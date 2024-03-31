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Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера

Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера - 31.03.2024 Украина.ру

Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера

Широкому кругу читателей Украины теперь доступны мемуары хорватского фашиста Анте Павелича, проводившего этнические чистки в годы Великой Отечественной войны. От этого факта пришёл в ярость глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский, передаёт телеграм-канал "Политика страны"

2024-03-31T16:51

2024-03-31T16:51

2024-03-31T16:54

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В частности, он обвиняет сеть книжных магазинов в популяризации и пропаганде гитлеровского союзника, убившего только хорватских евреев более 30 тысяч человек. Фашист также был причастен убийствам сербов и ромов, однако в аннотации к мемуарам говорится только о том, что книга посвящена "борьбе за независимость Хорватии", которую возглавил Павелич. Слова Долинского подтверждают данные из открытых источников. Уточняется, что в период правления Павелича проводилась политика геноцида и дискриминации по отношению к сербам, евреям и цыганам, также практиковался террор в отношении противников режима Усташей. "Режим, возглавляемый Павеличем, оставался верным союзником Третьего рейха вплоть до окончания Второй мировой войны, выслав свои формирования в том числе и для войны против СССР", - говорится о нём в "Википедии". Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили откуда на Украине произошел нацизм и с чем это связано.

https://ukraina.ru/20230312/1044285482.html

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новости, украина, хорватия, адольф гитлер, эдуард долинский, германия, сво, нацизм, украинский неонацизм, фашисты, великая отечественная война