"Его надо освобождать": Дандыкин предположил, планирует ли "Днепр" масштабную операцию в Херсоне
Херсон – это зона ответственности группировки войск "Днепр". Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, она будет иметь важнейшее значение для освобождения региона. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
У Кинбурнской косы очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков, где обосновались британцы. На косе уже давно находятся российские военные, сообщил эксперт.
"То есть Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Она будет иметь важнейшее значение для освобождения Херсона", — подчеркнул Дандыкин.
Сейчас в Херсоне идут жесткие бои под Антоновским мостом и на островах. Все хорошо знают ситуацию в Крынках, которая стала братской могилой для кадровых украинских морпехов, отметил собеседник издания.
Дандыкин напомнил, что Херсон – это зона ответственности группировки войск "Днепр". Будет ли она проводить какую-то масштабную операцию по форсированию Днепра – сказать трудно, добавил он.
"Скажу только одно. Херсон – такой же российский регион, как и Курская область. Освобождать его надо", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
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