"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной - 01.05.2025 Украина.ру
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"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной
"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной - 01.05.2025 Украина.ру
"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной
Никто не знает, какова реальная стоимость украинских редкоземельных ресурсов, многие месторождения могут оказаться нерентабельными. Об этом пишет газета The Washington Post
2025-05-01T16:52
2025-05-01T16:52
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
the washington post
сделка
ресурсы
природные ресурсы
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По словам авторов издания, работа по добыче и переработке полезных ископаемых "долгая и грязная" и может потребовать строительства обширной инфраструктуры с неопределенными затратами, что говорит о возможной нерентабельности многих месторождений.В среду, 30 апреля, Киев и Вашингтон подписали соглашение об учреждении инвестиционного фонда по восстановлению Украины, об этом сообщили в Минфине США."США и Украина подписали 30 апреля соглашение о создании совместного инвестиционного фонда по восстановлению (Украины)", — отмечается в сообщении министерства.В рамках соглашения стороны создали двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достигнутая сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность Америки мирному процессу по урегулированию кризиса на Украине.Издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник отмечало, что "явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится".Про различные аспекты ресурсной сделки — в статье Владимира Скачко "Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250501/sdelka-po-nedram-s-ssha-budet-imet-prioritet-nad-zakonami-ukrainy--nardep-rady-zheleznyak-1062892948.html
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, the washington post, сделка, ресурсы, природные ресурсы, новости украины, главные новости, ископаемые, редкоземельные металлы
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Washington Post, сделка, ресурсы, природные ресурсы, Новости Украины, Главные новости, ископаемые, редкоземельные металлы

"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной

16:52 01.05.2025
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкРазгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Денис Петров
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Никто не знает, какова реальная стоимость украинских редкоземельных ресурсов, многие месторождения могут оказаться нерентабельными. Об этом пишет газета The Washington Post
"США и Украина подписали соглашение, открывающее путь совместным инвестициям в минеральные богатства Украины, нефть, газ и другие природные ресурсы, но истинные масштабы того, что находится под землей на Украине, остаются неясными", — говорится в публикации.
По словам авторов издания, работа по добыче и переработке полезных ископаемых "долгая и грязная" и может потребовать строительства обширной инфраструктуры с неопределенными затратами, что говорит о возможной нерентабельности многих месторождений.
В среду, 30 апреля, Киев и Вашингтон подписали соглашение об учреждении инвестиционного фонда по восстановлению Украины, об этом сообщили в Минфине США.
"США и Украина подписали 30 апреля соглашение о создании совместного инвестиционного фонда по восстановлению (Украины)", — отмечается в сообщении министерства.
В рамках соглашения стороны создали двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достигнутая сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность Америки мирному процессу по урегулированию кризиса на Украине.
Издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник отмечало, что "явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится".
Про различные аспекты ресурсной сделки — в статье Владимира Скачко "Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке" на сайте Украина.ру.
Шахта имени С. М. Кирова в Макеевке - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
15:23
Сделка по недрам с США будет иметь приоритет над законами Украины — нардеп Рады ЖелезнякПо словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США по ресурсам бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале
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Заголовок открываемого материала
17:38В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей
16:52"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной
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16:00Самоубийства нацистских лидеров: от Гитлера до Геринга
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