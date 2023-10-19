https://ukraina.ru/20231019/1050323836.html

Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома

Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома - 19.10.2023 Украина.ру

Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома

В Черновицкой области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении очередному начальнику воинской части, заявили 19 октября в пресс-службе ведомства

2023-10-19T13:28

2023-10-19T13:28

2023-10-19T13:29

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который поручил подчиненным сержанту и солдату вместо обороны страны произвести капитальный ремонт в собственном доме.При этом военные получали все выплаты в полном объеме, включая "боевые" доплаты по 100 тысяч гривен (265 тысяч рублей) в месяц каждому.Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного довольствия, включая доплаты за участие в боевых действиях в течение более 9 месяцев.Правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и задержали двух "ремонтников".Командира воинской части подозревают в превышении полномочий в условиях военного положения, а "ремонтников" - в уклонении от воинской службы в условиях военного положения.Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, а сержанту и солдату – до 10 лет.Похожую схему в августе сотрудники ГБР вычислили в Закарпатской области. Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение.

https://ukraina.ru/20230928/1049762969.html

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