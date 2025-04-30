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США больше не готовы субсидировать безопасность Европы — Уолтц

США больше не готовы субсидировать безопасность Европы — Уолтц - 30.04.2025 Украина.ру

США больше не готовы субсидировать безопасность Европы — Уолтц

Вашингтон больше не может себе позволить субсидировать европейскую безопасность. Такое заявление 30 апреля в интервью газете New York Post сделал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц

2025-04-30T09:53

2025-04-30T09:53

2025-04-30T09:53

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По его словам, рекордный госдолг США в размере 33 триллионов долларов не позволяет Вашингтону платить за своих союзников. Уолтц также подчеркнул, что "защита Украины должна осуществляться под руководством Европы".Советник американского лидера отметил, что администрация президента США Дональда Трампа "будет поддерживать Европу в военном и дипломатическом плане", но будет "более требовательной на всех уровнях".Уолтц поддержал призывы главы Белого дома к членам НАТО увеличить свои оборонные бюджеты по крайней мере до 5% ВВП. При этом, он отметил, что "лишь немногие готовы были достичь минимума в 2%". "Нам еще предстоит пройти долгий путь, и мы продолжим требовать, чтобы наши союзники заплатили свою справедливую долю, чтобы они разделили это бремя", — заявил Уолтц.Между тем сегодня, 30 апреля, американское издание выпустило интервью с участием Трампа. О темах, которые были подняты во время беседы, — в публикации Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля.

https://ukraina.ru/20250430/bloomberg-putin-otkazal-uitkoffu-v-prekraschenii-ognya-na-tekuschikh-pozitsiyakh-1062857436.html

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новости, сша, европа, украина, майк уолтц, дональд трамп, нато