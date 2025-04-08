https://ukraina.ru/20250408/1062385832.html

Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ

Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ - 08.04.2025 Украина.ру

Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ

В Донбассе ВС РФ посадили врага на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Красноармейск (Покровск), стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске (Торецк). Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-08T20:00

2025-04-08T20:00

2025-04-08T20:00

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Под Красноармейском противнику не удалось срезать Шевченковский выступ, сейчас ВСУ застряли в Песчаном, рассказал военкор. Украинские власти врут, что якобы "контролируют" Котлино, тогда как из Шевченко их тоже выбили, добавил он."Да, Зверево мы пока не отбили, но в его административных границах мы находимся. Поэтому пожарные команды ВСУ были переброшены с "тихого" Запорожского фронта в Донбасс, и мы этим воспользовались", — подчеркнул Ермаков.Он добавил, что в Донбассе ВС РФ посадили врага на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске, которые тоже провалились.Потому что у Киева не хватает сил и резервов на то, чтобы держать в боевом тонусе весь фронт, который пришел в движение (контратаковать, наступать или вести активную оборону), констатировал Ермаков."Им приходится выбирать что-то одно. Поэтому они выбрали оборону Красноармейска с локальными контрударами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250407/1062349617.html

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