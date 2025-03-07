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Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой

Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой - 07.03.2025 Украина.ру

Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала доклад спецслужб Литвы, в котором Россию, Белоруссию и Китай назвали главными угрозами национальной безопасности страны

2025-03-07T12:21

2025-03-07T12:21

2025-03-07T12:21

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Она иронично отметила, что в этом ряду литовцы забыли упомянуть пару других слов.В феврале Литва начала снос линий электропередачи на границе с Россией. По словам министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса, демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение.Подробнее - в материале Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, литва, белоруссия, мария захарова