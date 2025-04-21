https://ukraina.ru/20250421/spektakl-prodolzhaetsya-ukrainoy-budet-upravlyat-maloprimetnyy-chelovek-s-familiey-smit-1062642935.html

Спектакль продолжается: Украиной будет управлять малоприметный человек с фамилией Смит

Спектакль продолжается: Украиной будет управлять малоприметный человек с фамилией Смит - 21.04.2025 Украина.ру

Спектакль продолжается: Украиной будет управлять малоприметный человек с фамилией Смит

Петр Порошенко, "узурпатор Зеленский" и их борьба / Трамп: "Это не моя война, это Байдена" / Украина разрывает дипотношения с США!

2025-04-21T13:31

2025-04-21T13:31

2025-04-21T13:32

эксклюзив

сша

украина

киев

владимир зеленский

петр порошенко

дональд трамп

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верховная рада

республиканская партия

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Какие скандалы произошли на этой неделе на Украине? Они сейчас больше всего касаются Верховной Рады и депутатов.Хотя на Украине всегда что-нибудь кипит и бурлит. Не будем уточнять, что, но это всегда скандально, часто смешно и в основном, мало привлекательно.Но сейчас начинается предвыборная борьба. На сцене - пока что всё те же актёры, которые и были на этой же политической сцене последние лет 20."США - союзник России"Первым делом, "зажгла" Марьяна Безуглая, неистовая депутатша Рады, правая рука Андрея Ермака (впрочем, все уже запутались, чья рука Марьяна, раньше была из "соросовских", дальше следы теряются в тумане).Видимо, как чаще всего сейчас на Украине, все политики "многоликие" и "многорукие"."Разорвать дипотношения с США!" - предложила депутат Рады.Почему?"Трамп обвинил Украину в том, что это мы начали войну. США - союзник РФ сейчас, к сожалению. Теоретически ситуация является поводом для разрыва дипломатических отношений".Тут же она приводит фразу Трампа, которая, видимо, больше всего поразила Марьяну. Хотя это просто констатация фактов:"Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете её выиграть. Вы не начинает войну с кем-то, кто в 20 раз больше вас. А потом надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет.""Люди" и ракетыЧто больше всего возмутило Марьяну? Попробуем догадаться.Слово "люди"? Большие "люди" из-за океана, которые дают маленьким "пигмеям" "несколько ракет"?Ни в коем случае не желаем обижать пигмеев как очень достойное африканское племя. "Пигмеи" здесь в значении иносказательном - "в 20 раз меньше", как верно сказал Дональд Трамп.Пигмей в переводе с греческого - "человек величиной с кулак", упоминаются ещё в "Илиаде" Гомера. Про древних украинцев там, в "Илиаде", кстати, ни слова нет. Но просто, видимо, не добрались ещё украинские "историки" до "Илиады". Найдут! Древнее пигмеев найдут "украинское" племя.Но вернёмся к Марьяне. Возможно, её возмутила скрытая угроза про то, что положение, при котором "дадут несколько ракет", закончилось, и США не хотят давать Зеленскому ни новые "Пэтриоты", ни ракеты к ним. А может, и вообще речь идёт об окончании всех поставках вооружения?"Это не моя война, это Байдена"Конечно, позиция Трампа "это не моя война, я не при чём, это Байден во всём виноват" должна сильно напрягать политикум на Украине.Тем более, что на самом деле, конечно, эту войну вели именно США с помощью своих "прокси" - украинских войск. Как о том с бесцеремонной откровенностью поведал новый Госсекретарь Марко Рубио:"Честно говоря, это прокси война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией".И вот внезапно "прокси" обнаружили, что США встали в позицию "мы посредники". Не участники, даже не "помогающие", а просто посредники. Ха-ха.И вообще, эти украинские пигмеи сами во всём виноваты. Начали сами войну, а теперь просят ракеты "у людей".Трамп единственно, чего не добавил, так это "воюйте сами". И не добавит, скорее всего. Пока что, по крайней мере.Но на Украине всё равно - паника, переполох и откровенная злоба, которую и выплеснула Марьяна."Мы передумали!"Буквально через 12 часов, на следующее утро Марьяна сдала назад и написала:"Да не будет никто разрывать, это просто размышления".Надо напомнить, что разрыв дипотношений - это официальное объявление одной из стран о прекращении диалога.При этом послы, представители и члены их семей обязательно вывозятся на родину.Также перевозится имущество посольства. Также освобождается территория посольства.Интересное предложение было у Марьяны.Как же Украина будет-то без посольства США? Кто ими будет руководить?Желающие поруководить, конечно же, есть. В тех же посольствах Франции и Британии, например. Но обеспечить продолжение войны могут только США.Если Америка самоустранится, оставит своих "прокси" без поддержки - это означает конец государства Украина. Которое, впрочем, и так уже давно не существует, а является лишь ширмой и имитацией.Ну а посол США действительно уезжает из Киева, но не по указанию Марьяны Безуглой.Послицы больше нет"Уникальное сочетание личных и рабочих проблем", - так деликатно объяснили увольнение послицы Бриджит Бринк в США.А злые языки говорят, что посольство США на Украине обмануло Трампа по поводу всё тех же пресловутых редкоземельных.Врут, наверное. Как посол США может обманывать президента США?Кстати, меняют не только посла. Будет заменен весь разведблок в посольстве.Но в общем-то, это обычная практика: посла, который верно служил Демпартии, меняют на представителя Республиканской партии.Было бы странно, если бы было по-другому.Надо напомнить, что предыдущий посол, Мари Йованович, стала ключевым свидетелем в деле по импичменту Трампа и давала показания против него в Сенате США.Виктория Нуланд и Крис СмитБриджит Бринк, кроме всего прочего, близкая подруга Виктории Нуланд.Печенья, майдан... Молодая Виктория с мешком дешёвой некачественной еды на киевском майдане. Ешьте, майданята мои, ешьте, - приговаривала, наверное, Вика.Всё для защитников "пути в Европу". Даже мешок печенья не пожалели. Рядом с ней маячил долговязый посол США (тогда еще не Бринк была послом).Все хорошо помнят эту картину. Вот тогда и стало понятно, что Украина - окончательно "прокси".Зачем Виктория с послом вообще пошли на Майдан? Для демонстрации: мы здесь власть.А сейчас вместо Бринк может быть назначен послом человек с неприметной фамилией Смит. Крис Смит уже работал в посольстве США на Украине, был заместителем Бринк.Именно этот человек руководил (а возможно, и руководит, так как продолжает работать в Госдепе) всеми "схемами" по войне, поставкам оружия, по политическим вопросам.Собственно, Смит и был "одним из президентов" Украины, в бытность работником дипмиссии США на Украине в 2022-23 годах.Ну а на Украине тем временем идёт подготовка к выборам.Выборы, выборы...Пока что выборы власть проводить не собирается. Но это на словах. На деле же идёт зачистка конкурентов, создание необходимого политического ландшафта.Вот, например, озаботились выборами мэров городов. Хотят запретить "третий срок". Это удар по киевскому "златоусту", Виталию Кличко.Его Зеленский считает своим врагом и конкурентом. Но скинуть никак не получается.Конечно, делается всё для того, чтобы выборы не состоялись как можно дольше. Но готовиться надо, потому что всё может поменяться очень быстро.На арене уже появилась Юлия Владимировна с новой причёской (длинные волосы). Это верный признак: что-то скоро должно произойти.И Пётр Алексеевич тоже появился, но не знает, что теперь делать, потому что тему "армия - мова - вира" у него перехватил Зеленский.Зеленский сегодня - это практически Порошенко в 2019: "Украина едына!" "никакой федерализации!".Вспомним те дебатыТеперь-то становится совершенно ясно, что "стадион так стадион!" и все последующие шоу - были именно постановочными шоу.А как театрально падала на колени прямо на сцене, во время дебатов Порошенко и Зеленского депутат Рады, соратница Порошенко Ирина Геращенко при словах "Слава Украине!"А как "защищал русский язык" Зеленский. Как обещал "хоть с чортом лысым договариваться", только чтобы остановить войну (тогда только на Донбассе).Теперь все поменялись местами. И легко можно представить Елену Зеленскую, которая встанет на колени при крике "Украина понад усе!". Актриса ещё похлеще Геращенко.Как Зеленский стал ПорошенкоА Зеленский сегодня полностью перехватил, действительно, риторику Порошенко.Да так, что Порошенко и не снилось.Армия.Скоро будет служить вся страна, вся Украина, абсолютно все. Такие тезисы озвучивают ближайшие соратники Зеленского. ТЦК устраивает облавы на мужчин по всей Украине. Мужчин не выпускают из страны. Порошенко может только молча завидовать такому размаху.Язык (мова).На Украине - только украинский. Зеленский и тут пошёл намного дальше Порошенко. Тому не приходило в голову, что можно штрафовать людей, которые слушают российскую музыку. А "языковые патрули" на улицах! Завидуете, Петр Алексеевич?Вот свежайшие новости: на Подоле в Киеве СБУ (!) задержало группу подростков.Их преступление: слушали песни на русском языке.Девочка 9 лет выложила в соцсети свои танцы под русскую музыку. Мать вызвана в соответствующие органы, будет оштрафована.И так далее.Вера.Про веру и говорить не приходится. Церкви по всей стране захвачены раскольниками из ПЦУ, стоят пустые. Киевская Лавра захвачена, монахи изгнаны. Зеленский выступает в Лавре прямо в храме, где на месте икон висят его портреты.Да зачем же он всё это делает? Очень просто: русскоязычное население, Юг и Восток Украины за Зеленского уже не проголосуют ни при каких обстоятельствах. Поэтому ему остаётся только воинственная националистическая риторика.Будет отбирать избирателей у Порошенко. Остальное подтасуют. Такой план.Военное положениеСовпадает Зеленский с Порошенко и тактически, и стратегически.Порошенко тоже хотел ввести военное положение, чтобы не проводить выборы. Послал тогда десант с украинским катером, но неудачно. Знаменитый инцидент в Азовском море "Дави его, ..."И тогда положение было объявлено только в нескольких областях. Но это всё равно на выборах Порошенко не помогло.А Зеленский уже в 15-й раз объявляет военное положение! Последнее объявил в апреле.И все то же с той же целью: выборы не проводить.Но готовиться он к ним продолжает.Позвонит человек с малоприметной фамилией Смит, и киевский пигмей вынужден будет подчиниться.Так что впереди - много интересного.Особенно если учесть, что "интеллектуальной частью" предвыборной кампании Зеленского назначен руководить Кулеба, бывший министр иностранных дел.Известнейший украинский интеллектуал.Ждём, ждём. Опять в носках будет интервью давать и сигару перед камерой раскуривать. Это признак "высокого стиля" дипломата Кулебы.Порошенко и узурпаторВо время голосования за военное положение в Раде на трибуну как раз вышел Пётр Порошенко и рассказал про узурпацию власти Зеленским. Конечно, это выступление было согласовано с Трампом или "околотрамповскими".Порошенко стремится изо всех сил понравиться новой власти. Тем более, что опыт общения с Трампом у него не такой токсичный, как у Зеленского. Они оба были президентами, во время части первого срока Трампа, и функционировали без замечаний.Какие замечания могут быть? Пётр выполнит вообще всё, что скажут из США. По очень простой причине: у него только один хозяин, и он находится в Вашингтоне. А не как у Зеленского, который "слуга нескольких господ".Но смешно то, что потом, после своих грозных речей про узурпацию, Порошенко сел и проголосовал "за" узурпацию, то есть за продление военного положения в пятнадцатый раз.Потому что это выгодно абсолютно всем: всей Раде, 90 процентов которой больше никто и никуда не переизберёт. Даже в сельские советы - кому они нужны?Это выгодно всем руководителям фракций, всем министрам, всем военкомам. В общем, всей разжиревшей на войне прослойке украинского общества. Во главе с Зеленским.Он же для них просто курочка, несущая золотые яйца. Правь вечно, узурпатор Владимир!А мы будем яхты и виллы покупать.Агент Путина в Верховной радеИ ещё из смешного.Спикер Рады Стефанчук заранее назвал "агентами Путина" депутатов, которые не проголосуют за продление военного положения. И один такой депутат нашёлся!Это был Алексей Гончаренко*.Но не отчаянная смелость двигала Гончаренкой, а хитрый и несложный расчёт. Может быть, и даже наверняка, он заранее со всеми и договорился - и со Стефанчуком, и с Зеленским."Борца против войны" будут теперь брать в любой политический проект на первые места! Вот и весь нехитрый расчет.А из не смешного: кроме военного положения, до 6 августа продлена всеобщая мобилизация на Украине. Ловля мужчин продолжится."Бесславные у******. Это смерть парламентаризма", - так прокомментировал происходящее в Раде её бывший депутат Игорь Мосийчук*.Всё верно, только "смерть парламентаризма", как и всей демократии на Украине, и всех конструкций государства, началась намного раньше.Но спектакль, к сожалению, продолжается. Пока что.Роли уже почти разобраны.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Зеленский плясал в банях и "играл на рояле". Теперь он убирает свидетелей и хочет править вечно

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