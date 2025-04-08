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СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА

СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА - 08.04.2025 Украина.ру

СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА

Российские следователи устанавливают обстоятельства убийства мирного жителя села Погребки Курской области. Об этом 8 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-08T12:23

2025-04-08T12:23

2025-04-08T12:32

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"Военные следователи продолжают работу с жителями села Погребки Курской области, которое находилось в оккупации и было освобождено российской армией, - сообщила Петренко. - Проживающая в селе женщина сообщила о том, что в октябре прошлого года ее муж погиб при целенаправленном ударе украинского БПЛА".При осмотре места происшествия эти показания подтвердились. Следователи зафиксировали разрушения, характерные для атаки с беспилотного летательного аппарата. Преступные действия квалифицированы следствием как террористический акт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тела погибшего, а также устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, сказала официальный представитель СК РФ.Следственное ведомство опубликовало также видеозапись дачи показаний потерпевшей об обстоятельствах гибели её мужа. Женщина рассказала, что в октябре 2024 года она с мужем готовила пищу на улице, когда их атаковал дрон."Стреляли, гранаты, дроны летали. Моего мужа 17 октября убило", - рассказала она, отвечая на вопрос следователя о событиях, происходивших в селе во время вторжения украинской армии в Курскую область.По словам вдовы, её муж скончался от прямого удара дрона в область сердца. Из-за атаки беспилотника загорелся сарай.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад

https://ukraina.ru/20250407/1062336333.html

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