Украина получила коксующийся уголь из США
20:05 08.04.2025 (обновлено: 20:06 08.04.2025)
Первая партия коксующегося угля из США доставлена на Украину. Об этом 8 апреля сообщило информагентство Bloomberg
Крупнейший украинский производитель стали Metinvest BV получил от своего дочернего предприятия в США первую партию коксующегося угля. Компания United Coal Company LLC, которого "Метинвест" приобрел в 2009 году, выгрузила 80 000 тонн такого угля на Украине.
"Хотя импорт коксующегося угля дороже, чем его отечественный эквивалент из-за логистики, это важный шаг на пути к помощи украинской экономике", - заявил гендиректор украинской компании Юрий Рыженков.
Информагентство отметило, что до СВО сталь составляла около пятой части украинского экспорта и "по-прежнему играет ключевую роль в защите Киева от натиска Кремля".
23 декабря 2024, 05:45Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении ПокровскаДо шахты в Покровске (Красноармейке), на которой добывают коксующийся уголь, осталось пройти восемь километров. Если ВС РФ возьмут эту шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Боевые действия и нехватка электроэнергии вынудили "Метинвест" остановить деятельность на шахтоуправлении "Покровское" в начале 2025 года после остановки половины добычи угля в 2024 году. Эта шаха в ДНР была единственным поставщиком коксующегося угля для украинской компании, который "Метинвест" также продавал на внутреннем рынке и за рубежом.
"Метинвест" планирует ежемесячно доставлять из США по 80 000 тонн угля, чтобы обеспечить устойчивую работу своих заводов "Запорожсталь" и "Камет Сталь".
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в районе добычи коксующегося угля в публикации Российская армия усилила своё наступление на Покровск. Город берут с трех сторон