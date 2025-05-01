https://ukraina.ru/20250501/100-dney-trampa-uspekhi-i-porazheniya-1062890995.html
100 дней Трампа: успехи и поражения
100 дней Трампа: успехи и поражения - 01.05.2025 Украина.ру
100 дней Трампа: успехи и поражения
Танцуя, Трамп ворвался в свой второй срок президенства, танцуя – отметил свои первые 100 дней пребывания в Белом доме. Но политика – это не дискотека, а мировая площадка – не танцпол. Первые сто дней правления Трампа были точно неординарными, скандальными, противоречивыми. Были ли они эффективными – вопрос дискуссионный.
2025-05-01T13:59
2025-05-01T13:59
2025-05-01T14:42
эксклюзив
сша
украина
китай
дональд трамп
владимир зеленский
ес
нато
хамас
hyundai elantra
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062867102_182:0:2485:1296_1920x0_80_0_0_459887b628ed094c648baae7b418799a.jpg
Главное обещание – закончить войну на Украине – Трамп выполнить не смог. Он активно продвигал "рамочные предложения" для прекращения войны, включая признание де-юре российского контроля над Крымом и де-факто — над частями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Взамен Украина должна была получить гарантии безопасности от группы стран, отказаться от вступления в НАТО, но сохранить право на членство в ЕС. Переговоры сопровождались временными перемириями, но окончательного соглашения достичь пока не удалось.Попытки возобновить перемирие между Израилем и ХАМАС не увенчались успехом. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф вел переговоры, но стороны не пришли к согласию.Во внутренней политике есть результаты, но они не сделали Трампа популярнее среди американцев, а даже наоборот. Критики отмечают, что тарифная война Трампа привела к росту цен для американских потребителей и рискам рецессии. По данным CNN и SSRS, рейтинг Трампа составил 41%, по опросам Ipsos/ABC — 39%, что стало самым низким показателем за 80 лет. 55–72% опрошенных критиковали его действия, особенно тарифы и экономическую политику. Трамп обвинил СМИ в фальсификации опросов, назвав их "врагами народа". Также критиковали его за игнорирование климатических проблем и попытки расширить президентские полномочия.Однако стоит отметить, что базовый уровень инфляции в марте 2025 года составил 2,8% — минимальный показатель за четыре года. Цены на бензин и авиабилеты снизились, хотя стоимость продуктов осталась высокой.Администрация Трампа готовит новые инициативы на следующие 100 дней. Они затронут торговые соглашения с ЕС и другими странами. Будет ужесточен запрет на въезд для граждан "проблемных" государств, а также усилены чистки госаппарата в рамках повышения эффективности правительства.Эксперты на своих страницах в соцсетях поделились оценкой президентства Трампа в первые 100 дней.Публицист Алексей Бобровский. Предвыборные обещанияВсе выступления Трампа, а тем более в честь 100 дней работы, звучали именно в духе формулировок вавилонского царя. Трамп заявил, что "мир становится свидетелем революции здравого смысла".Тут он в чем-то прав, понимать бы еще, что ему подсказывает его здравый смысл… Это важно для прогнозирования глобальных процессов."За первые 100 дней мы осуществили самые глубокие изменения в этой стране за последние 100 лет", — уверен Трамп, подчеркнув, что "мы вступаем в золотой век Америки". Ну, тут могут быть, мягко говоря, варианты.В нашем инфополе часто встречался тезис, что успехов у Трампа за 100 дней нет, потому, мол, ему надо что-то изобразить по Украине. Это не так.На Украину в США всем наплевать. Украинский кейс Трамп использует для других целей, о которых пишу 1,5 года. Он спокойно соскочит с переговоров.Однако "Ближе к телу", как любил цитировать Мопассана товарищ Бендер. Есть ли успехи у Трампа за первые 100 дней?47-й президент США Трамп легко перекрыл рекорд по количеству указов за первые 100 дней. У Франклина Рузвельта было 99 за 100 дней. Трамп 142 указа подписал только с 20 января по 29 апреля. За весь первый срок было - 220. При этом сопровождая все инициативы информационным шумом. Команда Трампа использовала так называемую "стратегию затопления" информационного пространства. Подписанный массив документов просто не дает противнику (демократам) опомниться и распределить усилия на их саботаж. Кроме того, вал указов дает возможность не ввязываться в "позиционные бои" с конгрессом. Т.е. Трамп не "бешеный принтер", а неплохой тактик.Трамп выбрал три магистральных направления, по которым он точно получит результат (вопрос, кто и когда это оценит). В его понимании MAGA это:- Безопасность на границе с Мексикой;- Торговая борьба с Китаем;- Укрепление энергонезависимости США.Это упрощенно для народа: безопасность, рабочие места и проблема фентанила, которую связывают с Китаем, низкие цены на бензин. По ряду проблем радикально ситуацию не поменять, эффектные действия предпринять - запросто.Экономические индикаторы США, кстати, в основном улучшились, например, в марте. За апрель полных данных пока, понятно, нет. Создание рабочих мест вне сельского хозяйства почти удвоилось при Трампе, хотя уровень безработицы вырос на 0,2%, но летом это подкорректируется.Инфляция снизилась на 0,5 процента, достигнув 2,8 процента — самого низкого уровня с февраля 2021. Снижаются и цены на нефть, есть риск ухода котировок на $50. А они за собой потянут и цены на топливо на внутреннем рынке.При Трампе идет приток средств в реальный сектор - в производство: $1,75 трлн. А на ближайшие 10 лет аж уже более $4 трлн обещанных инвестиций.Honda, Nissan и Hyundai переносят производственные мощности в США. Есть инвестиции в $1 трлн от техгигантов Nvidia, Apple, Oracle. Список приличный.Незаконные пересечения границы сократились на 90% за 40 дней. Иммиграционная служба провела 32 800 арестов за первые 3 недели правления Трампа. Для сравнения за весь прошлый год арестовано 113 400 иммигрантов.Ну и DOGE - Департамент эффективности государственного управления. Около 66 000 неэффективных позиций ликвидировано. ТТеперь о глобальной стратегии Трампа, которая плотно корреспондируется с тем самым MAGA. Она предельная понятна, хотя может и корректироваться по дороге. Следующие 100-200 дней:- Разрушение торговой логистики Евразии;- Уничтожение важных Китаю рынков сбыта;- Создание 3-4 зон конфликтов на континенте;- Формирование условий для репатриации капитала и переток производства в США;- Формирование плана по решению проблемы госдолга США.Все вышесказанное требует обязательную оговорку "если у них получится", но шансы хорошие. Важно, что перед нами классический пример того, как часть так сказать американской элиты, отдельная ее группа, определяет контуры будущего. Своего, но так получается, что и нашего.Политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Украинский миротворческий трек… На самом деле "дней" больше, если включить в них дни до инаугурации. Уже тогда Трамп определял американский политический мейнстрим. И здесь - одна гипотеза.Одним из наиболее "рабочих" вариантов соскакивания с участия в украинском кризисе для Дональда Трампа является интервенция в него со стороны "коалиции желающих". В тот момент, когда войска "коалиции" или даже просто штабные и логистические группы участвующих стран начнут заходить на территорию Украины, Трамп совершенно спокойно и с полным правом сможет выйти и сказать, что американских "мальчиков" он на эту европейскую войну не пустит, а заодно поднять цены на поставляемые в ЕС ресурсы. И никто ему в Америке слова не скажет, наоборот, он наберет столько "пиар-очков", сколько никакая тарифная война не даст даже при самом лучшем ее исходе. А такого исхода уже явно не будет.Заодно обнулятся все даже формально отфиксированные обязательства перед Москвой. Их, конечно, как юридической сущности нет. Но как политическая они вполне существуют даже сейчас, после "Брестско-ватиканского мира". Из чего вытекает логический вывод: Трамп при определенных условиях начнет если не лоббировать, то поощрять идею европейских "миротворческих сил", тем более что она не противоречит, а, скорее, ложится в концепт "чисто европейской войны".Это не означает, что мы должны воспринимать Трампа как человека, заинтересованного в дестабилизации ситуации. "Планом А" для него абсолютно точно является замораживание конфликта, причем замораживание среднесрочное, в рамках которого он сможет представить (именно – представить) ситуацию как коммерчески выгодный для США проект. Если "План А" не будет работать, Трамп без особых рефлексий перейдет к "Плану B", обозначенному как отказ от посредничества.Но мы же понимаем, что он не может просто так отказаться от посредничества. Причем, он не мог просто так отказаться и до договоренностей в Ватикане, а тем более после. В описанной мною конфигурации он получает возможность это сделать, минимизировав внутренние издержки.В завершении уже не гипотеза, но констатация: очень многое в дальнейшем, включая и судьбу "Брестско-ватиканского мира" определит то, насколько евроатлантисты окажут Трампу поддержку на Ближнем Востоке. Думаю, совместные действия в регионе были одним из факторов, которые определили позицию Трампа. Насколько расчет на совместные с европейцами действия был оправдан, покажет ближайшее время.Политолог Михаил Карягин. Возможности ТрампаПриближающаяся круглая дата (100 дней президентства Трампа) стимулирует дискуссию о промежуточных результатах по ключевым направлениям, одним из которых является миротворческий процесс по урегулированию конфликта на Украине. Судя по активизации американских политических субъектов, отметка "100 дней" если и не была дедлайном в миротворческом процессе, то целевой датой точно являлась. И, судя по всему, добиться "решения на бумаге" в отведенное время уже вряд ли удастся.Критики Трампа будут пользоваться моментом, обвиняя его в том, что ни за 1, ни даже за 100 дней американский президент не добился желаемого. Однако явным результатом этого периода стало то, что он проявил реальные препятствия к завершению конфликта.Украинский политик Артём Дмитрук. Развенчание мифа ЗеленскогоСегодня исполняется 100 дней со дня вступления Дональда Трампа в должность президента США. Первые 100 дней — сакральная дата для любого лидера. Это не просто отрезок времени. Это — символ начала курса, момент, когда становятся понятны приоритеты, ценности и реальное направление политики.Для Дональда Трампа эти сто дней стали периодом, в котором он не только обозначил силу своего намерения, но и дал реальный толчок миру, он, по сути, стал лидером протестного движения так называемого "старого традиционно мира" для одних, и лидером быстрых решений для других, а для третьих кровным врагом. Он не ограничился громкими словами, хотя их много и за это он подвергается сильной критике — он начал действовать, включая и украинский вопрос.Можно по-разному оценивать стиль его правления, внутреннюю политику, кадровые решения. Но для меня, как для народного депутата Украины, Трамп стал возможностью. Инструментом. Шансом. Шансом приблизить главное — мир. Он стал тем, кто сдвинул вопрос войны с мёртвой точки.Да, путь непростой, да, в процессе есть трения и противодействие. Но важно одно — процесс идёт. Идёт впервые за многие годы — не декларативно, не для камер, а в форме конкретных переговорных механизмов и политических решений.Согласованный план прекращения боевых действий между Вашингтоном и Москвой был рассчитан на конец апреля — май. Это был реалистичный, согласованный и жизнеспособный сценарий. Да, возникли сложности. Но это не отменяет главного: вектор задан. Цель — окончание режима войны на украинской земле — впервые обозначена ясно и открыто!Трамп сыграл основополагающую роль в развенчании мифа о “героизме Зеленского”.Его команда — одна из первых, кто на международном уровне показал: перед намине символ сопротивления, а человек, обременённый коррупцией, цинизмом и личной выгодой. Человек живущий за счет крови украинцев! По сути команда Трампа первая из западных политических субъектовпризнала ГЕНОЦИД Зеленского по отношению к украинскому народу! Это стало ударом по медийному фасаду режима и важным шагом к его политическому краху.Трамп — не мессианская фигура. Трамп — не волшебная палочка. Но Трамп — это начало. Это шанс. И мы обязаны использовать этот шанс ради мира. Ради будущего.Я уверен, что в скором времени Украина в рамках союзного государства будет вести эффективную торговую, экономическую, культурную политику с США как и с другими странами и другими политическими субъектами! Украина будет невероятно эффективным государством после падения режима.Ещё на эту тему: Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства
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эксклюзив, сша, украина, китай, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, хамас, hyundai elantra
Главное обещание – закончить войну на Украине – Трамп выполнить не смог. Он активно продвигал "рамочные предложения" для прекращения войны, включая признание де-юре российского контроля над Крымом и де-факто — над частями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Взамен Украина должна была получить гарантии безопасности от группы стран, отказаться от вступления в НАТО, но сохранить право на членство в ЕС. Переговоры сопровождались временными перемириями, но окончательного соглашения достичь пока не удалось.
Попытки возобновить перемирие между Израилем и ХАМАС не увенчались успехом. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф вел переговоры, но стороны не пришли к согласию.
Во внутренней политике есть результаты, но они не сделали Трампа популярнее среди американцев, а даже наоборот. Критики отмечают, что тарифная война Трампа привела к росту цен для американских потребителей и рискам рецессии. По данным CNN и SSRS, рейтинг Трампа составил 41%, по опросам Ipsos/ABC — 39%, что стало самым низким показателем за 80 лет. 55–72% опрошенных критиковали его действия, особенно тарифы и экономическую политику. Трамп обвинил СМИ в фальсификации опросов, назвав их "врагами народа". Также критиковали его за игнорирование климатических проблем и попытки расширить президентские полномочия.
Однако стоит отметить, что базовый уровень инфляции в марте 2025 года составил 2,8% — минимальный показатель за четыре года. Цены на бензин и авиабилеты снизились, хотя стоимость продуктов осталась высокой.
Администрация Трампа готовит новые инициативы на следующие 100 дней. Они затронут торговые соглашения с ЕС и другими странами. Будет ужесточен запрет на въезд для граждан "проблемных" государств, а также усилены чистки госаппарата в рамках повышения эффективности правительства.
Эксперты на своих страницах в соцсетях поделились оценкой президентства Трампа в первые 100 дней.
Публицист Алексей Бобровский. Предвыборные обещания
Все выступления Трампа, а тем более в честь 100 дней работы, звучали именно в духе формулировок вавилонского царя. Трамп заявил, что "мир становится свидетелем революции здравого смысла".
Тут он в чем-то прав, понимать бы еще, что ему подсказывает его здравый смысл… Это важно для прогнозирования глобальных процессов.
"За первые 100 дней мы осуществили самые глубокие изменения в этой стране за последние 100 лет", — уверен Трамп, подчеркнув, что "мы вступаем в золотой век Америки". Ну, тут могут быть, мягко говоря, варианты.
В нашем инфополе часто встречался тезис, что успехов у Трампа за 100 дней нет, потому, мол, ему надо что-то изобразить по Украине. Это не так.
На Украину в США всем наплевать. Украинский кейс Трамп использует для других целей, о которых пишу 1,5 года. Он спокойно соскочит с переговоров.
Однако "Ближе к телу", как любил цитировать Мопассана товарищ Бендер. Есть ли успехи у Трампа за первые 100 дней?
47-й президент США Трамп легко перекрыл рекорд по количеству указов за первые 100 дней. У Франклина Рузвельта было 99 за 100 дней. Трамп 142 указа подписал только с 20 января по 29 апреля. За весь первый срок было - 220. При этом сопровождая все инициативы информационным шумом. Команда Трампа использовала так называемую "стратегию затопления" информационного пространства. Подписанный массив документов просто не дает противнику (демократам) опомниться и распределить усилия на их саботаж. Кроме того, вал указов дает возможность не ввязываться в "позиционные бои" с конгрессом. Т.е. Трамп не "бешеный принтер", а неплохой тактик.
Трамп выбрал три магистральных направления, по которым он точно получит результат (вопрос, кто и когда это оценит). В его понимании MAGA это:
- Безопасность на границе с Мексикой;
- Торговая борьба с Китаем;
- Укрепление энергонезависимости США.
Это упрощенно для народа: безопасность, рабочие места и проблема фентанила, которую связывают с Китаем, низкие цены на бензин. По ряду проблем радикально ситуацию не поменять, эффектные действия предпринять - запросто.
Экономические индикаторы США, кстати, в основном улучшились, например, в марте. За апрель полных данных пока, понятно, нет. Создание рабочих мест вне сельского хозяйства почти удвоилось при Трампе, хотя уровень безработицы вырос на 0,2%, но летом это подкорректируется.
Инфляция снизилась на 0,5 процента, достигнув 2,8 процента — самого низкого уровня с февраля 2021. Снижаются и цены на нефть, есть риск ухода котировок на $50. А они за собой потянут и цены на топливо на внутреннем рынке.
При Трампе идет приток средств в реальный сектор - в производство: $1,75 трлн. А на ближайшие 10 лет аж уже более $4 трлн обещанных инвестиций.
Honda, Nissan и Hyundai переносят производственные мощности в США. Есть инвестиции в $1 трлн от техгигантов Nvidia, Apple, Oracle. Список приличный.
Незаконные пересечения границы сократились на 90% за 40 дней. Иммиграционная служба провела 32 800 арестов за первые 3 недели правления Трампа. Для сравнения за весь прошлый год арестовано 113 400 иммигрантов.
Ну и DOGE - Департамент эффективности государственного управления. Около 66 000 неэффективных позиций ликвидировано. Т
Теперь о глобальной стратегии Трампа, которая плотно корреспондируется с тем самым MAGA. Она предельная понятна, хотя может и корректироваться по дороге. Следующие 100-200 дней:
- Разрушение торговой логистики Евразии;
- Уничтожение важных Китаю рынков сбыта;
- Создание 3-4 зон конфликтов на континенте;
- Формирование условий для репатриации капитала и переток производства в США;
- Формирование плана по решению проблемы госдолга США.
Все вышесказанное требует обязательную оговорку "если у них получится", но шансы хорошие. Важно, что перед нами классический пример того, как часть так сказать американской элиты, отдельная ее группа, определяет контуры будущего. Своего, но так получается, что и нашего.
Политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Украинский миротворческий трек
… На самом деле "дней" больше, если включить в них дни до инаугурации. Уже тогда Трамп определял американский политический мейнстрим. И здесь - одна гипотеза.
Одним из наиболее "рабочих" вариантов соскакивания с участия в украинском кризисе для Дональда Трампа является интервенция в него со стороны "коалиции желающих". В тот момент, когда войска "коалиции" или даже просто штабные и логистические группы участвующих стран начнут заходить на территорию Украины, Трамп совершенно спокойно и с полным правом сможет выйти и сказать, что американских "мальчиков" он на эту европейскую войну не пустит, а заодно поднять цены на поставляемые в ЕС ресурсы. И никто ему в Америке слова не скажет, наоборот, он наберет столько "пиар-очков", сколько никакая тарифная война не даст даже при самом лучшем ее исходе. А такого исхода уже явно не будет.
Заодно обнулятся все даже формально отфиксированные обязательства перед Москвой. Их, конечно, как юридической сущности нет. Но как политическая они вполне существуют даже сейчас, после "Брестско-ватиканского мира". Из чего вытекает логический вывод: Трамп при определенных условиях начнет если не лоббировать, то поощрять идею европейских "миротворческих сил", тем более что она не противоречит, а, скорее, ложится в концепт "чисто европейской войны".
Это не означает, что мы должны воспринимать Трампа как человека, заинтересованного в дестабилизации ситуации. "Планом А" для него абсолютно точно является замораживание конфликта, причем замораживание среднесрочное, в рамках которого он сможет представить (именно – представить) ситуацию как коммерчески выгодный для США проект. Если "План А" не будет работать, Трамп без особых рефлексий перейдет к "Плану B", обозначенному как отказ от посредничества.
Но мы же понимаем, что он не может просто так отказаться от посредничества. Причем, он не мог просто так отказаться и до договоренностей в Ватикане, а тем более после. В описанной мною конфигурации он получает возможность это сделать, минимизировав внутренние издержки.
В завершении уже не гипотеза, но констатация: очень многое в дальнейшем, включая и судьбу "Брестско-ватиканского мира" определит то, насколько евроатлантисты окажут Трампу поддержку на Ближнем Востоке. Думаю, совместные действия в регионе были одним из факторов, которые определили позицию Трампа. Насколько расчет на совместные с европейцами действия был оправдан, покажет ближайшее время.
Политолог Михаил Карягин. Возможности Трампа
Приближающаяся круглая дата (100 дней президентства Трампа) стимулирует дискуссию о промежуточных результатах по ключевым направлениям, одним из которых является миротворческий процесс по урегулированию конфликта на Украине. Судя по активизации американских политических субъектов, отметка "100 дней" если и не была дедлайном в миротворческом процессе, то целевой датой точно являлась. И, судя по всему, добиться "решения на бумаге" в отведенное время уже вряд ли удастся.
Критики Трампа будут пользоваться моментом, обвиняя его в том, что ни за 1, ни даже за 100 дней американский президент не добился желаемого. Однако явным результатом этого периода стало то, что он проявил реальные препятствия к завершению конфликта.
Украинский политик Артём Дмитрук. Развенчание мифа Зеленского
Сегодня исполняется 100 дней со дня вступления Дональда Трампа в должность президента США. Первые 100 дней — сакральная дата для любого лидера. Это не просто отрезок времени. Это — символ начала курса, момент, когда становятся понятны приоритеты, ценности и реальное направление политики.
Для Дональда Трампа эти сто дней стали периодом, в котором он не только обозначил силу своего намерения, но и дал реальный толчок миру, он, по сути, стал лидером протестного движения так называемого "старого традиционно мира" для одних, и лидером быстрых решений для других, а для третьих кровным врагом. Он не ограничился громкими словами, хотя их много и за это он подвергается сильной критике — он начал действовать, включая и украинский вопрос.
Можно по-разному оценивать стиль его правления, внутреннюю политику, кадровые решения. Но для меня, как для народного депутата Украины, Трамп стал возможностью. Инструментом. Шансом. Шансом приблизить главное — мир. Он стал тем, кто сдвинул вопрос войны с мёртвой точки.
Да, путь непростой, да, в процессе есть трения и противодействие. Но важно одно — процесс идёт. Идёт впервые за многие годы — не декларативно, не для камер, а в форме конкретных переговорных механизмов и политических решений.
Согласованный план прекращения боевых действий между Вашингтоном и Москвой был рассчитан на конец апреля — май. Это был реалистичный, согласованный и жизнеспособный сценарий. Да, возникли сложности. Но это не отменяет главного: вектор задан. Цель — окончание режима войны на украинской земле — впервые обозначена ясно и открыто!
Трамп сыграл основополагающую роль в развенчании мифа о “героизме Зеленского”.Его команда — одна из первых, кто на международном уровне показал: перед намине символ сопротивления, а человек, обременённый коррупцией, цинизмом и личной выгодой. Человек живущий за счет крови украинцев! По сути команда Трампа первая из западных политических субъектовпризнала ГЕНОЦИД Зеленского по отношению к украинскому народу! Это стало ударом по медийному фасаду режима и важным шагом к его политическому краху.
Трамп — не мессианская фигура. Трамп — не волшебная палочка. Но Трамп — это начало. Это шанс. И мы обязаны использовать этот шанс ради мира. Ради будущего.
Я уверен, что в скором времени Украина в рамках союзного государства будет вести эффективную торговую, экономическую, культурную политику с США как и с другими странами и другими политическими субъектами! Украина будет невероятно эффективным государством после падения режима.