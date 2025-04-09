https://ukraina.ru/20250409/nebenzya-vyvel-na-chistuyu-vodu-sponsorov-ukrainy-aevropeytsy-v-oon-popytalis-sorvat-mirnyy-plan-1062402067.html

Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа

Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа - 09.04.2025 Украина.ру

Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа

В адрес России по-прежнему звучат обвинения в срыве договорённостей и нежелании завершить боевые действия, но по факту к эскалации конфликта приводят действия ВСУ, а ЕС и Великобритания прикладывают массу усилий, чтобы Москва и Вашингтон не смогли выработать проект мирного соглашения

2025-04-09T13:02

2025-04-09T13:02

2025-04-09T13:02

эксклюзив

россия

украина

кривой рог

василий небензя

дональд трамп

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

совбез оон

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По сложившейся традиции после заседания Совета Безопасности ООН по украинской тематике, инициированного российской делегацией, через считанные дни проходит заседание, созванное западными странами.На этот раз в центре внимания был удар ВС РФ по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов Кривого Рога 4 апреля, в результате которого, как сообщало Министерство обороны РФ, потери ВСУ составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.В начале своего выступления постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что эта операция нанесла неоспоримый урон командному составу как ВСУ, так и ряда натовских армий, напомнив в этом контексте, что скопления военнослужащих и направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы становятся законной целью для российской армии, о чём Москва неоднократно предупреждала."К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Во всяком случае именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей. Сам факт проведения военного совещания в одном из городских объектов в районе плотной жилой застройки также свидетельствует о пренебрежении киевского режима жизнями мирных украинских граждан, используемых им по сути в качестве "живого щита" и прикрытия для военной деятельности", - заявил дипломат.Как это бывало уже неоднократно, Украина попыталась выдать последствия некорректной работы собственной ПВО за якобы преднамеренные удары российских ВКС по объектам гражданской инфраструктуры (так было со Свято-Преображенским кафедральным собором в Одессе в июле 2023 года, детским госпиталем "Охматдет" в июле 2024-го, школой в Сумах 24 марта текущего года), однако эту версию с лёгкостью разоблачают доступные в интернете видеоролики, снятые простыми жителями. В случае с Кривым Рогом Украина обвиняет Россию в нанесении целенаправленного удара по мирному населению и гражданской инфраструктуре кассетными боеприпасами, эту версию на заседании СБ ООН подхватили и многие европейские страны.Однако Небензя обратил особое внимание на детали, попавшие в кадр украинских пользователей соцсетей: на видео отчётливо видно большое количество дыма и пыли, что безошибочно свидетельствует о применении осколочно-фугасной, а не кассетной боевой части. В случае удара кассетным боеприпасом взрывного облака не было бы вовсе, в небе раздавались бы звуки взрывов от суббоеприпасов, которые на снятых очевидцами роликах отсутствуют, пояснил дипломат.Пользуясь случаем, российский постпред задал вопросы присутствующему на заседании заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Тому Флетчеру: не является ли нарушением норм международного гуманитарного права размещение украинских систем ПВО в жилых районах городов и почему об этом не говорит Управление по координации гуманитарных вопросов (подразделение Секретариата ООН)?В своём выступлении ооновский чиновник об этом не упомянул ни слова, он лишь констатировал наличие жертв среди мирного населения при ударе по Кривому Рогу, а также указал на продолжающиеся атаки беспилотников по другим городам Украины и сообщения СМИ о гибели гражданских в Курской, Белгородской и Брянской областях.Исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин, выступавшая позже (слушать её Небензя не стал, предпочтя покинуть зал), продолжала утверждать, что никаких военных объектах в районе Кривого Рога не было, а истинная цель России - это "преднамеренный террор против мирного населения". В связи с чем призвала оказать на РФ, якобы не желающую прекращения огня, реальное давление, не тратя время на пустые разговоры, чтобы положить конец этой войне.Заявления спонсоров режима Зеленского о поражении украинских военных объектов в украинских городах, которые подаются как свидетельство того, что Россия якобы не готова к миру и торпедирует мирные инициативы новой американской администрации о прекращении огня, по словам Небензи, нацелены на срыв американо-российского диалога и возможных договорённостей, которые киевскому режиму придётся принять."Хочу вас разочаровать – ваш расчёт слишком очевиден, и ваши утверждения слишком далеки от истины, чтобы им можно было поверить. Вы сами себя выдаёте, когда начинаете рассуждать о том, что возможное перемирие следует использовать для накачивания Украины оружием и подтягивания на фронт резервов, показывая тем самым, что ваш интерес состоит не в остановке военных действий, а в том, чтобы Украина могла "зализать раны" и с новыми силами возобновить войну до последнего украинца за ваши геополитические интересы", - заявил дипломат.Тем временем РФ и США пытаются найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта. Россия готова к серьёзному и практическому диалогу по этой теме, но не позволит никому обманывать себя и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима, подчеркнул Небензя.Его американская коллега Дороти Ши подтвердила приверженность США роли посредника, но при этом предупредила, что Штаты не будут долго терпеть в случае затягивания переговоров или нарушения обязательств. Ну конечно, у Вашингтона же есть психологический дедлайн относительно урегулирования на Украине, о чём недавно говорил Дональд Трамп."Мы призываем РФ помнить о том, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, а также убийство военнопленных могут поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию и предстоящие переговоры",— заявила и.о. постоянного представителя США при ООН.Однако мирный процесс срывает вовсе не Россия, а другие акторы.Москва с 18 марта соблюдает договорённость об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в отличие от Киева, который ежедневно совершает такие атаки, только в период с 4 по 7 апреля зафиксировано 32 случая."Как это вписывается в предложенное президентом Трампом прекращение огня? Это лишний раз указывает на недоговороспособность нынешнего, потерявшего свою легитимность почти год назад, украинского руководства и ещё больше убеждает нас в том, что никакие договорённости с узурпировавшей власть в Киеве кликой невозможны. Надеемся, что это в полной мере осознают и наши американские коллеги, имеющие сейчас прекрасную возможность убедиться в истинных намерениях тех, на кого по-прежнему делает ставку британо-европейская "партия войны", - подытожил Небензя.Поведение последних заслуживает отдельного внимания."В ходе запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально "переобулись" англичане и есовцы", - написал в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Если раньше их заявления сводились к призывам в адрес России прекратить "неспровоцированную агрессию" и вывести войска с Украины, то теперь они продвигают другой нарратив: обвиняют российскую сторону в нарушении предлагаемого Трампом перемирия, мол, Украина всё соблюдает и готова к миру, а Россия хочет воевать, звучат сплошные апелляции к новому хозяину Белого Дома в духе "Россия не хочет мира, надо на неё надавить!", пояснил дипломат.Постоянный представитель Великобритании Барбара Вудворд утверждала, что действия Кремля не отражают никакого стремления к миру, добавив "как я это понимаю". Неправильно Вы это понимаете! Ведь ни одержимости уничтожением Украины, ни презрения к посредническим усилиям, о чём было сказано, у России нет.Глава делегации Европейского союза при ООН Ставрос Ламбринидиc высказался примерно в том же духе, хваля Украину за демонстрацию готовности к прекращению огня без предварительных условий и призывая привлечь Россию к ответственности за совершённые преступления. Не обошлось без полного набора дежурных тезисов о поддержке Украины столько, сколько потребуется, никаких переговоров об Украине без Украины, никаких переговоров о европейской безопасности без Европы и дальше по списку."Вот так англо-есовская "партия войны" пытается сорвать российско-американские мирные переговоры!" - отметил Полянский.Читайте также: Грузовики с трупами и белые повязки. РФ в СБ ООН представила нестыковки в версии Киева о событиях в Буче

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эксклюзив, россия, украина, кривой рог, василий небензя, дональд трамп, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, совбез оон