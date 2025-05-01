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100 дней Трампа: успехи и поражения

100 дней Трампа: успехи и поражения - 01.05.2025 Украина.ру

100 дней Трампа: успехи и поражения

Танцуя, Трамп ворвался в свой второй срок президенства, танцуя – отметил свои первые 100 дней пребывания в Белом доме. Но политика – это не дискотека, а мировая площадка – не танцпол. Первые сто дней правления Трампа были точно неординарными, скандальными, противоречивыми. Были ли они эффективными – вопрос дискуссионный.

2025-05-01T13:59

2025-05-01T13:59

2025-05-01T14:42

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Главное обещание – закончить войну на Украине – Трамп выполнить не смог. Он активно продвигал "рамочные предложения" для прекращения войны, включая признание де-юре российского контроля над Крымом и де-факто — над частями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Взамен Украина должна была получить гарантии безопасности от группы стран, отказаться от вступления в НАТО, но сохранить право на членство в ЕС. Переговоры сопровождались временными перемириями, но окончательного соглашения достичь пока не удалось.Попытки возобновить перемирие между Израилем и ХАМАС не увенчались успехом. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф вел переговоры, но стороны не пришли к согласию.Во внутренней политике есть результаты, но они не сделали Трампа популярнее среди американцев, а даже наоборот. Критики отмечают, что тарифная война Трампа привела к росту цен для американских потребителей и рискам рецессии. По данным CNN и SSRS, рейтинг Трампа составил 41%, по опросам Ipsos/ABC — 39%, что стало самым низким показателем за 80 лет. 55–72% опрошенных критиковали его действия, особенно тарифы и экономическую политику. Трамп обвинил СМИ в фальсификации опросов, назвав их "врагами народа". Также критиковали его за игнорирование климатических проблем и попытки расширить президентские полномочия.Однако стоит отметить, что базовый уровень инфляции в марте 2025 года составил 2,8% — минимальный показатель за четыре года. Цены на бензин и авиабилеты снизились, хотя стоимость продуктов осталась высокой.Администрация Трампа готовит новые инициативы на следующие 100 дней. Они затронут торговые соглашения с ЕС и другими странами. Будет ужесточен запрет на въезд для граждан "проблемных" государств, а также усилены чистки госаппарата в рамках повышения эффективности правительства.Эксперты на своих страницах в соцсетях поделились оценкой президентства Трампа в первые 100 дней.Публицист Алексей Бобровский. Предвыборные обещанияВсе выступления Трампа, а тем более в честь 100 дней работы, звучали именно в духе формулировок вавилонского царя. Трамп заявил, что "мир становится свидетелем революции здравого смысла".Тут он в чем-то прав, понимать бы еще, что ему подсказывает его здравый смысл… Это важно для прогнозирования глобальных процессов."За первые 100 дней мы осуществили самые глубокие изменения в этой стране за последние 100 лет", — уверен Трамп, подчеркнув, что "мы вступаем в золотой век Америки". Ну, тут могут быть, мягко говоря, варианты.В нашем инфополе часто встречался тезис, что успехов у Трампа за 100 дней нет, потому, мол, ему надо что-то изобразить по Украине. Это не так.На Украину в США всем наплевать. Украинский кейс Трамп использует для других целей, о которых пишу 1,5 года. Он спокойно соскочит с переговоров.Однако "Ближе к телу", как любил цитировать Мопассана товарищ Бендер. Есть ли успехи у Трампа за первые 100 дней?47-й президент США Трамп легко перекрыл рекорд по количеству указов за первые 100 дней. У Франклина Рузвельта было 99 за 100 дней. Трамп 142 указа подписал только с 20 января по 29 апреля. За весь первый срок было - 220. При этом сопровождая все инициативы информационным шумом. Команда Трампа использовала так называемую "стратегию затопления" информационного пространства. Подписанный массив документов просто не дает противнику (демократам) опомниться и распределить усилия на их саботаж. Кроме того, вал указов дает возможность не ввязываться в "позиционные бои" с конгрессом. Т.е. Трамп не "бешеный принтер", а неплохой тактик.Трамп выбрал три магистральных направления, по которым он точно получит результат (вопрос, кто и когда это оценит). В его понимании MAGA это:- Безопасность на границе с Мексикой;- Торговая борьба с Китаем;- Укрепление энергонезависимости США.Это упрощенно для народа: безопасность, рабочие места и проблема фентанила, которую связывают с Китаем, низкие цены на бензин. По ряду проблем радикально ситуацию не поменять, эффектные действия предпринять - запросто.Экономические индикаторы США, кстати, в основном улучшились, например, в марте. За апрель полных данных пока, понятно, нет. Создание рабочих мест вне сельского хозяйства почти удвоилось при Трампе, хотя уровень безработицы вырос на 0,2%, но летом это подкорректируется.Инфляция снизилась на 0,5 процента, достигнув 2,8 процента — самого низкого уровня с февраля 2021. Снижаются и цены на нефть, есть риск ухода котировок на $50. А они за собой потянут и цены на топливо на внутреннем рынке.При Трампе идет приток средств в реальный сектор - в производство: $1,75 трлн. А на ближайшие 10 лет аж уже более $4 трлн обещанных инвестиций.Honda, Nissan и Hyundai переносят производственные мощности в США. Есть инвестиции в $1 трлн от техгигантов Nvidia, Apple, Oracle. Список приличный.Незаконные пересечения границы сократились на 90% за 40 дней. Иммиграционная служба провела 32 800 арестов за первые 3 недели правления Трампа. Для сравнения за весь прошлый год арестовано 113 400 иммигрантов.Ну и DOGE - Департамент эффективности государственного управления. Около 66 000 неэффективных позиций ликвидировано. ТТеперь о глобальной стратегии Трампа, которая плотно корреспондируется с тем самым MAGA. Она предельная понятна, хотя может и корректироваться по дороге. Следующие 100-200 дней:- Разрушение торговой логистики Евразии;- Уничтожение важных Китаю рынков сбыта;- Создание 3-4 зон конфликтов на континенте;- Формирование условий для репатриации капитала и переток производства в США;- Формирование плана по решению проблемы госдолга США.Все вышесказанное требует обязательную оговорку "если у них получится", но шансы хорошие. Важно, что перед нами классический пример того, как часть так сказать американской элиты, отдельная ее группа, определяет контуры будущего. Своего, но так получается, что и нашего.Политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Украинский миротворческий трек… На самом деле "дней" больше, если включить в них дни до инаугурации. Уже тогда Трамп определял американский политический мейнстрим. И здесь - одна гипотеза.Одним из наиболее "рабочих" вариантов соскакивания с участия в украинском кризисе для Дональда Трампа является интервенция в него со стороны "коалиции желающих". В тот момент, когда войска "коалиции" или даже просто штабные и логистические группы участвующих стран начнут заходить на территорию Украины, Трамп совершенно спокойно и с полным правом сможет выйти и сказать, что американских "мальчиков" он на эту европейскую войну не пустит, а заодно поднять цены на поставляемые в ЕС ресурсы. И никто ему в Америке слова не скажет, наоборот, он наберет столько "пиар-очков", сколько никакая тарифная война не даст даже при самом лучшем ее исходе. А такого исхода уже явно не будет.Заодно обнулятся все даже формально отфиксированные обязательства перед Москвой. Их, конечно, как юридической сущности нет. Но как политическая они вполне существуют даже сейчас, после "Брестско-ватиканского мира". Из чего вытекает логический вывод: Трамп при определенных условиях начнет если не лоббировать, то поощрять идею европейских "миротворческих сил", тем более что она не противоречит, а, скорее, ложится в концепт "чисто европейской войны".Это не означает, что мы должны воспринимать Трампа как человека, заинтересованного в дестабилизации ситуации. "Планом А" для него абсолютно точно является замораживание конфликта, причем замораживание среднесрочное, в рамках которого он сможет представить (именно – представить) ситуацию как коммерчески выгодный для США проект. Если "План А" не будет работать, Трамп без особых рефлексий перейдет к "Плану B", обозначенному как отказ от посредничества.Но мы же понимаем, что он не может просто так отказаться от посредничества. Причем, он не мог просто так отказаться и до договоренностей в Ватикане, а тем более после. В описанной мною конфигурации он получает возможность это сделать, минимизировав внутренние издержки.В завершении уже не гипотеза, но констатация: очень многое в дальнейшем, включая и судьбу "Брестско-ватиканского мира" определит то, насколько евроатлантисты окажут Трампу поддержку на Ближнем Востоке. Думаю, совместные действия в регионе были одним из факторов, которые определили позицию Трампа. Насколько расчет на совместные с европейцами действия был оправдан, покажет ближайшее время.Политолог Михаил Карягин. Возможности ТрампаПриближающаяся круглая дата (100 дней президентства Трампа) стимулирует дискуссию о промежуточных результатах по ключевым направлениям, одним из которых является миротворческий процесс по урегулированию конфликта на Украине. Судя по активизации американских политических субъектов, отметка "100 дней" если и не была дедлайном в миротворческом процессе, то целевой датой точно являлась. И, судя по всему, добиться "решения на бумаге" в отведенное время уже вряд ли удастся.Критики Трампа будут пользоваться моментом, обвиняя его в том, что ни за 1, ни даже за 100 дней американский президент не добился желаемого. Однако явным результатом этого периода стало то, что он проявил реальные препятствия к завершению конфликта.Украинский политик Артём Дмитрук. Развенчание мифа ЗеленскогоСегодня исполняется 100 дней со дня вступления Дональда Трампа в должность президента США. Первые 100 дней — сакральная дата для любого лидера. Это не просто отрезок времени. Это — символ начала курса, момент, когда становятся понятны приоритеты, ценности и реальное направление политики.Для Дональда Трампа эти сто дней стали периодом, в котором он не только обозначил силу своего намерения, но и дал реальный толчок миру, он, по сути, стал лидером протестного движения так называемого "старого традиционно мира" для одних, и лидером быстрых решений для других, а для третьих кровным врагом. Он не ограничился громкими словами, хотя их много и за это он подвергается сильной критике — он начал действовать, включая и украинский вопрос.Можно по-разному оценивать стиль его правления, внутреннюю политику, кадровые решения. Но для меня, как для народного депутата Украины, Трамп стал возможностью. Инструментом. Шансом. Шансом приблизить главное — мир. Он стал тем, кто сдвинул вопрос войны с мёртвой точки.Да, путь непростой, да, в процессе есть трения и противодействие. Но важно одно — процесс идёт. Идёт впервые за многие годы — не декларативно, не для камер, а в форме конкретных переговорных механизмов и политических решений.Согласованный план прекращения боевых действий между Вашингтоном и Москвой был рассчитан на конец апреля — май. Это был реалистичный, согласованный и жизнеспособный сценарий. Да, возникли сложности. Но это не отменяет главного: вектор задан. Цель — окончание режима войны на украинской земле — впервые обозначена ясно и открыто!Трамп сыграл основополагающую роль в развенчании мифа о “героизме Зеленского”.Его команда — одна из первых, кто на международном уровне показал: перед намине символ сопротивления, а человек, обременённый коррупцией, цинизмом и личной выгодой. Человек живущий за счет крови украинцев! По сути команда Трампа первая из западных политических субъектовпризнала ГЕНОЦИД Зеленского по отношению к украинскому народу! Это стало ударом по медийному фасаду режима и важным шагом к его политическому краху.Трамп — не мессианская фигура. Трамп — не волшебная палочка. Но Трамп — это начало. Это шанс. И мы обязаны использовать этот шанс ради мира. Ради будущего.Я уверен, что в скором времени Украина в рамках союзного государства будет вести эффективную торговую, экономическую, культурную политику с США как и с другими странами и другими политическими субъектами! Украина будет невероятно эффективным государством после падения режима.Ещё на эту тему: Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства

сша

украина

китай

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