Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома
13:28 19.10.2023 (обновлено: 13:29 19.10.2023)
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
В Черновицкой области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении очередному начальнику воинской части, заявили 19 октября в пресс-службе ведомства
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который поручил подчиненным сержанту и солдату вместо обороны страны произвести капитальный ремонт в собственном доме.
При этом военные получали все выплаты в полном объеме, включая "боевые" доплаты по 100 тысяч гривен (265 тысяч рублей) в месяц каждому.
Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного довольствия, включая доплаты за участие в боевых действиях в течение более 9 месяцев.
Правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и задержали двух "ремонтников".
Командира воинской части подозревают в превышении полномочий в условиях военного положения, а "ремонтников" - в уклонении от воинской службы в условиях военного положения.
Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, а сержанту и солдату – до 10 лет.
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
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