Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера - 31.03.2024 Украина.ру
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Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера - 31.03.2024 Украина.ру
Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
Широкому кругу читателей Украины теперь доступны мемуары хорватского фашиста Анте Павелича, проводившего этнические чистки в годы Великой Отечественной войны. От этого факта пришёл в ярость глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
2024-03-31T16:51
2024-03-31T16:54
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В частности, он обвиняет сеть книжных магазинов в популяризации и пропаганде гитлеровского союзника, убившего только хорватских евреев более 30 тысяч человек. Фашист также был причастен убийствам сербов и ромов, однако в аннотации к мемуарам говорится только о том, что книга посвящена "борьбе за независимость Хорватии", которую возглавил Павелич. Слова Долинского подтверждают данные из открытых источников. Уточняется, что в период правления Павелича проводилась политика геноцида и дискриминации по отношению к сербам, евреям и цыганам, также практиковался террор в отношении противников режима Усташей. "Режим, возглавляемый Павеличем, оставался верным союзником Третьего рейха вплоть до окончания Второй мировой войны, выслав свои формирования в том числе и для войны против СССР", - говорится о нём в "Википедии". Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили откуда на Украине произошел нацизм и с чем это связано.
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новости, украина, хорватия, адольф гитлер, эдуард долинский, германия, сво, нацизм, украинский неонацизм, фашисты, великая отечественная война
Новости, Украина, Хорватия, Адольф Гитлер, Эдуард Долинский, Германия, СВО, нацизм, украинский неонацизм, фашисты, Великая Отечественная война

Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера

16:51 31.03.2024 (обновлено: 16:54 31.03.2024)
 
Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
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Широкому кругу читателей Украины теперь доступны мемуары хорватского фашиста Анте Павелича, проводившего этнические чистки в годы Великой Отечественной войны. От этого факта пришёл в ярость глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
В частности, он обвиняет сеть книжных магазинов в популяризации и пропаганде гитлеровского союзника, убившего только хорватских евреев более 30 тысяч человек.

"Павелич – глава марионеточного правительства Хорватии, союзника нацисткой Германии в 1941-45 годах, палач евреев, сербов и цыган. Организатор массового убийства более 30 тысяч хорватских евреев. Большинство евреев было убито в концентрационном лагере Ясеновац",– сообщил Долинский.

Фашист также был причастен убийствам сербов и ромов, однако в аннотации к мемуарам говорится только о том, что книга посвящена "борьбе за независимость Хорватии", которую возглавил Павелич.
Слова Долинского подтверждают данные из открытых источников. Уточняется, что в период правления Павелича проводилась политика геноцида и дискриминации по отношению к сербам, евреям и цыганам, также практиковался террор в отношении противников режима Усташей.
"Режим, возглавляемый Павеличем, оставался верным союзником Третьего рейха вплоть до окончания Второй мировой войны, выслав свои формирования в том числе и для войны против СССР", - говорится о нём в "Википедии".
Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили откуда на Украине произошел нацизм и с чем это связано.
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