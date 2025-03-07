Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой - 07.03.2025 Украина.ру
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Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой
Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой - 07.03.2025 Украина.ру
Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала доклад спецслужб Литвы, в котором Россию, Белоруссию и Китай назвали главными угрозами национальной безопасности страны
2025-03-07T12:21
2025-03-07T12:21
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мария захарова
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Она иронично отметила, что в этом ряду литовцы забыли упомянуть пару других слов.В феврале Литва начала снос линий электропередачи на границе с Россией. По словам министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса, демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение.Подробнее - в материале Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, литва, белоруссия, мария захарова
Новости, Россия, Литва, Белоруссия, Мария Захарова

Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой

12:21 07.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала доклад спецслужб Литвы, в котором Россию, Белоруссию и Китай назвали главными угрозами национальной безопасности страны
Она иронично отметила, что в этом ряду литовцы забыли упомянуть пару других слов.

"Святую воду и осиновый кол", — уточнила Захарова.

В феврале Литва начала снос линий электропередачи на границе с Россией. По словам министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса, демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение.
Подробнее - в материале Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России на сайте Украина.ру.
 
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