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"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США
"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США - 01.05.2025 Украина.ру
"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США
За американские военные поставки Украине придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
2025-05-01T11:35
2025-05-01T11:35
2025-05-01T11:37
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Он добавил, что при этом Сенат США, "ведомый республиканцами", готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции". "Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточённое сопротивление", — подчеркнул Медведев.Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление страны.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина"."Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – заявил американский президент Дональд Трамп в эфире NewsNation.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
https://ukraina.ru/20250401/1062214279.html
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"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США
11:35 01.05.2025 (обновлено: 11:37 01.05.2025)
За американские военные поставки Украине придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев