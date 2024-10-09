Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР - 09.10.2024 Украина.ру
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Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР
Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР - 09.10.2024 Украина.ру
Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнаружило у депутата Хмельницкого городского совета более $1,5 млн, которые чиновница не задекларировала. Сообщение об этом появилось на сайте ГБР
2024-10-09T12:14
2024-10-09T12:14
новости
украина
верховная рада
хмельницкая область
депутат
деньги
гбр
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В комментарии ведомства уточняется, что в своей декларации женщина вообще не указала, что у нее есть наличные, а при обыске сотрудники ГБР нашли в ее банковских ячейках более $1,5 млн в разной валюте.В сообщении ГБР не называется фамилия депутата, однако уточняется, что речь идет об уголовном производстве "в отношении сделок на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директором которой сейчас является депутат".Сопоставив данные, украинские СМИ пришли к выводу, что речь идет о депутате Хмельницкого горсовета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Светлане Баранской. Она является директором десяти обществ с ограниченной ответственностью, включая "Автологистик", "Хмельницкий квартал" и "Шевченковский пассаж". Основной вид деятельности большинства из них - предоставление имущества в аренду.Баранскую и ранее обвиняли в непомерном обогащении. В частности, местные СМИ сообщали, что, например, в 2023 году она купила Audi Q7 за 2 565 000 гривен (более шести миллионов рублей)."Сейчас фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества", - говорится в сообщении ГБР.Накануне депутат украинского парламента София Федина заявила о том, что Верховная Рада отказалась обсуждать доходы советников Владимира Зеленского, отвергнув соответствующий законопроект.Самый громкий скандал вокруг дорогих покупок на Украине развернулся в октябре прошлого года вокруг Елены Зеленской. Во время визита в США, где ее муж просил денег у "старшего брата", она прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей). Никаких заявлений и проверок от ГБР тогда не последовало.Другие темы: "Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по Украине.
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новости, украина, верховная рада, хмельницкая область, депутат, деньги, гбр
Новости, Украина, Верховная Рада, Хмельницкая область, депутат, деньги, ГБР

Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР

12:14 09.10.2024
 
Фото: zaxid, Депутат из Хмельницкого Светлана Баранская
Фото: zaxid, Депутат из Хмельницкого Светлана Баранская
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнаружило у депутата Хмельницкого городского совета более $1,5 млн, которые чиновница не задекларировала. Сообщение об этом появилось на сайте ГБР
В комментарии ведомства уточняется, что в своей декларации женщина вообще не указала, что у нее есть наличные, а при обыске сотрудники ГБР нашли в ее банковских ячейках более $1,5 млн в разной валюте.
В сообщении ГБР не называется фамилия депутата, однако уточняется, что речь идет об уголовном производстве "в отношении сделок на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директором которой сейчас является депутат".
Сопоставив данные, украинские СМИ пришли к выводу, что речь идет о депутате Хмельницкого горсовета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Светлане Баранской. Она является директором десяти обществ с ограниченной ответственностью, включая "Автологистик", "Хмельницкий квартал" и "Шевченковский пассаж". Основной вид деятельности большинства из них - предоставление имущества в аренду.
Баранскую и ранее обвиняли в непомерном обогащении. В частности, местные СМИ сообщали, что, например, в 2023 году она купила Audi Q7 за 2 565 000 гривен (более шести миллионов рублей).
"Сейчас фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества", - говорится в сообщении ГБР.
Накануне депутат украинского парламента София Федина заявила о том, что Верховная Рада отказалась обсуждать доходы советников Владимира Зеленского, отвергнув соответствующий законопроект.
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Самый громкий скандал вокруг дорогих покупок на Украине развернулся в октябре прошлого года вокруг Елены Зеленской. Во время визита в США, где ее муж просил денег у "старшего брата", она прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей). Никаких заявлений и проверок от ГБР тогда не последовало.
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НовостиУкраинаВерховная РадаХмельницкая областьдепутатденьгиГБР
 
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12:14Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР
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