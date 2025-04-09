Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск - 09.04.2025 Украина.ру
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Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск
Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск - 09.04.2025 Украина.ру
Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск
В ближайшее время усилия командования будут направлены на то, чтобы группировки ВС РФ, которые наступают за Великой Новоселкой, соединились в треугольнике "Поддубное-Мирное-Комар". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-09T05:30
2025-04-09T05:30
новости
россия
мокрые ялы
днепроэнергия
вооруженные силы украины
украина.ру
днепропетровск
вс рф
всу
великая новоселка
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Сейчас ВС РФ продолжают наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. ВС РФ взяли Днепроэнергию и Веселое, бои идут уже за Федоровку, сообщил военкор.Одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу, добавил Ермаков.То есть в ближайшее время усилия российского командования будут направлены на то, чтобы группировки ВС РФ, которые наступают с двух сторон, соединились в треугольнике "Поддубное — Мирное — Комар", указал он.За этот "треугольник" будет очень серьезная битва. Потому что юго-западнее этого рубежа расположено село Искра, которое открывает российским войскам путь в Днепропетровскую область, добавил Ермаков.Инженерные фортификации ВСУ там построены в конце декабря 2024 года, то есть они совсем свежие, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250408/1062391520.html
россия
мокрые ялы
днепроэнергия
днепропетровск
великая новоселка
днепропетровская область
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новости, россия, мокрые ялы, днепроэнергия, вооруженные силы украины, украина.ру, днепропетровск, вс рф, всу, великая новоселка, наступление, днепропетровская область, сво, спецоперация, война на украине
Новости, Россия, Мокрые Ялы, Днепроэнергия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Днепропетровск, ВС РФ, ВСУ, Великая Новоселка, наступление, Днепропетровская область, СВО, Спецоперация, война на Украине

Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск

05:30 09.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В ближайшее время усилия командования будут направлены на то, чтобы группировки ВС РФ, которые наступают за Великой Новоселкой, соединились в треугольнике "Поддубное-Мирное-Комар". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Сейчас ВС РФ продолжают наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. ВС РФ взяли Днепроэнергию и Веселое, бои идут уже за Федоровку, сообщил военкор.
Одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу, добавил Ермаков.
"Когда мы продвигаемся по ней (реке Мокрые Ялы. — Ред.) вверх, ведя бои за Комар и Федоровку, мы фактически выходим в тыл крупнейшей линии обороны врага. И, как я уже сказал, фронт смещается ближе к Богатырю. За ним накопанных сооружений у ВСУ нет", — подчеркнул журналист.
То есть в ближайшее время усилия российского командования будут направлены на то, чтобы группировки ВС РФ, которые наступают с двух сторон, соединились в треугольнике "Поддубное — Мирное — Комар", указал он.
За этот "треугольник" будет очень серьезная битва. Потому что юго-западнее этого рубежа расположено село Искра, которое открывает российским войскам путь в Днепропетровскую область, добавил Ермаков.
Инженерные фортификации ВСУ там построены в конце декабря 2024 года, то есть они совсем свежие, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вчера, 19:30
Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВОПостоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин считает, что в обозримой перспективе зависимость Украины от США будет оформлена официально. Сама же Америка расколота и через 3–4 года там может вспыхнуть гражданская война.
 
НовостиРоссияМокрые ЯлыДнепроэнергияВооруженные силы УкраиныУкраина.руДнепропетровскВС РФВСУВеликая НовоселканаступлениеДнепропетровская областьСВОСпецоперациявойна на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой
05:30Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск
05:00Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье
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03:30Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ
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02:56Взять Новопавловское и Искру: Ермаков объяснил, как ВС РФ могут обрушить юго-западный фронт ВСУ
21:41"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей
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