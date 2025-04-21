https://ukraina.ru/20250421/do-semi-let-s-konfiskatsiey-nakazanie-za-diskreditatsiyu-vs-rf-izmenilos-1062657881.html

До семи лет с конфискацией: наказание за дискредитацию ВС РФ изменилось. И не только

До семи лет с конфискацией: наказание за дискредитацию ВС РФ изменилось. И не только - 21.04.2025 Украина.ру

До семи лет с конфискацией: наказание за дискредитацию ВС РФ изменилось. И не только

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов

2025-04-21T16:06

2025-04-21T16:06

2025-04-21T16:24

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За призывы к санкциям из корыстных побуждений предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. За дискредитацию Вооруженных сил РФ по той же причине ответственность ужесточается до семи лет тюрьмы. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества.Также Путин подписал законы:Другие темы дня: Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, закон, дискредитация вс рф