании некоторых заявлений новой администрации США. Однако пока, очевидно, что киевский режим в мае желает совершить какую-нибудь громкую провокацию или теракт ко Дню победы.

2025-05-01T13:27

2025-05-01T13:27

2025-05-01T13:29

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Сама эта дата чрезвычайно бесит украинских неонацистов и националистов, ассоциирующих себя с проигравшей стороной. "Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают", - угрожал Москве Зеленский в конце апреля.Очевидно, что не обойдется и без показательных нападений на тех украинцев, которые еще продолжают чтить День победы. Майские праздники на Украине даже если и считаются официально праздниками, но выходными не являются с 2022 года.В мае будет продолжена насильственная мобилизация, но со следующего месяца сокращается период тренировок для тех, кто ранее имел статус "ограниченно пригодный" (сам статус был отменен). Для них должны быть сформированы отдельные "учебки", где будут снижены нормы физических нагрузок. Срок обучения сокращается с 45 до 30 дней. Объясняют это тем, что готовят их к службе в тыловых частях, хотя на практике многие из них оказываются на фронте, в том числе и в штурмовых подразделениях.На днях также Минздрав Украины получил запрос от Минобороны на отмену брони по мобилизации для части медработников. Теперь ведомство готовит списки для разбронирования. Это угробит окончательно всю медицинскую сферу в Украине, которая сейчас и так в ужасном состоянии.Украинские военные в конце апреля утверждали, что для российской армии якобы важно к 9 мая зайти в Днепропетровскую область, чего в Киеве очень опасаются из-за удара по имиджу перед западными партнерами. Главком ВСУ Александр Сырский 30 апреля сказал, что армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий на фронте, а целью, по оценке Сырского, является выход на границу Днепропетровской области. Однако он тут же противоречит себе, заявляя, что российская армия отступает от границ области (все прочие украинские военкоры отмечают движение в другую сторону).С 1 мая 2025 все украинские АЗС обязаны добавлять к бензину не менее 5% биоэтанола - спирта из растительного сырья, например, кукурузы, который добавляют к бензину как компонент, снижающий вредные выбросы в атмосферу. Такая норма действует в ЕС, а многие украинские водители и ранее использовали такое топливо, поскольку ЕС – основной поставщик бензина. Однако на рынке биоэтанольная смесь сейчас дороже обычного бензина, то есть, в рамках сближения с Евросоюзом транспорт и перевозки снова подорожают. Украинские эксперты отмечают, что контроль качества нового топлива пока не налажен, а цена может вырасти на 50–80 копеек за литр.Как сообщают в Кабмине, в мае не планируется индексация пенсий в связи с нехваткой денег. Однако глава регламентного комитета Сергей Кальченко ("Слуга народа") предлагает парламенту увеличить сумму компенсации, которую платят народным депутатам за аренду жилья в Киеве. Объясняет он это тем, что "индекс потребительских цен значительно вырос". Проще говоря, для депутатов цены выросли, а для пенсионеров, получается, нет.В мае Украину также может ожидать технический дефолт, поскольку Киев неудачно провел переговоры с держателями облигаций на сумму $2,6 млрд. Тем временем бюджетный дефицит продолжает расти, а международная помощь остаётся единственным спасательным кругом для украинской экономики. Однако МВФ в апреле утверждал, что, если не урегулировать ситуацию с этими долговыми обязательствами, то может возникнуть серьёзный риск для устойчивости текущей программы помощи в размере $15,5 млрд и прошлогодней реструктуризации украинского долга на сумму свыше $20 млрд. Иными словами, Киев может остаться и без кредитов МВФ.Украинская экономика и курс гривны существенно зависят от помощи США. Однако, если США выйдут из переговоров по Украине и вообще перекроют помощь, уже в мае украинцев может ожидать скачок инфляции, предупреждает украинский экономист Александр Хмелевский. Более того, по его мнению, девальвацию национальной валюты могут спровоцировать новые пошлины, которые вводит администрация Трампа.В этом году на Украине приняли постановление, по которому учебный год в школах может длиться до 30 июня. Связано это с тем, что образовательный процесс в ряде школ часто прерывался. Однако в Киеве и большинстве школ западной Украины последний звонок планируется 31 мая.В мае жители многоквартирных домов получат еще одну платежку для оплаты за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Сумма будет зависеть от длины труб, количества соединений и кранов в здании и будет распределяться между всеми жильцами дома. Зеленский еще в начале своего правления заявлял, что найдет "интересное решение", как не повышать цены на газ. И нашел – счета просто разбиваются на несколько платежек, каждый год вводится еще какая-нибудь платежка. Таким образом, жители в целом платят больше, тарифы для них постоянно растут, хотя формально цена на газ может оставаться неизменной.О том, что говорят о происходящем на Украине украинские эксперты - в статье Сергейя Зуева "Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, киев, сша, александр сырский, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, мвф, минздрав, эксклюзив