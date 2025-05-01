https://ukraina.ru/20250501/rabota-dolgaya-i-gryaznaya-v-ssha-prishli-v-zameshatelstvo-iz-za-resursnoy-sdelki-s-ukrainoy-1062893582.html

"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной

"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной - 01.05.2025 Украина.ру

"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной

Никто не знает, какова реальная стоимость украинских редкоземельных ресурсов, многие месторождения могут оказаться нерентабельными. Об этом пишет газета The Washington Post

2025-05-01T16:52

2025-05-01T16:52

2025-05-01T16:52

новости

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

the washington post

сделка

ресурсы

природные ресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101549/99/1015499902_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_5b60ab5cade29dd4625edc181c95ded9.jpg

По словам авторов издания, работа по добыче и переработке полезных ископаемых "долгая и грязная" и может потребовать строительства обширной инфраструктуры с неопределенными затратами, что говорит о возможной нерентабельности многих месторождений.В среду, 30 апреля, Киев и Вашингтон подписали соглашение об учреждении инвестиционного фонда по восстановлению Украины, об этом сообщили в Минфине США."США и Украина подписали 30 апреля соглашение о создании совместного инвестиционного фонда по восстановлению (Украины)", — отмечается в сообщении министерства.В рамках соглашения стороны создали двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достигнутая сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность Америки мирному процессу по урегулированию кризиса на Украине.Издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник отмечало, что "явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится".Про различные аспекты ресурсной сделки — в статье Владимира Скачко "Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250501/sdelka-po-nedram-s-ssha-budet-imet-prioritet-nad-zakonami-ukrainy--nardep-rady-zheleznyak-1062892948.html

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, the washington post, сделка, ресурсы, природные ресурсы, новости украины, главные новости, ископаемые, редкоземельные металлы