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Немцев "до потери пульса" запугали угрозой войны с Россией — Пушков

Немцев "до потери пульса" запугали угрозой войны с Россией — Пушков - 07.04.2025 Украина.ру

Немцев "до потери пульса" запугали угрозой войны с Россией — Пушков

Немецкие политики запугали своих граждан угрозой полномасштабной войны с Россией, заявил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков

2025-04-07T13:10

2025-04-07T13:10

2025-04-07T13:10

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"В политическом и медийном поле Украина уже превращена в некую манию, словно военные действия идут на границах Германии. Как заявила в свое время (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, "мы находимся в состоянии войны с Росcией". При этом никто не объясняет немцам, что это Германия ведет опосредованную войну с Россией через Украину (так называемую прокси-войну), а не Россия с Германией", - написал политик.По его словам, немцев уже запугали "до потери пульса" угрозой полномасштабной войны: они массово скупают товары первой необходимости, пишет немецкий журнал "Фокус".Подробнее о запугиваниях Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.

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новости, россия, германия, украина, алексей пушков, анналена бербок, адольф гитлер