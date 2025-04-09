Взять Новопавловское и Искру: Ермаков объяснил, как ВС РФ могут обрушить юго-западный фронт ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Выход с рубежа "Котляровка – Троицкое – Богдановка" на Новопавловское перережет снабжение ВСУ в районе Богатыря и Алексеевки. Там в окружение может попасть 79-я бригада ВСУ, которая из-за потерь превратилась в полк. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
"Сейчас мы продолжаем наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Мы взяли Днепроэнергию и Веселое. Бои идут уже за Федоровку", – рассказал военкор.
Он также отметил, что у ВС РФ есть успехи оперативно-тактической важности чуть севернее Богатыря в районе села Троицкое, которое лежит напротив села Новопавловское.
Украинские нацисты так и называют этот район "Новопавловское направление", потому что оно выполняет роль логистического хаба, сообщил Ермаков.
По его словам, выход с рубежа "Котляровка – Троицкое – Богдановка" на Новопавловское перережет снабжение ВСУ в районе Богатыря и Алексеевки. Там в окружение может попасть "дырявая" 79-я бригада ВСУ, которая из-за огромных потерь превратилась в полк.
"Наша задача максимум – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, мы обрушим юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создадим им проблемы с Гуляйполе в Запорожье. События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
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