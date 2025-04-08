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Украина получила коксующийся уголь из США

Украина получила коксующийся уголь из США - 08.04.2025 Украина.ру

Украина получила коксующийся уголь из США

Первая партия коксующегося угля из США доставлена на Украину. Об этом 8 апреля сообщило информагентство Bloomberg

2025-04-08T20:05

2025-04-08T20:05

2025-04-08T20:06

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Крупнейший украинский производитель стали Metinvest BV получил от своего дочернего предприятия в США первую партию коксующегося угля. Компания United Coal Company LLC, которого "Метинвест" приобрел в 2009 году, выгрузила 80 000 тонн такого угля на Украине."Хотя импорт коксующегося угля дороже, чем его отечественный эквивалент из-за логистики, это важный шаг на пути к помощи украинской экономике", - заявил гендиректор украинской компании Юрий Рыженков.Информагентство отметило, что до СВО сталь составляла около пятой части украинского экспорта и "по-прежнему играет ключевую роль в защите Киева от натиска Кремля".Боевые действия и нехватка электроэнергии вынудили "Метинвест" остановить деятельность на шахтоуправлении "Покровское" в начале 2025 года после остановки половины добычи угля в 2024 году. Эта шаха в ДНР была единственным поставщиком коксующегося угля для украинской компании, который "Метинвест" также продавал на внутреннем рынке и за рубежом."Метинвест" планирует ежемесячно доставлять из США по 80 000 тонн угля, чтобы обеспечить устойчивую работу своих заводов "Запорожсталь" и "Камет Сталь".Ранее на эту тему: Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в районе добычи коксующегося угля в публикации Российская армия усилила своё наступление на Покровск. Город берут с трех сторон

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