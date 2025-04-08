Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
В Донбассе ВС РФ посадили врага на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Красноармейск (Покровск), стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске (Торецк). Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Под Красноармейском противнику не удалось срезать Шевченковский выступ, сейчас ВСУ застряли в Песчаном, рассказал военкор. Украинские власти врут, что якобы "контролируют" Котлино, тогда как из Шевченко их тоже выбили, добавил он.
Он добавил, что в Донбассе ВС РФ посадили врага на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске, которые тоже провалились.
Потому что у Киева не хватает сил и резервов на то, чтобы держать в боевом тонусе весь фронт, который пришел в движение (контратаковать, наступать или вести активную оборону), констатировал Ермаков.
"Им приходится выбирать что-то одно. Поэтому они выбрали оборону Красноармейска с локальными контрударами", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:30Давняя заноза для ВСУ: Дандыкин рассказал, как с Кинбурнской косы ВС РФ держат "на прицеле" ОчаковУ Кинбурнской косы очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков. Вся эта военная инфраструктура Украины находится под прицелом ВС РФ. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин