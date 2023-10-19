Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома - 19.10.2023 Украина.ру
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Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома
Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома - 19.10.2023 Украина.ру
Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома
В Черновицкой области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении очередному начальнику воинской части, заявили 19 октября в пресс-службе ведомства
2023-10-19T13:28
2023-10-19T13:29
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военкомат
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который поручил подчиненным сержанту и солдату вместо обороны страны произвести капитальный ремонт в собственном доме.При этом военные получали все выплаты в полном объеме, включая "боевые" доплаты по 100 тысяч гривен (265 тысяч рублей) в месяц каждому.Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного довольствия, включая доплаты за участие в боевых действиях в течение более 9 месяцев.Правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и задержали двух "ремонтников".Командира воинской части подозревают в превышении полномочий в условиях военного положения, а "ремонтников" - в уклонении от воинской службы в условиях военного положения.Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, а сержанту и солдату – до 10 лет.Похожую схему в августе сотрудники ГБР вычислили в Закарпатской области. Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение.
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новости, украина, военкомат, военком, гбр
Новости, Украина, военкомат, военком, ГБР

Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома

13:28 19.10.2023 (обновлено: 13:29 19.10.2023)
 
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
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В Черновицкой области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении очередному начальнику воинской части, заявили 19 октября в пресс-службе ведомства
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который поручил подчиненным сержанту и солдату вместо обороны страны произвести капитальный ремонт в собственном доме.
При этом военные получали все выплаты в полном объеме, включая "боевые" доплаты по 100 тысяч гривен (265 тысяч рублей) в месяц каждому.
Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного довольствия, включая доплаты за участие в боевых действиях в течение более 9 месяцев.
Правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и задержали двух "ремонтников".
Командира воинской части подозревают в превышении полномочий в условиях военного положения, а "ремонтников" - в уклонении от воинской службы в условиях военного положения.
Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, а сержанту и солдату – до 10 лет.
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
Похожую схему в августе сотрудники ГБР вычислили в Закарпатской области. Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 14:50
Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войнеОтносительно хода и результатов войны украинское общественное мнение вполне однозначно — украинцы уверены в необходимости войны до победного конца и уверены, что победным концом будет вовсе не окончание населения. Но вот мобилизация — это совсем другое дело, и тут не всё так однозначно, побеждать — это одно, а воевать…
 
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