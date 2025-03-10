https://ukraina.ru/20250310/1061673034.html
СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ
СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ - 10.03.2025 Украина.ру
СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ
В направлено суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил РФ. Об этом 10 марта сообщил Следственный комитет РФ.
2025-03-10T13:10
2025-03-10T13:10
2025-03-10T13:10
новости
россия
ск рф
следственный комитет
оборонный бюджет
минобороны рф
коррупция
взятка
уголовное дело
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
"Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина", - сказано в официальном сообщении.Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).В ходе следствия установлено, что в 2016–2021 годах при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль исполнения контрактов возлагался на Оглоблина.Суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу."Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в следственном ведомстве.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему коррупции при исполнении гособоронзаказа в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
https://ukraina.ru/20241028/1058409643.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ск рф, следственный комитет, оборонный бюджет, минобороны рф, коррупция, взятка, уголовное дело, криминал, следствие, следственный комитет рф, суд
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, оборонный бюджет, Минобороны РФ, коррупция, взятка, уголовное дело, криминал, следствие, Следственный Комитет РФ, Суд
СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ
В направлено суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил РФ. Об этом 10 марта сообщил Следственный комитет РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина", - сказано в официальном сообщении.
Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В ходе следствия установлено, что в 2016–2021 годах при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль исполнения контрактов возлагался на Оглоблина.
"В период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство", - констатировали в СК РФ.
Суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в следственном ведомстве.