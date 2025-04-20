Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие - 20.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250420/vopreki-lyudoedskoy-nenavisti-oles-buzina-i-paskhalnoe-peremirie-1062622110.html
Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие
Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие - 20.04.2025 Украина.ру
Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие
В украинском экспертном сообществе вспоминают Олеся Бузину и пытаются найти ответ на вопрос, можно ли было избежать кровопролития и раскола страны. Обсуждают и... Украина.ру, 20.04.2025
2025-04-20T05:57
2025-04-20T05:57
эксклюзив
украина
россия
киев
олег царев
олесь бузина
кость бондаренко
вооруженные силы украины
верховная рада
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg
В украинском экспертном сообществе вспоминают Олеся Бузину и пытаются найти ответ на вопрос, можно ли было избежать кровопролития и раскола страны. Обсуждают и объявленное президентом РФ Владимиром Путиным Пасхальное перемирие.Перемирие это вступило в силу и действует с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. При этом Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру и тоже остановит боевые действия, передает РИА Новости.Сообщается также, что всем командующим группировок ВС РФ в зоне СВО отдан приказ о прекращении огня и ведения боевых действий.В связи с этим экс-лепутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв напомнил в своем блоге, что за время проведения СВО это второе по счету перемирие."Первое было объявлено Президентом по просьбе Патриарха на Рождество 2023 года. Тогда перемирие длилось дольше нынешнего, 36 часов (сейчас — 30)", - отметил Царёв.Тогда ВСУ перемирия не поддержали, за эти часы только по жилым кварталам Донецка украинские военные выпустили более 60 снарядов крупного калибра, отметил аналитик.Он также выразил удивление по поводу негативной реакции "одного известного" и некоторых других российских пропагандистов (имена не названы — Ред.) на новость о Пасхальном перемирии."На протяжении долгого времени этот человек и ему подобные нагнетали ненависть по отношению к гражданскому населению по ту сторону линии фронта. Они утверждали, что всех там нужно уничтожить, предлагали сбросить ядерную бомбу, заявляли, что "наших там нет", а живущие на Украине — это "хохлы", люди второго сорта. Мол, все, кто остались, — враги, а даже те, кто уехали, — "криптохохлы". Идеология людоедства", - написал Царёв, добавив, что "разжигать ненависть всегда было проще, чем сеять любовь".Украинские эксперты говорят сейчас не только о текущих событиях, но вспоминают и о том, что к этим печальным событиям привело.Так, политолог Кость Бондаренко, комментируя высказывание убитого в Киеве 10 лет тому назад писателя, историка и журналиста Олеся Бузины о том, что попытка украинизировать Восток и Юг Украины закончится распадом страны, сказал, что он вполне с этим согласен.По словам эксперта, это не только мнение Бузины, такие прогнозы ранее не раз звучали из уст украинских политологов и социологов, "многие из которых сейчас начали стыдливо отказываться от своих прошлых взглядов"."Многие говорили, что Украина возможна исключительно как страна, в которой необходимо сбалансировать все настроения, все тенденции. На Украине существует Запад со своим видением развития страны и существует Восток, и любые попытки навязать Востоку западную парадигму или же Западу восточную — приведут к распаду страны", - сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.Политолог продолжил: "Майдан 2014 года был попыткой агрессивного навязывания западной парадигмы Востоку, и мы увидели, к чему это привело. Но если бы Янукович подавил, например, Майдан, то это бы привело к таким же сепаратистским настроениям и привело бы к обособлению западных областей Украины. И, возможно, к антитеррористической операции в западных областях...".История, впрочем, не терпит сослагательного наклонения, "Аллея ангелов" появилась все же не во Львове, она появилась в Донбассе. Теперь кровь льется по всей стране, ненависть к России и к русским стала официальной политикой Киева. Организаторы Майдана этого и добивались.А вечер памяти убитого нацистами Олеся Бузины прошел не в Киеве, а в Москве — провести такое собрание где-либо на территории, подконтрольной террористическому киевскому режиму, сейчас попросту невозможно.Выступая на этом вечере, историк, публицист, обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что "всё, что говорил Бузина, сводится к одной формуле: можно любить Украину, не ненавидя при этом Россию"."И я знаю, что если украинцы поймут, что ненависть разрушает, а созидает только любовь, всё будет по-другому. Главное - вытравить из их сердец ненависть, поселив туда любовь, которая обязательно победит", - заявил он.Что ж, когда-то это действительно произойдет. Но для этого необходимо победить и убрать человеконенавистнический киевский режим.Этот режим был создан и установлен на Украине коллективным Западом, но сегодня и там все чаще звучат здравые мнения об украинском конфликте. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому ютуб-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.Ранее о прокси-войне между ядерными державами говорил госсекретарь США Марко Рубио.По его словам, Дональд Трамп "рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт".В другой раз Рубио отметил , что США "потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны", но теперь достигли той точки, когда есть другие задачи, на которых нужно сфокусироваться.Для украинцев теряется сам смысл войны, простым гражданам трудно понять, за что именно они должны отдавать свои жизни, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Коррупционер-тягнибоковец Швайка в одном их эфиров заявил о том, что люди не имеют права отказываться от войны, потому что это их "обов’язок перед державою" (долг перед государством — Ред.).Швайка - член команды Тягнибока, который вместе с Махницким и Яремой получил на разграбление страну после 2014 года. Он нарядился в форму и защищает то, что награбил. А за что должен идти умирать простой гражданин Украины? За земельку Швайки? "Эпицентры" Гереги? Шахты Ахметова? Порты Ставницера и Татарова? Агробизнес Порошенко? Или манию величия Зеленского? Перед кем у нас "обов’язок", если Родину такие как Швайка давно растащили по своим карманам?" - задал Дубинский вполне логичный вопрос.По всей видимости, такой вопрос задают себе все больше украинцев.* Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского"
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_6c23b69b8a53f7fc794b58366a893bb1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, киев, олег царев, олесь бузина, кость бондаренко, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, новости сво, сво, война на украине
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Олег Царев, Олесь Бузина, Кость Бондаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру, новости СВО, СВО, война на Украине

Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие

05:57 20.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе вспоминают Олеся Бузину и пытаются найти ответ на вопрос, можно ли было избежать кровопролития и раскола страны. Обсуждают и объявленное президентом РФ Владимиром Путиным Пасхальное перемирие.
Перемирие это вступило в силу и действует с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. При этом Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру и тоже остановит боевые действия, передает РИА Новости.
Сообщается также, что всем командующим группировок ВС РФ в зоне СВО отдан приказ о прекращении огня и ведения боевых действий.
В связи с этим экс-лепутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв напомнил в своем блоге, что за время проведения СВО это второе по счету перемирие."Первое было объявлено Президентом по просьбе Патриарха на Рождество 2023 года. Тогда перемирие длилось дольше нынешнего, 36 часов (сейчас — 30)", - отметил Царёв.
Тогда ВСУ перемирия не поддержали, за эти часы только по жилым кварталам Донецка украинские военные выпустили более 60 снарядов крупного калибра, отметил аналитик.
Он также выразил удивление по поводу негативной реакции "одного известного" и некоторых других российских пропагандистов (имена не названы — Ред.) на новость о Пасхальном перемирии.
"На протяжении долгого времени этот человек и ему подобные нагнетали ненависть по отношению к гражданскому населению по ту сторону линии фронта. Они утверждали, что всех там нужно уничтожить, предлагали сбросить ядерную бомбу, заявляли, что "наших там нет", а живущие на Украине — это "хохлы", люди второго сорта. Мол, все, кто остались, — враги, а даже те, кто уехали, — "криптохохлы". Идеология людоедства", - написал Царёв, добавив, что "разжигать ненависть всегда было проще, чем сеять любовь".
Украинские эксперты говорят сейчас не только о текущих событиях, но вспоминают и о том, что к этим печальным событиям привело.
Так, политолог Кость Бондаренко, комментируя высказывание убитого в Киеве 10 лет тому назад писателя, историка и журналиста Олеся Бузины о том, что попытка украинизировать Восток и Юг Украины закончится распадом страны, сказал, что он вполне с этим согласен.
По словам эксперта, это не только мнение Бузины, такие прогнозы ранее не раз звучали из уст украинских политологов и социологов, "многие из которых сейчас начали стыдливо отказываться от своих прошлых взглядов".
"Многие говорили, что Украина возможна исключительно как страна, в которой необходимо сбалансировать все настроения, все тенденции. На Украине существует Запад со своим видением развития страны и существует Восток, и любые попытки навязать Востоку западную парадигму или же Западу восточную — приведут к распаду страны", - сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Политолог продолжил: "Майдан 2014 года был попыткой агрессивного навязывания западной парадигмы Востоку, и мы увидели, к чему это привело. Но если бы Янукович подавил, например, Майдан, то это бы привело к таким же сепаратистским настроениям и привело бы к обособлению западных областей Украины. И, возможно, к антитеррористической операции в западных областях...".
История, впрочем, не терпит сослагательного наклонения, "Аллея ангелов" появилась все же не во Львове, она появилась в Донбассе. Теперь кровь льется по всей стране, ненависть к России и к русским стала официальной политикой Киева. Организаторы Майдана этого и добивались.
А вечер памяти убитого нацистами Олеся Бузины прошел не в Киеве, а в Москве — провести такое собрание где-либо на территории, подконтрольной террористическому киевскому режиму, сейчас попросту невозможно.
Выступая на этом вечере, историк, публицист, обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что "всё, что говорил Бузина, сводится к одной формуле: можно любить Украину, не ненавидя при этом Россию".
"И я знаю, что если украинцы поймут, что ненависть разрушает, а созидает только любовь, всё будет по-другому. Главное - вытравить из их сердец ненависть, поселив туда любовь, которая обязательно победит", - заявил он.
Что ж, когда-то это действительно произойдет. Но для этого необходимо победить и убрать человеконенавистнический киевский режим.
Этот режим был создан и установлен на Украине коллективным Западом, но сегодня и там все чаще звучат здравые мнения об украинском конфликте. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому ютуб-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.
Ранее о прокси-войне между ядерными державами говорил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, Дональд Трамп "рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт".
В другой раз Рубио отметил , что США "потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны", но теперь достигли той точки, когда есть другие задачи, на которых нужно сфокусироваться.
Для украинцев теряется сам смысл войны, простым гражданам трудно понять, за что именно они должны отдавать свои жизни, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
"Коррупционер-тягнибоковец Швайка в одном их эфиров заявил о том, что люди не имеют права отказываться от войны, потому что это их "обов’язок перед державою" (долг перед государством — Ред.).

Швайка - член команды Тягнибока, который вместе с Махницким и Яремой получил на разграбление страну после 2014 года. Он нарядился в форму и защищает то, что награбил. А за что должен идти умирать простой гражданин Украины? За земельку Швайки? "Эпицентры" Гереги? Шахты Ахметова? Порты Ставницера и Татарова? Агробизнес Порошенко? Или манию величия Зеленского? Перед кем у нас "обов’язок", если Родину такие как Швайка давно растащили по своим карманам?" - задал Дубинский вполне логичный вопрос.
По всей видимости, такой вопрос задают себе все больше украинцев.
* Объявлен иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Трампу "показали средний палец". Украинские эксперты опасаются санкций против окружения Зеленского"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияКиевОлег ЦаревОлесь БузинаКость БондаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная РадаУкраина.руновости СВОСВОвойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков
10:05Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей
09:51Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля
09:34Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN
08:00Операция "Восход солнца": как американцы вели сепаратные переговоры с гитлеровцами
07:53Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином
07:45Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас
07:30К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев
07:15Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы
07:10Ростислав Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу
07:00Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США
06:45Насонов рассказал, что обнажили удары ВС РФ по Кривому Рогу и Сумам
06:30Живов объяснил, почему ВСУ не дадут российский армии освободить Курскую область
06:30Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре
06:15Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин
06:08Западная Украина за минувшую неделю: битва за "Поляну Квасовую" и подготовка к выборам мэра Львова
06:00Крамаренко объяснил, почему “идея Келлога разделить Украину — заведомо непроходной вариант”
05:57Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие
05:45Вайнер объяснил, почему в ближайшее время стоит ждать нового лидера на Украине
05:30Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия
Лента новостейМолния