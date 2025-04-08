Россия не будет безосновательно разблокировать западные активы - Набиуллина
11:43 08.04.2025 (обновлено: 12:01 08.04.2025)
Разблокировка Россией западных активов может осуществляться при только при наличии достаточных для этого оснований. Об этом российским парламентариям заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава российского центробанка рассказала парламентариям об ответных мерах, реализованных Москвой в ответ на "заморозку" российских активов на Западе. С начала СВО правительства Евросоюза заблокировали российских активов на 300 миллиардов евро.
"Мы приняли сразу зеркальные ответные меры, и в сопоставимых суммах были заморожены активы", - рассказала парламентариям Набиуллина.
По её словам, ответные меры России коснулись в основном частных активов западных компаний. Часть этих активов была реализована по решению правительственной комиссии для развития производственной базы предприятий. Обоснования для продажи заблокированных западных активов предоставляют отраслевые ведомства.
"Такую "ответность" и нужно оставлять, аккуратно относиться, ни в коем случае не размораживать эти активы до того, как для этого появятся основания", - заявила глава Банка России, говоря о заблокированных в России западных активах.
Набиуллина также сообщила депутатам нижней палаты парламента о сроке действия учётной ставки, об использовании цифрового рубля, о стимулировании размещения акций на бирже и других мерах госрегулятора.
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Профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в интервью изданию Украина.ру рассказал о факторе российских активов во внешней политике США. Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.