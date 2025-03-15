https://ukraina.ru/20250315/1061818094.html

В ЛНР сбили дрон ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества — Мирошник

В ЛНР сбили дрон ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества — Мирошник - 15.03.2025 Украина.ру

В ЛНР сбили дрон ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества — Мирошник

Украинский БПЛА с боеприпасом с отравляющими веществами был сбит в Троицком районе ЛНР, где не было никаких воинских подразделений. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2025-03-15T11:17

2025-03-15T11:17

2025-03-15T11:17

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Он отметил, что точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа. Дипломат подчеркнул, что это не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций.По словам Мирошника, целью атаки украинского дрона был гражданский объект.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления Киева должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Также на тему атак БПЛА в новостях: "Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250312/1061715122.html

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новости, лнр, мирошник, владимир путин, минобороны, дроны, преступления, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, атака