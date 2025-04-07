Немцев "до потери пульса" запугали угрозой войны с Россией — Пушков
Немецкие политики запугали своих граждан угрозой полномасштабной войны с Россией, заявил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков
"В политическом и медийном поле Украина уже превращена в некую манию, словно военные действия идут на границах Германии. Как заявила в свое время (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, "мы находимся в состоянии войны с Росcией". При этом никто не объясняет немцам, что это Германия ведет опосредованную войну с Россией через Украину (так называемую прокси-войну), а не Россия с Германией", - написал политик.
По его словам, немцев уже запугали "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны: они массово скупают товары первой необходимости, пишет немецкий журнал "Фокус".
"Немцев, еще недавно вполне благодушных, превращают в нацию истериков и неврастеников. Такова сила манипуляции общественным сознанием со стороны политиков во главе с (Фридрихом) Мерцем и Бербок, и либеральных СМИ, усиленно готовящих немцев к войне", - отметил Пушков.
Подробнее о запугиваниях Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.