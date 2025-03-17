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"Слуга его величества атакует". Четвертая американо-канадская война

"Слуга его величества атакует". Четвертая американо-канадская война - 17.03.2025 Украина.ру

"Слуга его величества атакует". Четвертая американо-канадская война

Бывший глава Банка Англии, британский подданный Марк Карни принес вассальную клятву британскому королю Карлу III.

2025-03-17T10:41

2025-03-17T10:41

2025-03-17T10:41

эксклюзив

марк карни

сша

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дональд трамп

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цру

демократическая партия

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"Я, Марк Карни, клянусь, что буду верен и буду преданно служить его величеству королю Карлу III, его преемникам и наследникам. Во всем я буду поступать так, как подобает поступать верному и истинному слуге его величества", – заявил он на встрече с британским генерал-губернатором.После чего Карни официально утвердили в качестве двадцать четвертого премьер-министра Канады.Как мы и прогнозировали на прошлой неделе, избрание нового канадского премьера, который сменил на этом посту давно надоевшего всем Джастина Трюдо, не приведет к разрядке с Америкой. Напротив, это запускает новый виток в политическом и экономическом конфликте между Оттавой и Вашингтоном. Причем, канадцы, выступают в нем в качестве хорошо управляемых прокси Лондона и Брюсселя.Марк Карни активно поддержал введение двадцатипятипроцентного тарифа на экспорт электричества в северные штаты США.Формально это было сделано в ответ на действие Дональда Трампа, который ввел двадцатипятипроцентные пошлины на сталь и алюминий канадского производства. Однако, по мнению экспертов, такие шаги Канады согласованы с евроатлантическими элитами по обе стороны океана, и направлены на то, чтобы подорвать внутреннюю поддержку республиканской администрации. Потому что Белому дому уже пришлось объявить по этому поводу частичный режим чрезвычайной ситуации в штатах Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк."Только одна канадская провинция Онтарио поставляет в США 14 миллионов мегаватт-часов электроэнергии. А всего на Канаду приходится 85% всей электроэнергии и 60% сырой нефти, которую импортируют США.Тарифные войны могут усугубить кризис на рынке электроэнергии. К тому же электросети США очень давно не обновлялись – их средний возраст достигает 70 лет. На модернизацию всей обветшалой американской инфраструктуры нужны триллионы долларов, взять которые неоткуда. Тем временем инфраструктурных катастроф становится все больше. Те же блэкауты (веерные отключения электричества) стали происходить чуть ли не каждое лето", – пишет об этом американист Малек Дудаков.Но это лишь первый шаг в североамериканской холодной войне. Сразу после вступления в должность Карни сообщил о пересмотре масштабной сделки по закупке современных американских истребителей F-35, которая была торжественно заключена в 2023 году при Джозефе Байдене.США должны были поставить 88 самолетов стоимостью за 13 миллиардов долларов – но теперь судьба контракта в воздухе. Как завил новый премьер-министр, он намерен изменить нынешнюю ситуацию, когда Канада покупает 80% своих вооружений в Америке – чтобы ударить по интересам американского ВПК.Не обошлось и без красноречивого символического жеста, явно направленного на то, чтобы продемонстрировать враждебность канадского правительства к администрации Дональда Трампа.Прибывшему в Канаду государственному секретарю США Марко Рубио, который прилетел на встречу министров иностранных дел стран "Большой семерки", демонстративно расстелили у трапа самолета короткую ковровую дорожку – по сути, небольшой красный коврик – который вел прямо в большую лужу."Это стоит расценивать как намек на напряженность между двумя странами", – констатирует издание The Mirror US.Канадская пропаганда, десятилетиями демонизировавшая Китай и Россию, теперь направлена и против США. Она открыто обвиняет американцев в подрывной деятельности с использованием социальных сетей – "для продвижения дела аннексии Канады"."Центральное разведывательное управление США в прошлом работало над дестабилизацией многих правительств и стран, используя такие обыденные методы, как коррупция, и такие радикальные, как убийства, однако бывшие руководители разведки говорят, что кампания, нацеленная на Канаду, скорее всего, будет в меньшей степени опираться на тактику "плаща и кинжала" и в большей степени – на социальные сети", – сообщает государственная телерадиокомпания Канады CBC.Противостояние между двумя соседними странами не является чем-то удивительным с точки зрения их истории. Скорее напротив, оно возвращает американо-канадские отношение к давним традициям жесткой конфронтации и вражды. Потому что, в свое время США несколько раз воевали с Канадой, которая каждый выступала на стороне британского короля.В 1775 году, во время американской войны за независимость, американская армия вошла в канадскую провинцию Квебек и заняла Монреаль – в расчете на то, что проживающие там франко-канадцы тоже выступят вместе с ними против Британской империи.Однако французские католики с недоверием отнеслись к радикально настроенным протестантам из США. А британская армия вместе с канадскими ополченцами разбила американцев в кровопролитной битве, где погиб американский командующий – генерал Ричард Монтгомери.В 1812-1815 годах, в ходе очередной пограничной войны, британо-канадские войска на время захватили американский Детройт и пробовали захватить Балтимор. Американцы, в свою очередь, взяли и сожгли город Йорк – нынешний Торонто, который считается сейчас главным финансово-экономическим центром Канады. А в отместку за это британская армия устроила рейд на Вашингтон, и целые сутки контролировала столицу США, разрушив Белый дом, Капитолий и другие административные здания.После переговоров все вернулось к довоенному статус-кво, однако в Канаде не редко обращаются к этому историческому эпизоду. В 2008 году в Торонто открыли памятник работы писателя и дизайнера Дугласа Коупленда – который изображает британского солдата на фоне поверженного перед его ногами американца.Наконец, в 1838 году вооруженный американский отряд перешел канадскую границу, чтобы поддержать антибританское восстание канадских республиканцев. Им командовал Нильс фон Шульц – родившийся в Финляндии швед, который стал называть себя Миколаем, принял участие в польском восстании против Российской империи, а после его разгрома бежал через океан в Америку.Однако британские войска и канадские лоялисты разбили участников этой вылазки, а Миколай Шульц попал в плен и был повешен в штате Онтарио.Это столкновение иногда называли третьей, или последней американо-канадской войной. Еще недавно казалось, что ничего подобного больше не повторится – потому что во время правления Демократической партии канадцы полностью поддерживали внешнеполитическую линию Белого дома.Но теперь мы видим, что Лондон влияет на Оттаву гораздо больше, чем Вашингтон. А старый конфликт между США и Канадой реанимирован на новом, экономическом основании – при помощи все той же Великобритании, которая все так же опирается на "верных слуг" британского короля.О том, какие политическ4ие страсти разгораются в Канаде - в статье Христя всё. Канадский министр пополнила список уходящих после победы Трампа политиков

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