Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
16:51 31.03.2024 (обновлено: 16:54 31.03.2024)
Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
Широкому кругу читателей Украины теперь доступны мемуары хорватского фашиста Анте Павелича, проводившего этнические чистки в годы Великой Отечественной войны. От этого факта пришёл в ярость глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
В частности, он обвиняет сеть книжных магазинов в популяризации и пропаганде гитлеровского союзника, убившего только хорватских евреев более 30 тысяч человек.
"Павелич – глава марионеточного правительства Хорватии, союзника нацисткой Германии в 1941-45 годах, палач евреев, сербов и цыган. Организатор массового убийства более 30 тысяч хорватских евреев. Большинство евреев было убито в концентрационном лагере Ясеновац",– сообщил Долинский.
Фашист также был причастен убийствам сербов и ромов, однако в аннотации к мемуарам говорится только о том, что книга посвящена "борьбе за независимость Хорватии", которую возглавил Павелич.
Слова Долинского подтверждают данные из открытых источников. Уточняется, что в период правления Павелича проводилась политика геноцида и дискриминации по отношению к сербам, евреям и цыганам, также практиковался террор в отношении противников режима Усташей.
"Режим, возглавляемый Павеличем, оставался верным союзником Третьего рейха вплоть до окончания Второй мировой войны, выслав свои формирования в том числе и для войны против СССР", - говорится о нём в "Википедии".
Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили откуда на Украине произошел нацизм и с чем это связано.
12 марта 2023, 01:54"Зеленский, фашист, ты — террорист!": в Испании тысячи басков вышли на митинг против НАТО Многотысячный митинг против НАТО, ЕС и фашизма состоялся 11 марта в Бильбао, крупнейшем городе Страны Басков, автономной области на севере Испании. Репортаж с митинга опубликовало в тот же день интернет-издание Resumen Latinoamericano