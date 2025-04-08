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Россия не будет безосновательно разблокировать западные активы - Набиуллина

Россия не будет безосновательно разблокировать западные активы - Набиуллина - 08.04.2025 Украина.ру

Россия не будет безосновательно разблокировать западные активы - Набиуллина

Разблокировка Россией западных активов может осуществляться при только при наличии достаточных для этого оснований. Об этом российским парламентариям заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

2025-04-08T11:43

2025-04-08T11:43

2025-04-08T12:01

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Глава российского центробанка рассказала парламентариям об ответных мерах, реализованных Москвой в ответ на "заморозку" российских активов на Западе. С начала СВО правительства Евросоюза заблокировали российских активов на 300 миллиардов евро."Мы приняли сразу зеркальные ответные меры, и в сопоставимых суммах были заморожены активы", - рассказала парламентариям Набиуллина.По её словам, ответные меры России коснулись в основном частных активов западных компаний. Часть этих активов была реализована по решению правительственной комиссии для развития производственной базы предприятий. Обоснования для продажи заблокированных западных активов предоставляют отраслевые ведомства."Такую "ответность" и нужно оставлять, аккуратно относиться, ни в коем случае не размораживать эти активы до того, как для этого появятся основания", - заявила глава Банка России, говоря о заблокированных в России западных активах.Набиуллина также сообщила депутатам нижней палаты парламента о сроке действия учётной ставки, об использовании цифрового рубля, о стимулировании размещения акций на бирже и других мерах госрегулятора.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал "заморозку" российских активов на Западе как кражу. Доходы с этих активов правительства Запада используют для финансирования военной и иной помощи правительству Украины в условиях СВО.Профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в интервью изданию Украина.ру рассказал о факторе российских активов во внешней политике США. Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250301/1061464245.html

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новости, россия, запад, москва, эльмир набиуллин, сергей лавров, дональд трамп, ес, замороженные активы, антироссийские санкции, финансы