https://ukraina.ru/20250319/1061888702.html

Экономика Украины и война: налоги для предпринимателей, коммунальный фронт против Кличко

Экономика Украины и война: налоги для предпринимателей, коммунальный фронт против Кличко - 19.03.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: налоги для предпринимателей, коммунальный фронт против Кличко

В середине марта украинский Минфин поделился своим видением будущего налоговой системы страны, предложив обложить предпринимателей дополнительными налогами. Зеленский продолжает свою борьбу с участниками фармацевтического рынка, а заодно пошёл крестовым походом на Виталия Кличко и его соратников.

2025-03-19T04:47

2025-03-19T04:47

2025-03-19T05:10

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россия

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владимир кличко

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ес

минфин

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Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Электроэнергетика15 марта ВКС России нанесли очередной дежурный удар по объектам украинской электроэнергетики в Одесской и Днепропетровской областях, а с 17 марта "Укрэнерго" объявило о введении ограничений на потребление электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса с 6 утра до 8 вечера. Население пока обещали не отключать.Платить всем и большеМинфин Украины опубликовал отчёт об исполнении Национальной стратегии доходов Украины, в котором спрогнозировал повышение ставок налогов для предпринимателей в ближайшие три года, отметив, что Кабмин работает над реформированием системы упрощённого налогообложения. Реформа включает в себя ряд нововведений, которые затронут 1,6 млн украинских ИП на данной системе налогообложения.· Первую группу УСН сократят, оставив лишь для наименее прибыльных видов деятельности, фиксированную ставку налога отменят и заставят платить налоги с реального дохода. В эту группу входят 195 тыс. украинских предпринимателей (12% от общего числа);· ИП второй (630 тыс.) и третьей (800 тыс.) групп объединят, а ставки налогов будут устанавливаться в зависимости от вида деятельности. При этом для торговли ставку УСН установят в размере 3%, а для отдельных услуг вплоть до 17%.· Ставки единого налога для юрлиц увеличат до 18%.· Всех предпринимателей принудят использовать кассовые аппараты.· Порог для регистрации плательщиком НДС будет распространяться на всех предпринимателей упрощенной системы;· Отменят исключения по учету товаров, которые сейчас позволяют некоторым предпринимателям вести деятельность без должной отчетности.· Для аграрного сектора будут пересмотрены ставки налога.При этом первую группу УСН уже поджимают: количество работающих по ней предпринимателей за год сократилось на 7,4%.Дополнительно Минфин подготовил законопроекты:· О гармонизации (повышении) ставок акциза на табачные изделия до европейского уровня, а также топливо и иные подакцизные товары.· О приведении в соответствие с европейским законодательством правил корпоративного налогообложения, особенно в части выплат дивидендов, процентов и роялти.· О предоставлении органам местного самоуправления дополнительных полномочий в части администрирования местных налогов и сборов — ОМС получат права на проведение инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков, сверку данных с их собственниками, а также актуализации данных в госреестрах. Именно на налог на недвижимость и плату за землю приходится львиная доля собираемых муниципалитетами налогов как с физических, так и с юридических лиц. Заодно будет усовершенствованы методики массовой оценки стоимости объектов недвижимости.· О стимулировании инвестиций в проекты в сфере промышленности, предусматривающий предоставление налоговых льгот зарегистрированным на Украине предприятиям обрабатывающей промышленности (кроме производства алкогольных напитков и табачных изделий, а также переработки промышленных и бытовых отходов).А по ряду направлений Украина уже гармонизировала своё законодательство с Евросоюзом, в частности, отменив с начала 2025 года нулевую и сниженные ставки НДС на те группы товаров, которые не являются обязательными в Евросоюзе.В общем, не ясно как будет обстоять дело с поддержкой обрабатывающей промышленности, но граждан и бизнес однозначно заставят платить больше, чем сейчас. Гражданам повысят суммы налогов на недвижимость и землю, а бизнесу ужесточат налоговое бремя, скорректировав "упрощёнку". А на местах будут "жестить" органы местного самоуправления, чьи сотрудники понимают связь между своим доходами (в том числе и нетрудовыми) и исполнением ими служебных обязанностей, что будет приводить к дополнительным поборам с населения и предпринимателей.И всё это можно было бы не внедрять если бы не достойное лучшего применения упрямство в желании вести войну до последнего украинца и гармонизировать законодательство с европейским. И ладно если бы Украине предоставили железобетонные гарантии членства, но их ведь нет. В таком случае лишать национальный бизнес преимуществ, в том числе в виде более низких цен на топливо и подакцизные товары, — шаг крайне недальновидный и даже преступный.Аморальная власть и грабительские тарифыИздание Bihus.Info опубликовало антикоррупционное расследование, фигурантами которого стали соратники мэра Киева Виталия Кличко. Основано расследование на рассекреченной прослушке депутатов Киевсовета, которое Bihus.Info явно "слили" власти в лице Зеленского, который уже не первый год ведёт свою войну с любой украинской оппозицией, пытаясь укрепить свою власть и минимизировать угрозу своему правлению.Суть злоупотреблений — какая неожиданность — в земельной коррупции, с которой и кормится власть в украинских городах-миллионниках. Теперь СМИ рассказывают о "моральном крахе городской власти" (будто кто-то верил в её честность), а Кличко ещё и вменяют рост тарифов на обслуживание многоквартирных домов. Реагируя на скандал, Кличко уволил часть фигурантов скандала и руководителей коммунальных предприятий. Заодно фигурантами уголовных дел стали шесть чиновников "Киевзеленстроя", их обвиняют в завладении 5 млн гривен.Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уже пообещал отменить распоряжение о повышении тарифов на управление МКД и провести новые конкурсы на оказание услуг по управлению многоквартирным жилым фондом.И на всю эту возню можно было бы не обращать внимания если бы не сами дома: на Украине нет аналога российского программы капремонта МКД, поэтому там проводится лишь текущий ремонт. И во многих случаях повышение тарифов на обслуживание МКД более чем оправдано — иначе эти самые дома не получится содержать в сколь-либо вменяемом состоянии.Но, как видно, никого эта проблематика не волнует, в отличие от склок между украинскими политиками.Украина и ТУРВнедрение в Евросоюзе трансграничного углеродного регулирования (ТУР) обернётся для Украины потерей 4,7 млрд долларов экспорта в период с 2026 по 2030 годы и сокращении инвестиций на 2,7 млрд долларов. 2026 год фигурирует не случайно: с этого года начинается полноценное внедрение ТУР с уплатой сборов за сверхнормативные выбросы парниковых газов при производстве продукции за пределами ЕС, которая экспортируется на рынок Европейского союза. Методики и нормативы, естественно, устанавливает евробюрократия исходят из своих представлений о должном и экологичном.Под ТУР в 2024 году попали 14,5% украинских товаров. Новость для украинской промышленности не самая радостная: с помощью ТУР ЕС, прикрываясь желанием снизить скорость климатических изменений, облагает импорт с высоким углеродным следом (цемент, металлы и так далее) дополнительным налогом, средства от которого планируют направить на модернизацию европейской промышленности. Изначально главной жертвой ТУР должна была стать Россия, но СВО практически обнулила торговлю с ЕС. А Россия почти обнулила украинскую промышленность, так что стремительное превращение Украины в аграрную державу поможет сэкономить на платежах Евросоюзу: нет промышленности — нет и экспорта с высоким углеродным следом.А если отбросить ехидство, то Киев ведёт переговоры с евробюрократией и пытается выбить для украинской продукции освобождение от платежей под предлогом чрезвычайных обстоятельств, крайне негативно влияющих на украинскую экономику.Корректировка фармрынкаКиевская власть решила перекроить рынок лекарств как в госпитальном, так и в аптечном сегментах. Поводом стало непрерывное удорожание лекарств и их дефицит в прифронтовых районах. Цены на лекарства растут непрерывно, а украинский фармгигант "Дарница" каждый год повышает отпускные цены и с начала СВО её лекарства подорожали на 90%.12 февраля Рада приняла во втором чтении законопроект №11493, который меняет правила работы фармацевтического рынка. Задача законопроекта — "упростить доступ пациентов к лекарственным средствам, которые закупаются за бюджетные средства ГП "Медицинские закупки Украины" для их последующего использования в рамках госпрограмм в учреждениях здравоохранения". В стране будет создан "национальный каталог цен на лекарства", разграничиваются аптеки и аптечные сети (2 и более аптеки), дистрибьюторов обяжут не отгружать одной компании препаратов больше 20% от годового дохода от его продажи, а конечную торговую надбавку на каждом этапе реализации ограничат 8%. Заодно фармкомпаниям разрешат в упрощённом порядке регистрировать лекарства.В тот же день — 12 февраля — состоялось заседание Совбеза, на котором утвердили план по снижению и стабилизации цен на лекарства, объявив в качестве цели снижение цен на 100 лекарственных препаратов на 30% с 1 марта, а также дав отмашку контролирующим органам на мониторинг цен. А 28 февраля силовики провели обыски у фармкомпаний Farmak, "Дарница" и "Артериум", изъяв документы о сотрудничестве с фармдистрибьюторами.А 14 марта украинские фармкомпании сообщили о возможности снизить на 20–40% цены на 250 лекарственных препаратов.В целом, изменения выглядят логичными и разумными, особенно с учётом Украины, где есть своя фармпромышленность, способная производить дженерики, а также специфики фармрынка, 80% которого контролируется 5 аптечными сетями. Естественно, фармбизнес предупреждает о риске дестабилизации рынка, но оправдаются ли его страхи станет понятно через пару месяцев. А пока пожелаем киевской власти (она иногда всё же способна принимать более-менее адекватные решения) удачи в борьбе с фармдистрибьюторами, компаниями и сетями — может и граждане получат возможность немого сэкономить при покупке лекарств.Прочие новостиМинобразования выпустило указ №1112, которым потребовало от учителей набрать как минимум 20 детей на 1 класс с 1 сентября 2025 года. Если такого количества детей не наберётся, то и класса не будет, а это грозит закрытием школ в прифронтовых районах, а также увольнением 2300 учителей. В целом, с точки зрения ставки на войну до последнего украинца, указ вполне логичен: зачем учить детей, если им уготовано стать солдатами и умереть за "прекрасную" Украину Зеленского?По итогам 2024 года производство аквакультурной рыбы на Украине выросло на 22% и превысило 18,6 тыс. тонн. Лидируют по объёмам производства 5 областей — Черкасская, Львовская, Хмельницкая, Кировоградская и Сумская. Структура производства выглядит следующим образом: карп (8,8 тыс. тонн), толстолобик (4,4 тыс. тонн) и судак (1,8 тыс. тонн), лососевых и осетровых произвели 396 тонн и 72 тонны соответственно. Как видно, никакого хайтека: пресноводная рыбы из взятых в аренду прудов, а то, с чем приходится возиться, не выращивается. Для сравнения: в России в 2023 году (за полный 2024 год данных нет) произвели 402 тыс.. тонн аквакультуры (за последние 10 лет производство аквакультуры удвоилось).На пропагандистский телемарафон выделят 738 млн гривен. Час эфира на телеканале "Мы — Украина" (бывший телеканал "Украина" Рината Ахметова) обойдётся в 196 тыс. гривен, тогда как на "1+1" (Игорь Коломойский) в 157 тыс. гривен, а на "Интере" (Дмитрий Фирташ) всего в 115 тыс. гривен. К слову, ещё в конце декабря 2023 года телемарафону доверяли лишь 48% граждан Украины (в мае 2022 года — 69%), а 38% ему не доверяли.АРМА — Агентство по поиску и менеджменту активов — взяло под управление зерновой терминал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбского в порту "Южный". Шаг логичный: актив позволяет зарабатывать "здесь и сейчас" без особых трат на содержание."Метинвест" Рината Ахметова вложит в 2025 году 5,7 млрд гривен в Объединённый ГОК в Кривом Роге (в структуру входят Центральный, Ингулецкий и Северный ГОКи). Между тем, в январе-феврале 2025 года на железные и марганцевые руды пришлось 43,7% (или 6,6 млн тонн) перевозимых "Укржелдорогой" грузов, на чёрные металлы пришлось всего 6,2% (0,85 млн тонн) перевозимых грузов, а на зерновые и масличные — 37,7% (5,22 млн тонн). Так что логика в капитальных вложениях в ГОКи есть: на фоне крайне скверных перспектив чёрной металлургии, Украина будет наращивать экспорт руд.85% украинцев в Польше довольны уровнем своей заработной платы, а 70% опрошенных отметили, что им удаётся регулярно откладывать деньги. И неудивительно: средняя зарплата в Польше в три раза выше, чем на Украине. В Польше, к слову, проживает 1,5 млн украинцев.Подробнее о том, чем занята украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Пресмыкается перед Трампом и распродает богатства страны. Чем занимается украинская элита"

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эксклюзив, украина, россия, тура, владимир кличко, ринат ахметов, игорь коломойский, ес, минфин, вкс