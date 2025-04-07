Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали - 07.04.2025 Украина.ру
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Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали
Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали - 07.04.2025 Украина.ру
Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали
Украина создает угрозу безопасности в Африке, является безответственным игроком. Об этом заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, передает РИА Новости
2025-04-07T07:15
2025-04-07T07:21
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"Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали. Мы осуждаем этот акт и считаем, что так или иначе Украина должна взять на себя ответственность и не допустить, чтобы африканские народы относились к ней как к нарушителю спокойствия, безответственному субъекту, создающему нестабильность в наших регионах", - сказал Диоп.Насчет российско-украинских отношений он отметил, что Мали и Альянс государств Сахеля в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, учитывающему интересы безопасности России. Также глава МИД Мали выразил мнение, что мир между Россией и Украиной будет выгоден для мировой экономики и, в частности, стран Сахеля, поскольку это облегчит поставку российских и украинских товаров нуждающимся в них странам.Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечалось, что "стороны решительно осуждают акты агрессии государств, поддерживающих терроризм, в частности, преступный сговор Украины с действующими в Сахеле вооруженными террористическими группировками".О других высказываниях Диопа по Украине - в материале Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить на сайте Украина.ру.
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новости, украина, мали, россия, сергей лавров, мид
Новости, Украина, Мали, Россия, Сергей Лавров, МИД

Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали

07:15 07.04.2025 (обновлено: 07:21 07.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД Мали А. Диопа РИА Новости
Интервью главы МИД Мали А. Диопа РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Украина создает угрозу безопасности в Африке, является безответственным игроком. Об этом заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, передает РИА Новости
"Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали. Мы осуждаем этот акт и считаем, что так или иначе Украина должна взять на себя ответственность и не допустить, чтобы африканские народы относились к ней как к нарушителю спокойствия, безответственному субъекту, создающему нестабильность в наших регионах", - сказал Диоп.
Насчет российско-украинских отношений он отметил, что Мали и Альянс государств Сахеля в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, учитывающему интересы безопасности России.
Также глава МИД Мали выразил мнение, что мир между Россией и Украиной будет выгоден для мировой экономики и, в частности, стран Сахеля, поскольку это облегчит поставку российских и украинских товаров нуждающимся в них странам.
Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией.
В совместном заявлении по итогам переговоров отмечалось, что "стороны решительно осуждают акты агрессии государств, поддерживающих терроризм, в частности, преступный сговор Украины с действующими в Сахеле вооруженными террористическими группировками".
О других высказываниях Диопа по Украине - в материале Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить на сайте Украина.ру.
 
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