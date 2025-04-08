Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ - 08.04.2025 Украина.ру
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Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ
Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ - 08.04.2025 Украина.ру
Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ
В Донбассе ВС РФ посадили врага на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Красноармейск (Покровск), стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске (Торецк). Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-08T20:00
2025-04-08T20:00
новости
россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
война
вс рф
донбасс
запорожье
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Под Красноармейском противнику не удалось срезать Шевченковский выступ, сейчас ВСУ застряли в Песчаном, рассказал военкор. Украинские власти врут, что якобы "контролируют" Котлино, тогда как из Шевченко их тоже выбили, добавил он."Да, Зверево мы пока не отбили, но в его административных границах мы находимся. Поэтому пожарные команды ВСУ были переброшены с "тихого" Запорожского фронта в Донбасс, и мы этим воспользовались", — подчеркнул Ермаков.Он добавил, что в Донбассе ВС РФ посадили врага на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске, которые тоже провалились.Потому что у Киева не хватает сил и резервов на то, чтобы держать в боевом тонусе весь фронт, который пришел в движение (контратаковать, наступать или вести активную оборону), констатировал Ермаков."Им приходится выбирать что-то одно. Поэтому они выбрали оборону Красноармейска с локальными контрударами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250407/1062349617.html
россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
донбасс
запорожье
покровск/красноармейск
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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, война, вс рф, донбасс, запорожье, покровск/красноармейск, днр, шевченко, наступление, сво, спецоперация, война на украине, украина.ру
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, война, ВС РФ, Донбасс, Запорожье, Покровск/Красноармейск, ДНР, Шевченко, наступление, СВО, Спецоперация, война на Украине, Украина.ру

Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ

20:00 08.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Донбассе ВС РФ посадили врага на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Красноармейск (Покровск), стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске (Торецк). Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Под Красноармейском противнику не удалось срезать Шевченковский выступ, сейчас ВСУ застряли в Песчаном, рассказал военкор. Украинские власти врут, что якобы "контролируют" Котлино, тогда как из Шевченко их тоже выбили, добавил он.
"Да, Зверево мы пока не отбили, но в его административных границах мы находимся. Поэтому пожарные команды ВСУ были переброшены с "тихого" Запорожского фронта в Донбасс, и мы этим воспользовались", — подчеркнул Ермаков.
Он добавил, что в Донбассе ВС РФ посадили врага на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске, которые тоже провалились.
Потому что у Киева не хватает сил и резервов на то, чтобы держать в боевом тонусе весь фронт, который пришел в движение (контратаковать, наступать или вести активную оборону), констатировал Ермаков.
"Им приходится выбирать что-то одно. Поэтому они выбрали оборону Красноармейска с локальными контрударами", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Вчера, 20:30
Давняя заноза для ВСУ: Дандыкин рассказал, как с Кинбурнской косы ВС РФ держат "на прицеле" ОчаковУ Кинбурнской косы очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков. Вся эта военная инфраструктура Украины находится под прицелом ВС РФ. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Донецкая Народная РеспубликавойнаВС РФДонбассЗапорожьеПокровск/КрасноармейскДНРШевченконаступлениеСВОСпецоперациявойна на УкраинеУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
20:30Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое
20:15"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне
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20:00Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ
19:45"Это очень нервирует Зеленского": эксперт рассказал, как усилились возможности ЧФ и Каспийской флотилии
19:32Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине
19:30Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО
19:30"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске
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