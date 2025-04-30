Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 30 апреля в своем Телеграм-канале высказался резко против предложенного Россией перемирия прекращения огня в зоне боевых действий
По словам Ермака, российский лидер Владимир Путин, который объявил трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы, стремится не к миру, а к передышке.
"Призывы к прекращению огня на Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля. Любое "перемирие" без гарантий и справедливости только откроет дверь новой агрессии. Ослабление санкций, уступки или переговоры на условиях Кремля – это ловушка", — заявил глава Офиса президента.
Украинское издание "Страна.ua" отметило, что подобные слова Ермака прозвучали "резким диссонансом с тем, что Украина еще в марте согласилась с временным перемирием, к которому регулярно призывает Владимир Зеленский".
Стоит напомнить, что Россия по решению президента объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В ответ на данное предложение Москвы Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
09:25"Уловка и лицемерие": Рогов о предложении Зеленского по перемириюПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал уловкой предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней, передает РИА Новости
Между тем Россия и США продолжают строить свой путь к урегулированию конфликта на Украине. О том, что на данный момент происходит в отношениях между государствами, и какие условия обсуждаются в ходе переговоров, — в публикации Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях.
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