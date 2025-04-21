https://ukraina.ru/20250421/do-semi-let-s-konfiskatsiey-nakazanie-za-diskreditatsiyu-vs-rf-izmenilos-1062657881.html
До семи лет с конфискацией: наказание за дискредитацию ВС РФ изменилось. И не только
До семи лет с конфискацией: наказание за дискредитацию ВС РФ изменилось. И не только - 21.04.2025 Украина.ру
До семи лет с конфискацией: наказание за дискредитацию ВС РФ изменилось. И не только
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
2025-04-21T16:06
2025-04-21T16:06
2025-04-21T16:24
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За призывы к санкциям из корыстных побуждений предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. За дискредитацию Вооруженных сил РФ по той же причине ответственность ужесточается до семи лет тюрьмы. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества.Также Путин подписал законы:Другие темы дня: Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины.
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Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Закон, Дискредитация ВС РФ
До семи лет с конфискацией: наказание за дискредитацию ВС РФ изменилось. И не только
16:06 21.04.2025 (обновлено: 16:24 21.04.2025)
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
За призывы к санкциям из корыстных побуждений предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. За дискредитацию Вооруженных сил РФ по той же причине ответственность ужесточается до семи лет тюрьмы. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества.
Также Путин подписал законы:
—признающий иноагентами лиц, поддерживающих действия международных организаций и иностранных органов власти, направленные против России. Плюс - теперь иноагентам полностью запрещено заниматься образовательной и просветительской деятельностью в РФ;
—о статусе ветерана боевых действий для участвовавших в боях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации;
—упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в Россию соотечественников. Ранее получить такой документ можно было на срок до трех месяцев без возможности продления. Теперь - до года с возможностью пролонгации;
—о лишении свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии.