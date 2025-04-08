"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне - 08.04.2025 Украина.ру
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"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне
"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне - 08.04.2025 Украина.ру
"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне
Херсон – это зона ответственности группировки войск "Днепр". Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, она будет иметь важнейшее значение для освобождения региона. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2025-04-08T20:15
2025-04-08T20:15
новости
херсон
кинбурнская коса
василий дандыкин
херсонская область
сво
спецоперация
разведка
днепр
освобождение
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У Кинбурнской косы очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков, где обосновались британцы. На косе уже давно находятся российские военные, сообщил эксперт."То есть Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Она будет иметь важнейшее значение для освобождения Херсона", — подчеркнул Дандыкин.Сейчас в Херсоне идут жесткие бои под Антоновским мостом и на островах. Все хорошо знают ситуацию в Крынках, которая стала братской могилой для кадровых украинских морпехов, отметил собеседник издания.Дандыкин напомнил, что Херсон – это зона ответственности группировки войск "Днепр". Будет ли она проводить какую-то масштабную операцию по форсированию Днепра – сказать трудно, добавил он.Сейчас тяжело скрыть перемещения большой массы войск. Украина уже получает разведанные из Франции, у которой есть своя приличная спутниковая группировка. Главное, чтобы такая операция была внезапной, указал эксперт."Скажу только одно. Херсон – такой же российский регион, как и Курская область. Освобождать его надо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах летней кампании ВС РФ — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250408/1062352995.html
херсон
кинбурнская коса
херсонская область
днепр
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новости, херсон, кинбурнская коса, василий дандыкин, херсонская область, сво, спецоперация, разведка, днепр, освобождение, курская область, река
Новости, Херсон, Кинбурнская коса, Василий Дандыкин, Херсонская область, СВО, Спецоперация, разведка, Днепр, освобождение, Курская область, река

"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне

20:15 08.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Херсон – это зона ответственности группировки войск "Днепр". Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, она будет иметь важнейшее значение для освобождения региона. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
У Кинбурнской косы очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков, где обосновались британцы. На косе уже давно находятся российские военные, сообщил эксперт.
"То есть Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Она будет иметь важнейшее значение для освобождения Херсона", — подчеркнул Дандыкин.
Сейчас в Херсоне идут жесткие бои под Антоновским мостом и на островах. Все хорошо знают ситуацию в Крынках, которая стала братской могилой для кадровых украинских морпехов, отметил собеседник издания.
Дандыкин напомнил, что Херсон – это зона ответственности группировки войск "Днепр". Будет ли она проводить какую-то масштабную операцию по форсированию Днепра – сказать трудно, добавил он.
Сейчас тяжело скрыть перемещения большой массы войск. Украина уже получает разведанные из Франции, у которой есть своя приличная спутниковая группировка. Главное, чтобы такая операция была внезапной, указал эксперт.
"Скажу только одно. Херсон – такой же российский регион, как и Курская область. Освобождать его надо", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах летней кампании ВС РФ — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Михаил Делягин интервью
04:37
Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русскихДепутат Госдумы России, экономист Михаил Делягин считает, что "под соусом" мира Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии, чтобы как следует нажиться на этом; у него нет задачи остановить войну.
 
НовостиХерсонКинбурнская косаВасилий ДандыкинХерсонская областьСВОСпецоперацияразведкаДнепросвобождениеКурская областьрека
 
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20:30Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села Лобковое
20:15"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне
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