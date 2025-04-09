Взять Новопавловское и Искру: Ермаков объяснил, как ВС РФ могут обрушить юго-западный фронт ВСУ - 09.04.2025 Украина.ру
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Взять Новопавловское и Искру: Ермаков объяснил, как ВС РФ могут обрушить юго-западный фронт ВСУ
Взять Новопавловское и Искру: Ермаков объяснил, как ВС РФ могут обрушить юго-западный фронт ВСУ - 09.04.2025 Украина.ру
Взять Новопавловское и Искру: Ермаков объяснил, как ВС РФ могут обрушить юго-западный фронт ВСУ
Выход с рубежа "Котляровка – Троицкое – Богдановка" на Новопавловское перережет снабжение ВСУ в районе Богатыря и Алексеевки. Там в окружение может попасть 79-я бригада ВСУ, которая из-за потерь превратилась в полк. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-09T02:56
2025-04-09T02:56
новости
россия
великая новоселка
вс рф
новости россии
запорожье
гуляйполе
новопавловское
наступление
война
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"Сейчас мы продолжаем наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Мы взяли Днепроэнергию и Веселое. Бои идут уже за Федоровку", – рассказал военкор.Он также отметил, что у ВС РФ есть успехи оперативно-тактической важности чуть севернее Богатыря в районе села Троицкое, которое лежит напротив села Новопавловское.Украинские нацисты так и называют этот район "Новопавловское направление", потому что оно выполняет роль логистического хаба, сообщил Ермаков.По его словам, выход с рубежа "Котляровка – Троицкое – Богдановка" на Новопавловское перережет снабжение ВСУ в районе Богатыря и Алексеевки. Там в окружение может попасть "дырявая" 79-я бригада ВСУ, которая из-за огромных потерь превратилась в полк."Наша задача максимум – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, мы обрушим юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создадим им проблемы с Гуляйполе в Запорожье. События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250407/1062352407.html
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новости, россия, великая новоселка, вс рф, новости россии, запорожье, гуляйполе, новопавловское, наступление, война, украина, война на украине, сво, спецоперация, донбасс
Новости, Россия, Великая Новоселка, ВС РФ, новости России, Запорожье, Гуляйполе, Новопавловское, наступление, война, Украина, война на Украине, СВО, Спецоперация, Донбасс

Взять Новопавловское и Искру: Ермаков объяснил, как ВС РФ могут обрушить юго-западный фронт ВСУ

02:56 09.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Выход с рубежа "Котляровка – Троицкое – Богдановка" на Новопавловское перережет снабжение ВСУ в районе Богатыря и Алексеевки. Там в окружение может попасть 79-я бригада ВСУ, которая из-за потерь превратилась в полк. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
"Сейчас мы продолжаем наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Мы взяли Днепроэнергию и Веселое. Бои идут уже за Федоровку", – рассказал военкор.
Он также отметил, что у ВС РФ есть успехи оперативно-тактической важности чуть севернее Богатыря в районе села Троицкое, которое лежит напротив села Новопавловское.
Украинские нацисты так и называют этот район "Новопавловское направление", потому что оно выполняет роль логистического хаба, сообщил Ермаков.
По его словам, выход с рубежа "Котляровка – Троицкое – Богдановка" на Новопавловское перережет снабжение ВСУ в районе Богатыря и Алексеевки. Там в окружение может попасть "дырявая" 79-я бригада ВСУ, которая из-за огромных потерь превратилась в полк.
"Наша задача максимум – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, мы обрушим юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создадим им проблемы с Гуляйполе в Запорожье. События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля, 20:59
"Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?На прошлой неделе недофюрер незалежной Зеленский провел встречу в "узкой группе" представителей стран "коалиции желающих", с которыми, как он сообщил по итогам, обсудил "конкретные ответы" для размещения их войск на Украине.
 
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