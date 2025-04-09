https://ukraina.ru/20250409/ermakov-kogda-vs-rf-soydutsya-v-treugolnike-i-vyydut-k-iskre-dlya-nikh-otkroetsya-put-na-1062392966.html

Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск

Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск - 09.04.2025 Украина.ру

Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск

В ближайшее время усилия командования будут направлены на то, чтобы группировки ВС РФ, которые наступают за Великой Новоселкой, соединились в треугольнике "Поддубное-Мирное-Комар". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-09T05:30

2025-04-09T05:30

2025-04-09T05:30

новости

россия

мокрые ялы

днепроэнергия

вооруженные силы украины

украина.ру

днепропетровск

вс рф

всу

великая новоселка

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Сейчас ВС РФ продолжают наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. ВС РФ взяли Днепроэнергию и Веселое, бои идут уже за Федоровку, сообщил военкор.Одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу, добавил Ермаков.То есть в ближайшее время усилия российского командования будут направлены на то, чтобы группировки ВС РФ, которые наступают с двух сторон, соединились в треугольнике "Поддубное — Мирное — Комар", указал он.За этот "треугольник" будет очень серьезная битва. Потому что юго-западнее этого рубежа расположено село Искра, которое открывает российским войскам путь в Днепропетровскую область, добавил Ермаков.Инженерные фортификации ВСУ там построены в конце декабря 2024 года, то есть они совсем свежие, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250408/1062391520.html

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мокрые ялы

днепроэнергия

днепропетровск

великая новоселка

днепропетровская область

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новости, россия, мокрые ялы, днепроэнергия, вооруженные силы украины, украина.ру, днепропетровск, вс рф, всу, великая новоселка, наступление, днепропетровская область, сво, спецоперация, война на украине