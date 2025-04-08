СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА
12:23 08.04.2025 (обновлено: 12:32 08.04.2025)
Российские следователи устанавливают обстоятельства убийства мирного жителя села Погребки Курской области. Об этом 8 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
"Военные следователи продолжают работу с жителями села Погребки Курской области, которое находилось в оккупации и было освобождено российской армией, - сообщила Петренко. - Проживающая в селе женщина сообщила о том, что в октябре прошлого года ее муж погиб при целенаправленном ударе украинского БПЛА".
При осмотре места происшествия эти показания подтвердились. Следователи зафиксировали разрушения, характерные для атаки с беспилотного летательного аппарата. Преступные действия квалифицированы следствием как террористический акт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Следственное ведомство опубликовало также видеозапись дачи показаний потерпевшей об обстоятельствах гибели её мужа. Женщина рассказала, что в октябре 2024 года она с мужем готовила пищу на улице, когда их атаковал дрон.
"Стреляли, гранаты, дроны летали. Моего мужа 17 октября убило", - рассказала она, отвечая на вопрос следователя о событиях, происходивших в селе во время вторжения украинской армии в Курскую область.
По словам вдовы, её муж скончался от прямого удара дрона в область сердца. Из-за атаки беспилотника загорелся сарай.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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