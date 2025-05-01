"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США - 01.05.2025 Украина.ру
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"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США
"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США - 01.05.2025 Украина.ру
"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США
За американские военные поставки Украине придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
2025-05-01T11:35
2025-05-01T11:37
новости
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дональд трамп
ресурсы
природные ресурсы
дмитрий медведев
совбез
санкции
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Он добавил, что при этом Сенат США, "ведомый республиканцами", готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции". "Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточённое сопротивление", — подчеркнул Медведев.Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление страны.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина"."Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – заявил американский президент Дональд Трамп в эфире NewsNation.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, ресурсы, природные ресурсы, дмитрий медведев, совбез, санкции, инвестиции, новости украины, новости россии, главные новости, сделка, оружие
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, ресурсы, природные ресурсы, Дмитрий Медведев, Совбез, санкции, инвестиции, Новости Украины, новости России, Главные новости, сделка, оружие

"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США

11:35 01.05.2025 (обновлено: 11:37 01.05.2025)
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкРазгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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За американские военные поставки Украине придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
"Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны", — написал Медведев в своем телегра-канале.
Он добавил, что при этом Сенат США, "ведомый республиканцами", готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции".
"Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточённое сопротивление", — подчеркнул Медведев.
Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление страны.
Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".
"Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – заявил американский президент Дональд Трамп в эфире NewsNation.
Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
- РИА Новости, 1920, 01.04.2025
1 апреля, 18:00
Репарации, контрибуции и окончательная декоммунизация. Что говорят на Украине о сделке по ресурсамПоследнее время на Украине активно обсуждают сделку по редкоземельным металлам и прочим ресурсам, которую Дональд Трамп выкатил Зеленскому. Западные СМИ называют ее сделкой в худших традициях колониализма, предполагающей передачу американцам всех ресурсов без каких-либо гарантий безопасности.
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