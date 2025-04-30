"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВО - 30.04.2025 Украина.ру
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"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВО
"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВО - 30.04.2025 Украина.ру
"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВО
Сейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-04-30T20:45
2025-04-30T20:45
новости
китай
украина
кндр
сво
тайвань
военные
обучение
боевые действия
спецоперация
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По словам эксперта, есть еще одна страна, которой очень нужно иметь обкатанные подразделения – это Китай. И хотя уже просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием военных из КНДР, добавил он."Я бы хотел ответить на еще один вопрос: зачем КНДР нужна боеспособная армия, если они не планируют поход на Сеул, потому что он грозит ядерной войной?" — подчеркнул Поликарпов.Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая, уточнил историк.Он предположил, что вся эта история может стать стимулом для Пекина, чтобы он отправил как можно больше своих военных "на обкатку" в боевых действиях на Украине."Повторюсь, это самая большая боль Китая: у них война на носу, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, нужно ли ВС РФ уничтожать мосты через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/voennyy-ekspert-vladislav-ugolnyy-poka-vsu-tseplyayutsya-za-krasnoarmeysk-rossiya-gotovit-novoe-1062879167.html
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кндр
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новости, китай, украина, кндр, сво, тайвань, военные, обучение, боевые действия, спецоперация, северная корея
Новости, Китай, Украина, КНДР, СВО, Тайвань, военные, обучение, боевые действия, Спецоперация, Северная Корея

"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВО

20:45 30.04.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуКитай армия коллаж
Китай армия коллаж - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Сейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По словам эксперта, есть еще одна страна, которой очень нужно иметь обкатанные подразделения – это Китай. И хотя уже просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием военных из КНДР, добавил он.
"Я бы хотел ответить на еще один вопрос: зачем КНДР нужна боеспособная армия, если они не планируют поход на Сеул, потому что он грозит ядерной войной?" — подчеркнул Поликарпов.
Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая, уточнил историк.
Он предположил, что вся эта история может стать стимулом для Пекина, чтобы он отправил как можно больше своих военных "на обкатку" в боевых действиях на Украине.
"Повторюсь, это самая большая боль Китая: у них война на носу, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, нужно ли ВС РФ уничтожать мосты через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру.
Владислав Угольный (СВО) - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
17:13
Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступлениеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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