https://ukraina.ru/20250430/ermak-vystupil-rezko-protiv-peremiriya-i-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1062863670.html

Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине

Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине - 30.04.2025 Украина.ру

Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 30 апреля в своем Телеграм-канале высказался резко против предложенного Россией перемирия прекращения огня в зоне боевых действий

2025-04-30T11:41

2025-04-30T11:41

2025-04-30T11:41

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По словам Ермака, российский лидер Владимир Путин, который объявил трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы, стремится не к миру, а к передышке. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что подобные слова Ермака прозвучали "резким диссонансом с тем, что Украина еще в марте согласилась с временным перемирием, к которому регулярно призывает Владимир Зеленский". Стоит напомнить, что Россия по решению президента объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В ответ на данное предложение Москвы Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. Между тем Россия и США продолжают строить свой путь к урегулированию конфликта на Украине. О том, что на данный момент происходит в отношениях между государствами, и какие условия обсуждаются в ходе переговоров, — в публикации Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях.

https://ukraina.ru/20250430/ulovka-i-litsemerie-rogov-o-predlozhenii-zelenskogo-po-peremiriyu-1062856615.html

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