https://ukraina.ru/20250408/1062380978.html
Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое
Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое - 08.04.2025 Украина.ру
Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое
Прорыв фронта от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много, учитывая, что до этого под Ореховом долгое время продолжались позиционные бои. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-08T20:30
2025-04-08T20:30
2025-04-08T20:30
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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило, что российская армия освободила населенные пункты Лобковое (район Орехова) и Веселое (стык ДНР и Запорожской области).По мнению журналиста, исходя из этих тактических успехов ВС РФ, можно порассуждать о возможном едином замысле в плане продвижения в Днепропетровскую и Запорожскую области.Лобковое – это "мое любимое село", хорошо, что ВС РФ его взяли, с долей юмора отметил Ермаков. Дело в том, что прорыв от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину, объяснил военкор."Это много. Учитывая, что до этого под Ореховом мы в основном занимались позиционными боями после контрнаступа ВСУ. Фронт там долго не двигался, а теперь – сдвинулся", — уточнил Ермаков.Следующая задача российских военных – Каменское (на берегу Каховского водохранилища), куда мы "уже заскакивали". После чего бойцы займутся окружением Орехова и отрезанием логистики ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250408/1062366350.html
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Новости, Россия, Орехов, Запорожская область, война, Запорожье, Лобковое, Украина, СВО, война на Украине, Спецоперация, наступление, ВС РФ, ВСУ
Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое
Прорыв фронта от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много, учитывая, что до этого под Ореховом долгое время продолжались позиционные бои. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков