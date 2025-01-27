"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060604855.html
"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин
"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин - 27.01.2025 Украина.ру
"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин
Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма, она находится в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечности, как Холокост. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин.
2025-01-27T17:16
2025-01-27T17:16
новости
ленинград
россия
владимир путин
ленинградская область
великая отечественная война
геноцид
вторая мировая война
ссср
история ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060605110_0:399:2828:1990_1920x0_80_0_0_1fe6a96eaee96e6a7a94a3df1a8c4c6e.jpg
Президент России посетил мемориальный военно-исторический комплекс "Невский пятачок" в Ленинградской области, где возложил цветы к памятнику "Рубежный камень". Затем на Пискарёвском мемориальном кладбище он принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина".Путин также выступил на концерте "Ленинградская Победа" и вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".Путин отметил, что действия гитлеровцев в отношении Ленинграда и его жителей - это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей.Он напомнил о том, что блокада унесла свыше миллиона человеческих жизней. Трагедия длилась почти два с половиной года. При этом, несмотря на потери, лишения наш город продолжал жить."В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с "зажигалками", ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить", - подчеркнул Путин.Он обратил внимание на то, что настоящими помощниками, соратниками взрослых были дети и подростки. Некоторые из них приняли участие в мероприятии с участием президента России. Путин пожелал им здоровья и благополучия.Президент сообщил также, что в ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем ветеранам - фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.Накануне в новостях: МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима
https://ukraina.ru/20250127/1043001419.html
ленинград
россия
ленинградская область
ссср
сталинград
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060605110_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f4c0765ea0b4b22e005736e8cd34cc89.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ленинград, россия, владимир путин, ленинградская область, великая отечественная война, геноцид, вторая мировая война, ссср, история ссср, холокост, нацизм, сталинград, севастополь
Новости, Ленинград, Россия, Владимир Путин, Ленинградская область, Великая Отечественная война, геноцид, Вторая мировая война, СССР, история СССР, Холокост, нацизм, Сталинград, Севастополь

"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин

17:16 27.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Президент Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма, она находится в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечности, как Холокост. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин.
Президент России посетил мемориальный военно-исторический комплекс "Невский пятачок" в Ленинградской области, где возложил цветы к памятнику "Рубежный камень". Затем на Пискарёвском мемориальном кладбище он принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина".
Путин также выступил на концерте "Ленинградская Победа" и вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".
"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма. Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбёжками и артиллеристскими ударами, а мирных жителей просто уморить голодом", - сказал президент России, выступая на концерте "Ленинградская Победа", посвящённом 80-летию Победы и 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Путин отметил, что действия гитлеровцев в отношении Ленинграда и его жителей - это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей.
"И абсолютно ясно, что блокада Ленинграда – в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников националистов против мирных жителей", - констатировал Путин.
Он напомнил о том, что блокада унесла свыше миллиона человеческих жизней. Трагедия длилась почти два с половиной года. При этом, несмотря на потери, лишения наш город продолжал жить.
"В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с "зажигалками", ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить", - подчеркнул Путин.
Он обратил внимание на то, что настоящими помощниками, соратниками взрослых были дети и подростки. Некоторые из них приняли участие в мероприятии с участием президента России. Путин пожелал им здоровья и благополучия.
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
07:59История
О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения ОсвенцимаНынешняя круглая дата производит дикое впечатление - на юбилейные мероприятия не приглашены ни пострадавшая сторона, которую представляет государство Израиль, ни освободители, представленные Россией. Зато в них участвуют потомки организаторов лагеря и их союзников. Даже неудобно задавать вопрос - что они там отмечают?
Президент сообщил также, что в ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем ветеранам - фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
"Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде эти награды будут вручены впервые", - сказал российский лидер.
Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Накануне в новостях: МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима
 
НовостиЛенинградРоссияВладимир ПутинЛенинградская областьВеликая Отечественная войнагеноцидВторая мировая войнаСССРистория СССРХолокостнацизмСталинградСевастополь
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву
18:09Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью
18:00Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине
17:53Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник
17:47Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"
17:39Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
17:36Трампа рано записывать в миротворцы, он может обострить ситуацию. Что стоит за заморозкой помощи Украине
17:25Украина уже лишилась половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ
17:16"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин
17:00Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
16:54Макаревич* отказался скинуться на ракету ВСУ, "чтобы она упала на Москву и убила его сына"
16:30Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины
16:13Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*
16:04Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
16:00Как Королевство Польское исчезло с карты Европы
15:48СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск
15:38СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах России
15:37Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El Pais
15:30Переосмысление: как Зеленский разрешил себе переговоры вести
15:25СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
Лента новостейМолния