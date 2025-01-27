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"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин

"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин - 27.01.2025 Украина.ру

"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин

Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма, она находится в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечности, как Холокост. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин.

2025-01-27T17:16

2025-01-27T17:16

2025-01-27T17:16

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Президент России посетил мемориальный военно-исторический комплекс "Невский пятачок" в Ленинградской области, где возложил цветы к памятнику "Рубежный камень". Затем на Пискарёвском мемориальном кладбище он принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина".Путин также выступил на концерте "Ленинградская Победа" и вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".Путин отметил, что действия гитлеровцев в отношении Ленинграда и его жителей - это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей.Он напомнил о том, что блокада унесла свыше миллиона человеческих жизней. Трагедия длилась почти два с половиной года. При этом, несмотря на потери, лишения наш город продолжал жить."В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с "зажигалками", ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить", - подчеркнул Путин.Он обратил внимание на то, что настоящими помощниками, соратниками взрослых были дети и подростки. Некоторые из них приняли участие в мероприятии с участием президента России. Путин пожелал им здоровья и благополучия.Президент сообщил также, что в ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем ветеранам - фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.Накануне в новостях: МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима

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новости, ленинград, россия, владимир путин, ленинградская область, великая отечественная война, геноцид, вторая мировая война, ссср, история ссср, холокост, нацизм, сталинград, севастополь