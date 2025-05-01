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Какой регион России хотят захватить войска НАТО, что горит в Киеве и какие планы на Одессу — Сорокин

Какой регион России хотят захватить войска НАТО, что горит в Киеве и какие планы на Одессу — Сорокин - 01.05.2025 Украина.ру

Какой регион России хотят захватить войска НАТО, что горит в Киеве и какие планы на Одессу — Сорокин

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин объяснил, почему Китай не отправляет свои войска в зону СВО и как движутся ВС РФ в Харьковской области. Также эксперт рассказал, по какой причине Одесса и Причерноморье стратегически важны для России

2025-05-01T14:43

2025-05-01T14:43

2025-05-01T14:43

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00:27 – Реакция США на военных из КНДР в Курской области;06:35 – Пришлёт ли Северная Корея ещё бойцов в Россию?09:27 – Будет ли Китай тренировать своих солдат в зоне СВО?10:48 – Тройственный союз: Россия, Китай, Северная Корея;14:04 – Перемирие в честь Дня Победы;16:33 – К чему готовится Трамп?21:27 – Сокращение поставок оружия для Украины;29:46 – Весенне-летняя военная кампания и мирные переговоры;32:18 – Судьба Одессы;37:58 – Ситуация на фронте.

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