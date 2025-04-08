https://ukraina.ru/20250408/1062367594.html

"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне

"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне - 08.04.2025 Украина.ру

"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне

Херсон – это зона ответственности группировки войск "Днепр". Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, она будет иметь важнейшее значение для освобождения региона. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2025-04-08T20:15

2025-04-08T20:15

2025-04-08T20:15

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херсон

кинбурнская коса

василий дандыкин

херсонская область

сво

спецоперация

разведка

днепр

освобождение

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У Кинбурнской косы очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков, где обосновались британцы. На косе уже давно находятся российские военные, сообщил эксперт."То есть Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Она будет иметь важнейшее значение для освобождения Херсона", — подчеркнул Дандыкин.Сейчас в Херсоне идут жесткие бои под Антоновским мостом и на островах. Все хорошо знают ситуацию в Крынках, которая стала братской могилой для кадровых украинских морпехов, отметил собеседник издания.Дандыкин напомнил, что Херсон – это зона ответственности группировки войск "Днепр". Будет ли она проводить какую-то масштабную операцию по форсированию Днепра – сказать трудно, добавил он.Сейчас тяжело скрыть перемещения большой массы войск. Украина уже получает разведанные из Франции, у которой есть своя приличная спутниковая группировка. Главное, чтобы такая операция была внезапной, указал эксперт."Скажу только одно. Херсон – такой же российский регион, как и Курская область. Освобождать его надо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах летней кампании ВС РФ — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250408/1062352995.html

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кинбурнская коса

херсонская область

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