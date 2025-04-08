Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое - 08.04.2025 Украина.ру
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Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое
Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое - 08.04.2025 Украина.ру
Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое
Прорыв фронта от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много, учитывая, что до этого под Ореховом долгое время продолжались позиционные бои. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-08T20:30
2025-04-08T20:30
новости
россия
орехов
запорожская область
война
запорожье
лобковое
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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило, что российская армия освободила населенные пункты Лобковое (район Орехова) и Веселое (стык ДНР и Запорожской области).По мнению журналиста, исходя из этих тактических успехов ВС РФ, можно порассуждать о возможном едином замысле в плане продвижения в Днепропетровскую и Запорожскую области.Лобковое – это "мое любимое село", хорошо, что ВС РФ его взяли, с долей юмора отметил Ермаков. Дело в том, что прорыв от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину, объяснил военкор."Это много. Учитывая, что до этого под Ореховом мы в основном занимались позиционными боями после контрнаступа ВСУ. Фронт там долго не двигался, а теперь – сдвинулся", — уточнил Ермаков.Следующая задача российских военных – Каменское (на берегу Каховского водохранилища), куда мы "уже заскакивали". После чего бойцы займутся окружением Орехова и отрезанием логистики ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
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россия
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запорожская область
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новости, россия, орехов, запорожская область, война, запорожье, лобковое, украина, сво, война на украине, спецоперация, наступление, вс рф, всу
Новости, Россия, Орехов, Запорожская область, война, Запорожье, Лобковое, Украина, СВО, война на Украине, Спецоперация, наступление, ВС РФ, ВСУ

Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое

20:30 08.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Прорыв фронта от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много, учитывая, что до этого под Ореховом долгое время продолжались позиционные бои. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило, что российская армия освободила населенные пункты Лобковое (район Орехова) и Веселое (стык ДНР и Запорожской области).
По мнению журналиста, исходя из этих тактических успехов ВС РФ, можно порассуждать о возможном едином замысле в плане продвижения в Днепропетровскую и Запорожскую области.
Лобковое – это "мое любимое село", хорошо, что ВС РФ его взяли, с долей юмора отметил Ермаков. Дело в том, что прорыв от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину, объяснил военкор.
"Это много. Учитывая, что до этого под Ореховом мы в основном занимались позиционными боями после контрнаступа ВСУ. Фронт там долго не двигался, а теперь – сдвинулся", — уточнил Ермаков.
Следующая задача российских военных – Каменское (на берегу Каховского водохранилища), куда мы "уже заскакивали". После чего бойцы займутся окружением Орехова и отрезанием логистики ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
12:53
Армия России освободила Гуево в Курской областиРоссийская войсковая группировка "Север" освободила Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
 
НовостиРоссияОреховЗапорожская областьвойнаЗапорожьеЛобковоеУкраинаСВОвойна на УкраинеСпецоперациянаступлениеВС РФВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
20:30Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое
20:15"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне
20:05Украина получила коксующийся уголь из США
20:00Красноармейск, Дзержинск или стык ДНР с Запорожьем: военкор раскрыл, как ВС РФ "посадили на шпагат" ВСУ
19:45"Это очень нервирует Зеленского": эксперт рассказал, как усилились возможности ЧФ и Каспийской флотилии
19:32Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине
19:30Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО
19:30"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске
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