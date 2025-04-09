Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск
В ближайшее время усилия командования будут направлены на то, чтобы группировки ВС РФ, которые наступают за Великой Новоселкой, соединились в треугольнике "Поддубное-Мирное-Комар". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Сейчас ВС РФ продолжают наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. ВС РФ взяли Днепроэнергию и Веселое, бои идут уже за Федоровку, сообщил военкор.
Одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу, добавил Ермаков.
"Когда мы продвигаемся по ней (реке Мокрые Ялы. — Ред.) вверх, ведя бои за Комар и Федоровку, мы фактически выходим в тыл крупнейшей линии обороны врага. И, как я уже сказал, фронт смещается ближе к Богатырю. За ним накопанных сооружений у ВСУ нет", — подчеркнул журналист.
То есть в ближайшее время усилия российского командования будут направлены на то, чтобы группировки ВС РФ, которые наступают с двух сторон, соединились в треугольнике "Поддубное — Мирное — Комар", указал он.
За этот "треугольник" будет очень серьезная битва. Потому что юго-западнее этого рубежа расположено село Искра, которое открывает российским войскам путь в Днепропетровскую область, добавил Ермаков.
Инженерные фортификации ВСУ там построены в конце декабря 2024 года, то есть они совсем свежие, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
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