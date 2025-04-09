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ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ

ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ - 09.04.2025 Украина.ру

ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ

Украинские военнослужащие на территории России продавали абонементы на разграбление имущества мирных жителей. Об этом 9 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-04-09T19:38

2025-04-09T19:38

2025-04-09T19:38

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"На разграбление Суджи киевским режимом продавались абонементы", - сообщила официальный представитель МИД России.По словам дипломата, об этом свидетельствовал священник из оккупированного украинской армией российского района.Он напомнила, что ранее в МИД России уже рассказывали о том, как на платформах социальных сетей, на маркетплейсах появлялись вещи жителей российских районов, где побывали украинские интервенты."Появляются, потому что их продают те, кто не так давно там находился – ВСУшники, бандеровцы, боевики киевского режима, - отметила она. – Это вообще за гранью не просто какой-то логики добра и зла, а человеческой морали. Бизнес на войне киевский режим делает давно".Захарова обратила внимание на появление в соцсетях необычной волонтёрской организации. Пресловутая "69-я разнюхевательная бригада НАФО" (NAFO 69th Sniffing Brigade) предлагает европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные "пожертвования" на нужды ВСУ.Захарова рассказала расценках. Оригинальный шеврон с иностранной символикой стоит более 100 евро. За надпись на машине просят от 1,5 тыс евро, за флаг – от 2,5 тыс евро. За перевод более 10 тыс евро предлагают в сопровождении инструкторов совершить "сафари" на линии фронта."В мире к XXI веку накопилось немало извращений. Пресыщенные, утратившие человеческий облик и хоть какое-то представление о нравственности люди начали придумывать многое, чтобы себя как-то потешить", - констатировала Захарова.Она с сожалением отметила, что в тот момент, когда люди истекают кровью и ответственные политики пытаются найти настоящий выход из нынешней страшной драмы, кто-то готов за пару тысяч евро/долларов съездить и развлечь себя видами окровавленной земли.По её мнению, о степени нравственной деградации подобных "волонтёров" наглядно свидетельствует выпускаемая ими продукция. В частности, в соцсетях был обнаружен шеврон на тему о разгромленном боевиками ВСУ магазине "Пятёрочка" в Судже с надписью на английском языке "Извините, не работает".Захарова напомнила, что правоохранительные органы России тщательно документируют показания мирных граждан о преступлениях боевиков ВСУ и наёмников. Уже возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению этих и иных злодеяний против гражданского населения российских регионов.Новости на эту тему: СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля

https://ukraina.ru/20250409/russkoyazychnyy-no-uzhe-ne-russkiy-kak-banderovtsy-gotovili-mankurtov-i-chem-oni-opasny-rossii-segodnya-1062415995.html

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