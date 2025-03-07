Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала доклад спецслужб Литвы, в котором Россию, Белоруссию и Китай назвали главными угрозами национальной безопасности страны
Она иронично отметила, что в этом ряду литовцы забыли упомянуть пару других слов.
"Святую воду и осиновый кол", — уточнила Захарова.
В феврале Литва начала снос линий электропередачи на границе с Россией. По словам министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса, демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение.
Подробнее - в материале Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России на сайте Украина.ру.