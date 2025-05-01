https://ukraina.ru/20250501/tramp-dolomal-kievskiy-rezhim-medvedev-otreagiroval-na-zaklyuchenie-resursnoy-sdelki-mezhdu-ukrainoy-i-1062888520.html

"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США

"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США - 01.05.2025 Украина.ру

"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США

За американские военные поставки Украине придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2025-05-01T11:35

2025-05-01T11:35

2025-05-01T11:37

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санкции

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Он добавил, что при этом Сенат США, "ведомый республиканцами", готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции". "Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточённое сопротивление", — подчеркнул Медведев.Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление страны.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина"."Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – заявил американский президент Дональд Трамп в эфире NewsNation.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.

https://ukraina.ru/20250401/1062214279.html

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