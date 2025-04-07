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Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали

Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали - 07.04.2025 Украина.ру

Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали

Украина создает угрозу безопасности в Африке, является безответственным игроком. Об этом заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, передает РИА Новости

2025-04-07T07:15

2025-04-07T07:15

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"Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали. Мы осуждаем этот акт и считаем, что так или иначе Украина должна взять на себя ответственность и не допустить, чтобы африканские народы относились к ней как к нарушителю спокойствия, безответственному субъекту, создающему нестабильность в наших регионах", - сказал Диоп.Насчет российско-украинских отношений он отметил, что Мали и Альянс государств Сахеля в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, учитывающему интересы безопасности России. Также глава МИД Мали выразил мнение, что мир между Россией и Украиной будет выгоден для мировой экономики и, в частности, стран Сахеля, поскольку это облегчит поставку российских и украинских товаров нуждающимся в них странам.Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечалось, что "стороны решительно осуждают акты агрессии государств, поддерживающих терроризм, в частности, преступный сговор Украины с действующими в Сахеле вооруженными террористическими группировками".О других высказываниях Диопа по Украине - в материале Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить на сайте Украина.ру.

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