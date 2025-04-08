СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА - 08.04.2025 Украина.ру
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СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА
СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА - 08.04.2025 Украина.ру
СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА
Российские следователи устанавливают обстоятельства убийства мирного жителя села Погребки Курской области. Об этом 8 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-08T12:23
2025-04-08T12:32
новости
курская область
украина
россия
петренко
ск рф
всу
военные преступления
мирные жители
кто
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"Военные следователи продолжают работу с жителями села Погребки Курской области, которое находилось в оккупации и было освобождено российской армией, - сообщила Петренко. - Проживающая в селе женщина сообщила о том, что в октябре прошлого года ее муж погиб при целенаправленном ударе украинского БПЛА".При осмотре места происшествия эти показания подтвердились. Следователи зафиксировали разрушения, характерные для атаки с беспилотного летательного аппарата. Преступные действия квалифицированы следствием как террористический акт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тела погибшего, а также устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, сказала официальный представитель СК РФ.Следственное ведомство опубликовало также видеозапись дачи показаний потерпевшей об обстоятельствах гибели её мужа. Женщина рассказала, что в октябре 2024 года она с мужем готовила пищу на улице, когда их атаковал дрон."Стреляли, гранаты, дроны летали. Моего мужа 17 октября убило", - рассказала она, отвечая на вопрос следователя о событиях, происходивших в селе во время вторжения украинской армии в Курскую область.По словам вдовы, её муж скончался от прямого удара дрона в область сердца. Из-за атаки беспилотника загорелся сарай.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, украина, россия, петренко, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, кто, терроризм, уголовное дело
Новости, Курская область, Украина, Россия, Петренко, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, КТО, терроризм, уголовное дело

СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА

12:23 08.04.2025 (обновлено: 12:32 08.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские следователи устанавливают обстоятельства убийства мирного жителя села Погребки Курской области. Об этом 8 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
"Военные следователи продолжают работу с жителями села Погребки Курской области, которое находилось в оккупации и было освобождено российской армией, - сообщила Петренко. - Проживающая в селе женщина сообщила о том, что в октябре прошлого года ее муж погиб при целенаправленном ударе украинского БПЛА".
При осмотре места происшествия эти показания подтвердились. Следователи зафиксировали разрушения, характерные для атаки с беспилотного летательного аппарата. Преступные действия квалифицированы следствием как террористический акт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тела погибшего, а также устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, сказала официальный представитель СК РФ.
Следственное ведомство опубликовало также видеозапись дачи показаний потерпевшей об обстоятельствах гибели её мужа. Женщина рассказала, что в октябре 2024 года она с мужем готовила пищу на улице, когда их атаковал дрон.
"Стреляли, гранаты, дроны летали. Моего мужа 17 октября убило", - рассказала она, отвечая на вопрос следователя о событиях, происходивших в селе во время вторжения украинской армии в Курскую область.
По словам вдовы, её муж скончался от прямого удара дрона в область сердца. Из-за атаки беспилотника загорелся сарай.
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Вчера, 12:59
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Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.
Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля
Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияПетренкоСК РФВСУВоенные преступлениямирные жителиКТОтерроризмуголовное дело
 
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