https://ukraina.ru/20250501/kakoy-region-rossii-khotyat-zakhvatit-voyska-nato-chto-gorit-v-kieve-i-kakie-plany-na-odessu--sorokin-1062892721.html
Какой регион России хотят захватить войска НАТО, что горит в Киеве и какие планы на Одессу — Сорокин
Какой регион России хотят захватить войска НАТО, что горит в Киеве и какие планы на Одессу — Сорокин - 01.05.2025 Украина.ру
Какой регион России хотят захватить войска НАТО, что горит в Киеве и какие планы на Одессу — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин объяснил, почему Китай не отправляет свои войска в зону СВО и как движутся ВС РФ в Харьковской области. Также эксперт рассказал, по какой причине Одесса и Причерноморье стратегически важны для России
2025-05-01T14:43
2025-05-01T14:43
2025-05-01T14:43
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00:27 – Реакция США на военных из КНДР в Курской области;06:35 – Пришлёт ли Северная Корея ещё бойцов в Россию?09:27 – Будет ли Китай тренировать своих солдат в зоне СВО?10:48 – Тройственный союз: Россия, Китай, Северная Корея;14:04 – Перемирие в честь Дня Победы;16:33 – К чему готовится Трамп?21:27 – Сокращение поставок оружия для Украины;29:46 – Весенне-летняя военная кампания и мирные переговоры;32:18 – Судьба Одессы;37:58 – Ситуация на фронте.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, одесса, дональд трамп, нато, украина, северная корея, кндр, переговоры, сша, война, поставки, оружие, китай, сво, видео
Новости, Россия, Одесса, Дональд Трамп, НАТО, Украина, Северная Корея, КНДР, переговоры, США, война, поставки, оружие, Китай, СВО
Какой регион России хотят захватить войска НАТО, что горит в Киеве и какие планы на Одессу — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин объяснил, почему Китай не отправляет свои войска в зону СВО и как движутся ВС РФ в Харьковской области. Также эксперт рассказал, по какой причине Одесса и Причерноморье стратегически важны для России
00:27
– Реакция США на военных из КНДР в Курской области;
06:35
– Пришлёт ли Северная Корея ещё бойцов в Россию?
09:27
– Будет ли Китай тренировать своих солдат в зоне СВО?
10:48
– Тройственный союз: Россия, Китай, Северная Корея;
14:04
– Перемирие в честь Дня Победы;
16:33
– К чему готовится Трамп?
21:27
– Сокращение поставок оружия для Украины;
29:46
– Весенне-летняя военная кампания и мирные переговоры;
37:58
– Ситуация на фронте.