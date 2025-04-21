"Киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру" - Сальдо - 21.04.2025 Украина.ру
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"Киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру" - Сальдо
"Киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру" - Сальдо - 21.04.2025 Украина.ру
"Киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру" - Сальдо
Нынешнее военно-политическое руководство Украины не должно иметь возможности оказывать негативное влияние на территории близ Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
2025-04-21T11:25
2025-04-21T11:25
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
общественная палата
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По мнению российского губернатора, киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру в его среднем и нижнем течении в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, заявил Сальдо.Мнение российского губернатора приводит телеграм-канал "Донбасс решает". Оно также представляет подборку мнений о соблюдении сторонами завершившегося в ночь на 21 апреля краткосрочного перемирия.В частности, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский до конца не контролирует ВСУ и не управляет ситуацией в полной мере, в том числе с этим связаны нарушения Киевом пасхального перемирия.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что соблюдение ВС РФ пасхального перемирия позволило ВСУ забрать из "серой зоны" на линии фронта тела своих сослуживцев, сообщил Владимир Рогов."Обычно командование ВСУ не сильно заморачивается насчет эвакуации убитых солдат, предпочитая их заносить в списки без вести пропавших", - констатировал он.Рогов также заметил, что несмотря на провокации, российские войска проявили гуманизм и позволили противнику беспрепятственно эвакуировать тела своих погибших, сказано в публикации телеграм-канала.Больше новостей на тему итогов перемирия представлено в публикации Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его Интервью на эту тему: Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь
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новости, херсонская область, россия, днепр, владимир рогов, владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, общественная палата, всу
Новости, Херсонская область, Россия, Днепр, Владимир Рогов, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, общественная палата, ВСУ

"Киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру" - Сальдо

11:25 21.04.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Нынешнее военно-политическое руководство Украины не должно иметь возможности оказывать негативное влияние на территории близ Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По мнению российского губернатора, киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру в его среднем и нижнем течении в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, заявил Сальдо.
"Это необходимо для того, чтобы лишить Киев возможности использовать реку как рычаг давления на Россию", - пояснил губернатор Херсонской области.
Мнение российского губернатора приводит телеграм-канал "Донбасс решает". Оно также представляет подборку мнений о соблюдении сторонами завершившегося в ночь на 21 апреля краткосрочного перемирия.
В частности, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский до конца не контролирует ВСУ и не управляет ситуацией в полной мере, в том числе с этим связаны нарушения Киевом пасхального перемирия.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что соблюдение ВС РФ пасхального перемирия позволило ВСУ забрать из "серой зоны" на линии фронта тела своих сослуживцев, сообщил Владимир Рогов.
"Обычно командование ВСУ не сильно заморачивается насчет эвакуации убитых солдат, предпочитая их заносить в списки без вести пропавших", - констатировал он.
Рогов также заметил, что несмотря на провокации, российские войска проявили гуманизм и позволили противнику беспрепятственно эвакуировать тела своих погибших, сказано в публикации телеграм-канала.
Больше новостей на тему итогов перемирия представлено в публикации Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его
Интервью на эту тему: Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь
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