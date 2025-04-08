"Это очень нервирует Зеленского": эксперт рассказал, как усилились возможности ЧФ и Каспийской флотилии
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкНачало морских учений по обороне Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Каспийская флотилия ВМФ РФ получила новые ракетные корабли. Вероятно, через какое-то время они перейдут к Черноморскому флоту. Это носители боеприпасов, которые могут лететь за 2000 километров. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Киевский режим регулярно нарушает мораторий на удары по энергетике. У российского общества есть ожидание, что после его истечения ВС РФ тоже будут наносить массированные дистанционные удары по энергетике Украины.
"При необходимости после истечения моратория мы можем нанести массированный ракетный удар по Украине и с земли, и с воздуха, и с моря. Это очень нервирует [Владимира] Зеленского и компанию", — отметил Дандыкин.
По его мнению, сейчас изменились ракетные возможности Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ России.
"Каспийская флотилия получила новые ракетные корабли. Вероятно, через какое-то время они перейдут к Черноморскому флоту. Это носители боеприпасов, которые могут лететь за 2000 километров", — сообщил собеседник издания.
Что касается самого Черноморского флота, то у них есть подводные лодки и фрегаты. Тех же малых ракетных кораблей у них тоже достаточно, отметил Дандыкин.
Он добавил, что береговые ракетные войска вооружены комплексами "Бастион". При этом ракеты, которые применяются в "Искандере", они тоже обстреляли, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
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