Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след" - 12.03.2025 Украина.ру
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Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след"
Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след" - 12.03.2025 Украина.ру
Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след"
Во вторник, 11 марта, в Гренландии состоялись выборы в местный парламент. Они регулярно проходят с 1979 года, когда самый большой в мире остров получил автономию в составе датского королевства, однако никогда не вызывали в международном сообществе особого интереса. А их результаты никогда не попадали в топ мировых новостей
2025-03-12T12:08
2025-03-12T12:09
эксклюзив
дания
россия
дональд трамп
эммануэль макрон
гренландия
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Все изменилось после повторного избрания Дональда Трампа, потому что американский президент сразу пообещал "так или иначе" присоединить Гренландию к США – исходя из военных и экономических интересов своей страны. О чём, он, впрочем, говорил ещё во время своего первого срока.Слова Трампа усугубили политическое противостояние между новой администрацией Белого дома и правительством Дании, а также властями Евросоюза. Периферийная полярная территория с населением около 60 тысяч человек внезапно оказалась одним из центров глобальной политики, а для освещения выборов туда приехало невиданное прежде количество журналистов.Политическая жизнь на самом острове тоже заметно активизировалась, потому что инициатива Трампа всколыхнула местное общество.Согласно данным опросов, за независимость от Дании выступает 84% гренландского населения, представленного в основном коренными жителями – эскимосами-инуитами. Они имеют давние исторические счёты с европейскими колонизаторами и давно не видят необходимости подчиняться далёкой, культурно чуждой им стране.Однако идею о присоединении к США поддерживают далеко не все инуиты, несмотря на постоянные обращения Дональда Трампа принести Гренландии богатство и процветание. Гренландский премьер-министр Муте Эгеде, представляющий социал-демократическую партию "Инуит атакватигиит" ("Объединение эскимосов"), публично признал необходимость провести среди гренландцев референдум о независимости. Но при этом он заявил, что остров не продаётся американцам.Эту позицию разделяют многие жители Гренландии. Они не понаслышке знакомы с американской внешней политикой, поскольку на острове находится военная база США Туле, которая носит в наши дни политкорректное эскимосское название Питуффик – в память о располагавшемся здесь раньше посёлке коренного народа. А кроме того, гренландцы помнят, как в 1968 году американские военные случайно уронили здесь бомбардировщик с четырьмя ядерными боеголовками на борту.Гренландские инуиты поддерживают связи с эксимосами на Аляске и наслышаны об изнанке американской жизни: низких стандартах социальной помощи, недоступным здравоохранением и высоким уровнем криминала. Многие из них боятся, что в случае присоединения к США остров превратится в зону интенсивной добычи природных ископаемых, которыми займутся американские корпорации, уничтожая биосферу этого полярного региона.С другой стороны, экономические связи между Гренландией и Америкой очевидно растут, как минимум по причине их близкого географического расположения. Поэтому часть инуитов считает, что процессы интеграции Северной Америки, которые пытается форсировать Дональд Трамп, объективны, и, до известной степени, неизбежны.Именно на таком фоне прошли вчерашние выборы в гренландский парламент, насчитывающий тридцать одно депутатское кресло. Их отличала высокая явка: около 71% от общего числа избирателей.По результатам подсчета 100% голосов побеждает оппозиционная либеральная партия "Демокраатик" ("Демократы"), получившая десять мест. Она тоже выступает за независимость острова, однако считает, что обретать её нужно постепенно, без резкого разрыва с опостылевшими датчанами."Люди хотят перемен. Мы хотим развития бизнеса для обеспечения нашего благосостояния", – заявил лидер гренландских "Демократов", бывший министр промышленности и полезных ископаемых Йенс-Фредерик Нильсен, отметив, что "независимости уже завтра", скорее всего, не будет.На втором месте расположилась центристская партия "Налерак" ("Стремление"), которая требует не затягивать расставание с Копенгагеном и сумела провести в парламент восемь своих депутатов.Правящее "Объединение эскимосов" во главе с премьером Муте Борупом Эгеде, пришло к финишу третьим, получив всего лишь семь мест. Его союзники из еще одной социал-демократической партии "Сиумут" ("Вперед") будут представлены четырьмя депутатами. Оставшиеся два кресла отошли консервативной партии "Атассут" ("Солидарность") – единственной политсиле, которая выступает за сохранение автономии в составе датского королевства.Переговоры о создании новой правительственной коалиции, в которую должны войти не менее шестнадцати депутатов, обещают быть непростыми. Но уже очевидно, что Муте Эгеде вскоре потеряет свой пост. Накануне он отказался общаться с российскими журналистами, и, в буквальном смысле, убежал от корреспондента РИА "Новости", который находился в Нууке и хотел получить комментарий о будущих перспективах Гренландии.Такое поведение вероятно связано с информационной истерией, которую раздували накануне выборов представители датской разведки. Они запугивали гренландцев угрозой вмешательства со стороны анонимных ботов, якобы действующих в интересах России. Эту абсурдную версию не попытались подкрепить никакими фактами, и даже не пробовали объяснить, зачем Москве гренландские выборы.Особый цинизм такой параноидальной конспирологии состоит в том, что сама Дания активно и совершенно открыто вмешивается в дела других стран – даже если это угрожает миру глобальными военными конфликтами.Глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен только что заявил, что Копенгаген готов послать на Украину свои войска – в рамках оккупационного контингента, который пытаются сформировать Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова после этого с иронией написала в своём телеграм-канале о том, что ему лучше бы подумать о защите Гренландии.Таким образом, вопрос о дальнейшей судьбе самого большого острова на планете, чрезвычайно богатого природными ресурсами и расположенного в точке пересечения перспективных логистических маршрутов арктической зоны, оказался сейчас в подвешенном состоянии.Гренландия остаётся зажатой между Америкой и Европой, отношения между которыми продолжают стремительно ухудшаться.Также на эту тему: материал Игоря Сердюкова Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2" на сайте Украина.ру.
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дания, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, гренландия
Эксклюзив, Дания, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Гренландия

Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след"

12:08 12.03.2025 (обновлено: 12:09 12.03.2025)
 
© Getty Images / Joe Raedle
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Joe Raedle
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Во вторник, 11 марта, в Гренландии состоялись выборы в местный парламент. Они регулярно проходят с 1979 года, когда самый большой в мире остров получил автономию в составе датского королевства, однако никогда не вызывали в международном сообществе особого интереса. А их результаты никогда не попадали в топ мировых новостей
Все изменилось после повторного избрания Дональда Трампа, потому что американский президент сразу пообещал "так или иначе" присоединить Гренландию к США – исходя из военных и экономических интересов своей страны. О чём, он, впрочем, говорил ещё во время своего первого срока.
Слова Трампа усугубили политическое противостояние между новой администрацией Белого дома и правительством Дании, а также властями Евросоюза. Периферийная полярная территория с населением около 60 тысяч человек внезапно оказалась одним из центров глобальной политики, а для освещения выборов туда приехало невиданное прежде количество журналистов.
Политическая жизнь на самом острове тоже заметно активизировалась, потому что инициатива Трампа всколыхнула местное общество.
Согласно данным опросов, за независимость от Дании выступает 84% гренландского населения, представленного в основном коренными жителями – эскимосами-инуитами. Они имеют давние исторические счёты с европейскими колонизаторами и давно не видят необходимости подчиняться далёкой, культурно чуждой им стране.
Однако идею о присоединении к США поддерживают далеко не все инуиты, несмотря на постоянные обращения Дональда Трампа принести Гренландии богатство и процветание. Гренландский премьер-министр Муте Эгеде, представляющий социал-демократическую партию "Инуит атакватигиит" ("Объединение эскимосов"), публично признал необходимость провести среди гренландцев референдум о независимости. Но при этом он заявил, что остров не продаётся американцам.
Эту позицию разделяют многие жители Гренландии. Они не понаслышке знакомы с американской внешней политикой, поскольку на острове находится военная база США Туле, которая носит в наши дни политкорректное эскимосское название Питуффик – в память о располагавшемся здесь раньше посёлке коренного народа. А кроме того, гренландцы помнят, как в 1968 году американские военные случайно уронили здесь бомбардировщик с четырьмя ядерными боеголовками на борту.
Гренландские инуиты поддерживают связи с эксимосами на Аляске и наслышаны об изнанке американской жизни: низких стандартах социальной помощи, недоступным здравоохранением и высоким уровнем криминала. Многие из них боятся, что в случае присоединения к США остров превратится в зону интенсивной добычи природных ископаемых, которыми займутся американские корпорации, уничтожая биосферу этого полярного региона.
С другой стороны, экономические связи между Гренландией и Америкой очевидно растут, как минимум по причине их близкого географического расположения. Поэтому часть инуитов считает, что процессы интеграции Северной Америки, которые пытается форсировать Дональд Трамп, объективны, и, до известной степени, неизбежны.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
3 февраля, 04:00
Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицейСейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне. Она надеется, что открытой агрессии со стороны США не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Именно на таком фоне прошли вчерашние выборы в гренландский парламент, насчитывающий тридцать одно депутатское кресло. Их отличала высокая явка: около 71% от общего числа избирателей.
По результатам подсчета 100% голосов побеждает оппозиционная либеральная партия "Демокраатик" ("Демократы"), получившая десять мест. Она тоже выступает за независимость острова, однако считает, что обретать её нужно постепенно, без резкого разрыва с опостылевшими датчанами.
"Люди хотят перемен. Мы хотим развития бизнеса для обеспечения нашего благосостояния", – заявил лидер гренландских "Демократов", бывший министр промышленности и полезных ископаемых Йенс-Фредерик Нильсен, отметив, что "независимости уже завтра", скорее всего, не будет.
На втором месте расположилась центристская партия "Налерак" ("Стремление"), которая требует не затягивать расставание с Копенгагеном и сумела провести в парламент восемь своих депутатов.
Правящее "Объединение эскимосов" во главе с премьером Муте Борупом Эгеде, пришло к финишу третьим, получив всего лишь семь мест. Его союзники из еще одной социал-демократической партии "Сиумут" ("Вперед") будут представлены четырьмя депутатами. Оставшиеся два кресла отошли консервативной партии "Атассут" ("Солидарность") – единственной политсиле, которая выступает за сохранение автономии в составе датского королевства.
Переговоры о создании новой правительственной коалиции, в которую должны войти не менее шестнадцати депутатов, обещают быть непростыми. Но уже очевидно, что Муте Эгеде вскоре потеряет свой пост. Накануне он отказался общаться с российскими журналистами, и, в буквальном смысле, убежал от корреспондента РИА "Новости", который находился в Нууке и хотел получить комментарий о будущих перспективах Гренландии.
Такое поведение вероятно связано с информационной истерией, которую раздували накануне выборов представители датской разведки. Они запугивали гренландцев угрозой вмешательства со стороны анонимных ботов, якобы действующих в интересах России. Эту абсурдную версию не попытались подкрепить никакими фактами, и даже не пробовали объяснить, зачем Москве гренландские выборы.
Особый цинизм такой параноидальной конспирологии состоит в том, что сама Дания активно и совершенно открыто вмешивается в дела других стран – даже если это угрожает миру глобальными военными конфликтами.
Глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен только что заявил, что Копенгаген готов послать на Украину свои войска – в рамках оккупационного контингента, который пытаются сформировать Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова после этого с иронией написала в своём телеграм-канале о том, что ему лучше бы подумать о защите Гренландии.
Таким образом, вопрос о дальнейшей судьбе самого большого острова на планете, чрезвычайно богатого природными ресурсами и расположенного в точке пересечения перспективных логистических маршрутов арктической зоны, оказался сейчас в подвешенном состоянии.
Гренландия остаётся зажатой между Америкой и Европой, отношения между которыми продолжают стремительно ухудшаться.
Также на эту тему: материал Игоря Сердюкова Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2" на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивДанияРоссияДональд ТрампЭммануэль МакронГренландия
 
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