"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
© POOL
Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма, она находится в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечности, как Холокост. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин.
Президент России посетил мемориальный военно-исторический комплекс "Невский пятачок" в Ленинградской области, где возложил цветы к памятнику "Рубежный камень". Затем на Пискарёвском мемориальном кладбище он принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина".
Путин также выступил на концерте "Ленинградская Победа" и вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".
"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма. Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбёжками и артиллеристскими ударами, а мирных жителей просто уморить голодом", - сказал президент России, выступая на концерте "Ленинградская Победа", посвящённом 80-летию Победы и 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Путин отметил, что действия гитлеровцев в отношении Ленинграда и его жителей - это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей.
"И абсолютно ясно, что блокада Ленинграда – в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников националистов против мирных жителей", - констатировал Путин.
Он напомнил о том, что блокада унесла свыше миллиона человеческих жизней. Трагедия длилась почти два с половиной года. При этом, несмотря на потери, лишения наш город продолжал жить.
"В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с "зажигалками", ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить", - подчеркнул Путин.
Он обратил внимание на то, что настоящими помощниками, соратниками взрослых были дети и подростки. Некоторые из них приняли участие в мероприятии с участием президента России. Путин пожелал им здоровья и благополучия.
07:59ИсторияО мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения ОсвенцимаНынешняя круглая дата производит дикое впечатление - на юбилейные мероприятия не приглашены ни пострадавшая сторона, которую представляет государство Израиль, ни освободители, представленные Россией. Зато в них участвуют потомки организаторов лагеря и их союзников. Даже неудобно задавать вопрос - что они там отмечают?
Президент сообщил также, что в ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем ветеранам - фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
"Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде эти награды будут вручены впервые", - сказал российский лидер.
Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.