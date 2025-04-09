ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ - 09.04.2025 Украина.ру
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ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ
ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ - 09.04.2025 Украина.ру
ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ
Украинские военнослужащие на территории России продавали абонементы на разграбление имущества мирных жителей. Об этом 9 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-04-09T19:38
2025-04-09T19:38
новости
россия
москва
суджа
мария захарова
вооруженные силы украины
пятерочка (сеть магазинов)
ск рф
всу
военные преступления
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"На разграбление Суджи киевским режимом продавались абонементы", - сообщила официальный представитель МИД России.По словам дипломата, об этом свидетельствовал священник из оккупированного украинской армией российского района.Он напомнила, что ранее в МИД России уже рассказывали о том, как на платформах социальных сетей, на маркетплейсах появлялись вещи жителей российских районов, где побывали украинские интервенты."Появляются, потому что их продают те, кто не так давно там находился – ВСУшники, бандеровцы, боевики киевского режима, - отметила она. – Это вообще за гранью не просто какой-то логики добра и зла, а человеческой морали. Бизнес на войне киевский режим делает давно".Захарова обратила внимание на появление в соцсетях необычной волонтёрской организации. Пресловутая "69-я разнюхевательная бригада НАФО" (NAFO 69th Sniffing Brigade) предлагает европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные "пожертвования" на нужды ВСУ.Захарова рассказала расценках. Оригинальный шеврон с иностранной символикой стоит более 100 евро. За надпись на машине просят от 1,5 тыс евро, за флаг – от 2,5 тыс евро. За перевод более 10 тыс евро предлагают в сопровождении инструкторов совершить "сафари" на линии фронта."В мире к XXI веку накопилось немало извращений. Пресыщенные, утратившие человеческий облик и хоть какое-то представление о нравственности люди начали придумывать многое, чтобы себя как-то потешить", - констатировала Захарова.Она с сожалением отметила, что в тот момент, когда люди истекают кровью и ответственные политики пытаются найти настоящий выход из нынешней страшной драмы, кто-то готов за пару тысяч евро/долларов съездить и развлечь себя видами окровавленной земли.По её мнению, о степени нравственной деградации подобных "волонтёров" наглядно свидетельствует выпускаемая ими продукция. В частности, в соцсетях был обнаружен шеврон на тему о разгромленном боевиками ВСУ магазине "Пятёрочка" в Судже с надписью на английском языке "Извините, не работает".Захарова напомнила, что правоохранительные органы России тщательно документируют показания мирных граждан о преступлениях боевиков ВСУ и наёмников. Уже возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению этих и иных злодеяний против гражданского населения российских регионов.Новости на эту тему: СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля
https://ukraina.ru/20250409/russkoyazychnyy-no-uzhe-ne-russkiy-kak-banderovtsy-gotovili-mankurtov-i-chem-oni-opasny-rossii-segodnya-1062415995.html
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новости, россия, москва, суджа, мария захарова, вооруженные силы украины, пятерочка (сеть магазинов), ск рф, всу, военные преступления, кто, мирные жители, мародерство, оккупация
Новости, Россия, Москва, Суджа, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Пятерочка (сеть магазинов), СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО, мирные жители, мародерство, оккупация

ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ

19:38 09.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в городе Суджа
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинские военнослужащие на территории России продавали абонементы на разграбление имущества мирных жителей. Об этом 9 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На разграбление Суджи киевским режимом продавались абонементы", - сообщила официальный представитель МИД России.
По словам дипломата, об этом свидетельствовал священник из оккупированного украинской армией российского района.
"Священник из Суджи рассказал журналистам о случаях продажи бандеровцами жителям Сумской области так называемых "абонементов на разграбление" Суджанского района. После предъявления на блокпостах такого мародёрского "билета" их автомобили пропускались в захваченные населённые пункты, где охотники за чужим добром выбирали себе дома для последующего разграбления. Забирали всё, что можно увезти", - сообщила Захарова.
Он напомнила, что ранее в МИД России уже рассказывали о том, как на платформах социальных сетей, на маркетплейсах появлялись вещи жителей российских районов, где побывали украинские интервенты.
"Появляются, потому что их продают те, кто не так давно там находился – ВСУшники, бандеровцы, боевики киевского режима, - отметила она. – Это вообще за гранью не просто какой-то логики добра и зла, а человеческой морали. Бизнес на войне киевский режим делает давно".
Захарова обратила внимание на появление в соцсетях необычной волонтёрской организации. Пресловутая "69-я разнюхевательная бригада НАФО" (NAFO 69th Sniffing Brigade) предлагает европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные "пожертвования" на нужды ВСУ.
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Захарова рассказала расценках. Оригинальный шеврон с иностранной символикой стоит более 100 евро. За надпись на машине просят от 1,5 тыс евро, за флаг – от 2,5 тыс евро. За перевод более 10 тыс евро предлагают в сопровождении инструкторов совершить "сафари" на линии фронта.
"В мире к XXI веку накопилось немало извращений. Пресыщенные, утратившие человеческий облик и хоть какое-то представление о нравственности люди начали придумывать многое, чтобы себя как-то потешить", - констатировала Захарова.
Она с сожалением отметила, что в тот момент, когда люди истекают кровью и ответственные политики пытаются найти настоящий выход из нынешней страшной драмы, кто-то готов за пару тысяч евро/долларов съездить и развлечь себя видами окровавленной земли.
"Похожий бизнес был организован в 2015-2022 годы украинскими националистами для сородичей по нацистскому так называемому "разуму" из США и Западной Европы. За серьёзное денежное вознаграждение предлагалось пострелять по позициям ополченцев в Донбассе, таким образом поучаствовать в конфликте", - сказала дипломат.
По её мнению, о степени нравственной деградации подобных "волонтёров" наглядно свидетельствует выпускаемая ими продукция. В частности, в соцсетях был обнаружен шеврон на тему о разгромленном боевиками ВСУ магазине "Пятёрочка" в Судже с надписью на английском языке "Извините, не работает".
Захарова напомнила, что правоохранительные органы России тщательно документируют показания мирных граждан о преступлениях боевиков ВСУ и наёмников. Уже возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению этих и иных злодеяний против гражданского населения российских регионов.
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