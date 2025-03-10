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СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ

СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ - 10.03.2025 Украина.ру

СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ

В направлено суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил РФ. Об этом 10 марта сообщил Следственный комитет РФ.

2025-03-10T13:10

2025-03-10T13:10

2025-03-10T13:10

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"Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина", - сказано в официальном сообщении.Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).В ходе следствия установлено, что в 2016–2021 годах при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль исполнения контрактов возлагался на Оглоблина.Суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу."Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в следственном ведомстве.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему коррупции при исполнении гособоронзаказа в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству

https://ukraina.ru/20241028/1058409643.html

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новости, россия, ск рф, следственный комитет, оборонный бюджет, минобороны рф, коррупция, взятка, уголовное дело, криминал, следствие, следственный комитет рф, суд