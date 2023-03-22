Минимум 2,3 триллиона долларов. Минск посчитал ущерб от нацистской оккупации - 22.03.2023 Украина.ру
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Минимум 2,3 триллиона долларов. Минск посчитал ущерб от нацистской оккупации
Минимум 2,3 триллиона долларов. Минск посчитал ущерб от нацистской оккупации - 22.03.2023 Украина.ру
Минимум 2,3 триллиона долларов. Минск посчитал ущерб от нацистской оккупации
Ущерб, нанесенный Белоруской ССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны оценивается минимум в 2,3 триллиона долларов в текущих ценах, заявил руководитель следственной группы Генпрокуратуры Белоруссии по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ Валерий Толкачев 22 марта
2023-03-22T11:43
2023-03-22T12:06
новости
белоруссия
великая отечественная война
генпрокуратура
ущерб
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"Произведен перерасчет ущерба, причиненного нацистскими преступниками. Произведенные расчеты показали, что нашей стране в ценах сегодняшнего дня причинен ущерб на сумму свыше 2,3 триллионов долларов, или 43 тысячи тонн золота", - рассказал он журналистам.Более точные цифры можно будет получить после анализа данных по ущербу, который был причинен республике вывозом культурных ценностей, уточнил Толкачев.Расследование межведомственной комиссии было начато в апреле 2021 года, о чем сообщал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Кроме того, он возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны.Минск будет настаивать на выдаче еще живых военных преступников для открытого суда на территории страны, заявлял он.22 марта 1943 года коллаборационистами была сожжена белорусская деревня Хатынь. 149 жителей деревни были сожжены заживо или расстреляны. 26 декабря 1986 года трибунал Белорусского военного округа под председательством судьи Виктора Глазкова приговорил к расстрелу Георгия Васюру, причастного к этому и многим другим преступлениям нацистов и их пособников на территории БССР.
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новости, белоруссия, великая отечественная война, генпрокуратура, ущерб
Новости, Белоруссия, Великая Отечественная война, генпрокуратура, ущерб

Минимум 2,3 триллиона долларов. Минск посчитал ущерб от нацистской оккупации

11:43 22.03.2023 (обновлено: 12:06 22.03.2023)
 
© РИА Новости . Т. Ананьина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Т. Ананьина
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Ущерб, нанесенный Белоруской ССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны оценивается минимум в 2,3 триллиона долларов в текущих ценах, заявил руководитель следственной группы Генпрокуратуры Белоруссии по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ Валерий Толкачев 22 марта
"Произведен перерасчет ущерба, причиненного нацистскими преступниками. Произведенные расчеты показали, что нашей стране в ценах сегодняшнего дня причинен ущерб на сумму свыше 2,3 триллионов долларов, или 43 тысячи тонн золота", - рассказал он журналистам.
Более точные цифры можно будет получить после анализа данных по ущербу, который был причинен республике вывозом культурных ценностей, уточнил Толкачев.
Расследование межведомственной комиссии было начато в апреле 2021 года, о чем сообщал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Кроме того, он возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны.
Минск будет настаивать на выдаче еще живых военных преступников для открытого суда на территории страны, заявлял он.
22 марта 1943 года коллаборационистами была сожжена белорусская деревня Хатынь. 149 жителей деревни были сожжены заживо или расстреляны. 26 декабря 1986 года трибунал Белорусского военного округа под председательством судьи Виктора Глазкова приговорил к расстрелу Георгия Васюру, причастного к этому и многим другим преступлениям нацистов и их пособников на территории БССР.
Митинг-реквием, посвященный 78-й годовщине уничтожения Хатыни
22 марта, 08:02История
80 лет трагедии: Григорий Васюра, который сжёг Хатынь
 
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