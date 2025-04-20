https://ukraina.ru/20250420/vopreki-lyudoedskoy-nenavisti-oles-buzina-i-paskhalnoe-peremirie-1062622110.html

Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие

Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие - 20.04.2025 Украина.ру

Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие

В украинском экспертном сообществе вспоминают Олеся Бузину и пытаются найти ответ на вопрос, можно ли было избежать кровопролития и раскола страны. Обсуждают и... Украина.ру, 20.04.2025

2025-04-20T05:57

2025-04-20T05:57

2025-04-20T05:57

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В украинском экспертном сообществе вспоминают Олеся Бузину и пытаются найти ответ на вопрос, можно ли было избежать кровопролития и раскола страны. Обсуждают и объявленное президентом РФ Владимиром Путиным Пасхальное перемирие.Перемирие это вступило в силу и действует с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. При этом Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру и тоже остановит боевые действия, передает РИА Новости.Сообщается также, что всем командующим группировок ВС РФ в зоне СВО отдан приказ о прекращении огня и ведения боевых действий.В связи с этим экс-лепутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв напомнил в своем блоге, что за время проведения СВО это второе по счету перемирие."Первое было объявлено Президентом по просьбе Патриарха на Рождество 2023 года. Тогда перемирие длилось дольше нынешнего, 36 часов (сейчас — 30)", - отметил Царёв.Тогда ВСУ перемирия не поддержали, за эти часы только по жилым кварталам Донецка украинские военные выпустили более 60 снарядов крупного калибра, отметил аналитик.Он также выразил удивление по поводу негативной реакции "одного известного" и некоторых других российских пропагандистов (имена не названы — Ред.) на новость о Пасхальном перемирии."На протяжении долгого времени этот человек и ему подобные нагнетали ненависть по отношению к гражданскому населению по ту сторону линии фронта. Они утверждали, что всех там нужно уничтожить, предлагали сбросить ядерную бомбу, заявляли, что "наших там нет", а живущие на Украине — это "хохлы", люди второго сорта. Мол, все, кто остались, — враги, а даже те, кто уехали, — "криптохохлы". Идеология людоедства", - написал Царёв, добавив, что "разжигать ненависть всегда было проще, чем сеять любовь".Украинские эксперты говорят сейчас не только о текущих событиях, но вспоминают и о том, что к этим печальным событиям привело.Так, политолог Кость Бондаренко, комментируя высказывание убитого в Киеве 10 лет тому назад писателя, историка и журналиста Олеся Бузины о том, что попытка украинизировать Восток и Юг Украины закончится распадом страны, сказал, что он вполне с этим согласен.По словам эксперта, это не только мнение Бузины, такие прогнозы ранее не раз звучали из уст украинских политологов и социологов, "многие из которых сейчас начали стыдливо отказываться от своих прошлых взглядов"."Многие говорили, что Украина возможна исключительно как страна, в которой необходимо сбалансировать все настроения, все тенденции. На Украине существует Запад со своим видением развития страны и существует Восток, и любые попытки навязать Востоку западную парадигму или же Западу восточную — приведут к распаду страны", - сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.Политолог продолжил: "Майдан 2014 года был попыткой агрессивного навязывания западной парадигмы Востоку, и мы увидели, к чему это привело. Но если бы Янукович подавил, например, Майдан, то это бы привело к таким же сепаратистским настроениям и привело бы к обособлению западных областей Украины. И, возможно, к антитеррористической операции в западных областях...".История, впрочем, не терпит сослагательного наклонения, "Аллея ангелов" появилась все же не во Львове, она появилась в Донбассе. Теперь кровь льется по всей стране, ненависть к России и к русским стала официальной политикой Киева. Организаторы Майдана этого и добивались.А вечер памяти убитого нацистами Олеся Бузины прошел не в Киеве, а в Москве — провести такое собрание где-либо на территории, подконтрольной террористическому киевскому режиму, сейчас попросту невозможно.Выступая на этом вечере, историк, публицист, обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что "всё, что говорил Бузина, сводится к одной формуле: можно любить Украину, не ненавидя при этом Россию"."И я знаю, что если украинцы поймут, что ненависть разрушает, а созидает только любовь, всё будет по-другому. Главное - вытравить из их сердец ненависть, поселив туда любовь, которая обязательно победит", - заявил он.Что ж, когда-то это действительно произойдет. Но для этого необходимо победить и убрать человеконенавистнический киевский режим.Этот режим был создан и установлен на Украине коллективным Западом, но сегодня и там все чаще звучат здравые мнения об украинском конфликте. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому ютуб-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.Ранее о прокси-войне между ядерными державами говорил госсекретарь США Марко Рубио.По его словам, Дональд Трамп "рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт".В другой раз Рубио отметил , что США "потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны", но теперь достигли той точки, когда есть другие задачи, на которых нужно сфокусироваться.Для украинцев теряется сам смысл войны, простым гражданам трудно понять, за что именно они должны отдавать свои жизни, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Коррупционер-тягнибоковец Швайка в одном их эфиров заявил о том, что люди не имеют права отказываться от войны, потому что это их "обов’язок перед державою" (долг перед государством — Ред.).Швайка - член команды Тягнибока, который вместе с Махницким и Яремой получил на разграбление страну после 2014 года. Он нарядился в форму и защищает то, что награбил. А за что должен идти умирать простой гражданин Украины? За земельку Швайки? "Эпицентры" Гереги? Шахты Ахметова? Порты Ставницера и Татарова? Агробизнес Порошенко? Или манию величия Зеленского? Перед кем у нас "обов’язок", если Родину такие как Швайка давно растащили по своим карманам?" - задал Дубинский вполне логичный вопрос.По всей видимости, такой вопрос задают себе все больше украинцев.* Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского"

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