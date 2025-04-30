https://ukraina.ru/20250430/u-nikh-voyna-na-nosu-polikarpov-o-tom-mozhet-li-kitay-dlya-obkatki-otpravit-voennykh-v-zonu-svo-1062880762.html
"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВО
"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВО - 30.04.2025 Украина.ру
"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВО
Сейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-04-30T20:45
2025-04-30T20:45
2025-04-30T20:45
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тайвань
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По словам эксперта, есть еще одна страна, которой очень нужно иметь обкатанные подразделения – это Китай. И хотя уже просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием военных из КНДР, добавил он."Я бы хотел ответить на еще один вопрос: зачем КНДР нужна боеспособная армия, если они не планируют поход на Сеул, потому что он грозит ядерной войной?" — подчеркнул Поликарпов.Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая, уточнил историк.Он предположил, что вся эта история может стать стимулом для Пекина, чтобы он отправил как можно больше своих военных "на обкатку" в боевых действиях на Украине."Повторюсь, это самая большая боль Китая: у них война на носу, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, нужно ли ВС РФ уничтожать мосты через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/voennyy-ekspert-vladislav-ugolnyy-poka-vsu-tseplyayutsya-za-krasnoarmeysk-rossiya-gotovit-novoe-1062879167.html
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новости, китай, украина, кндр, сво, тайвань, военные, обучение, боевые действия, спецоперация, северная корея
Новости, Китай, Украина, КНДР, СВО, Тайвань, военные, обучение, боевые действия, Спецоперация, Северная Корея
"У них война на носу": Поликарпов о том, может ли Китай для "обкатки" отправить военных в зону СВО
Сейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов