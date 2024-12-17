https://ukraina.ru/20241217/1059725775.html

Христя всё. Канадский министр пополнила список уходящих после победы Трампа политиков

Христя всё. Канадский министр пополнила список уходящих после победы Трампа политиков - 17.12.2024 Украина.ру

Христя всё. Канадский министр пополнила список уходящих после победы Трампа политиков

Министр финансов Канады Христя Фриланд объявила о своей отставке из федерального кабинета, объяснив это непреодолимыми противоречиями с действующим премьер-министром Джастином Трюдо.

2024-12-17T14:46

2024-12-17T14:46

2024-12-17T14:46

канада

америка

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флорида

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Добровольно уходить со своего денежного поста Фриланд не хотела: судя по информации канадской и американской прессы, Трюдо едва ли не в буквальном смысле вытолкал её за двери правительства."Вы сообщили мне, что больше не хотите, чтобы я занимала должность министра финансов, и предложили мне другую позицию в кабинете. После размышлений я пришла к выводу, что единственный честный и приемлемый путь для меня – это подать в отставку из состава правительственного кабинета", – написала сама Христя в открытом письме об отставке, которое через прессу адресовала Трюдо.Со стороны могло бы показаться, что Фриланд желает заблаговременно уклониться от критики, которая всё громче звучит в адрес канадских министров.Однако эта версия маловероятна. Христя направила письмо об отставке буквально за несколько часов до публикации экономического отчёта о данных финансового бюджета за текущий год.Его дефицит значительно превышает прогнозы. И ответственность за это в первую очередь лежит именно на министре финансов, в то время как Джастин Трюдо в основном проводил время на светских раутах форумах и конгрессах, имитируя занятие международной политикой.Так что она пыталась вывести из-под удара саму себя.Победа Дональда Трампа стала для либерального канадского правительства настоящим политическим землетрясением.Отдыхающий на солнечных пляжах Флориды Трамп назвал Канаду американским штатом, который субсидирует за свой собственный счёт Вашингтон.Трюдо практически не пытался выразить по этому поводу внятное публичное возмущение – несмотря на то, что избранный президент Америки совершенно унизительно назвал канадского премьер-министра своим губернатором.Впрочем, Джастин попытался найти выход из этой позорной ситуации. Он довольно бесхитростно свалил все экономические проблемы Канады на ответственную за финансовую составляющую Христю Фриланд, которую не жалко практически никому, за исключением специфического сообщества потомков украинских коллаборантов времен Второй мировой войны.Ведь и дедушка Христи лично участвовал в тех далеких событиях – и отнюдь не на стороне антифашистской коалиции союзников.Трамп отреагировал на эти события практически мгновенно, проводив Фриланд в добрый путь. Причём он снова назвал Канаду американским штатом, к чему, похоже, уже начинают привыкать и общественность, и масс-медиа."Великий штат Канада ошеломлен отставкой или увольнением министра финансов губернатором Джастином Трюдо.Её поведение было абсолютно токсичным и совсем не способствовало заключению сделок, выгодных для крайне несчастных граждан Канады", – заявил по этому поводу Дональд Трамп.Что касается самого Джастина Трюдо, избранный президент вполне добродушно демонстрирует ему сейчас свое благорасположение. Хотя делает это в своем своеобразном и неповторимом стиле, сочетающем в себе ничем не прикрытую иронию и язвительную насмешку."Мне было приятно поужинать на днях с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо. Я с нетерпением жду встречи с губернатором в ближайшее время, чтобы мы могли продолжить наши переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех", – написал Трамп в свой соцсети.Если убрать в сторону политес, будущий президент США больше не намерен финансово субсидировать канадскую экономику, как это было во времена Джо Байдена, Камалы Харрис и Христи Фриланд.Он потребует что-то взамен, и, судя, по риторике, это вполне может быть некая часть суверенитета Канады. Если не де-юре, то, по крайней мере, де-факто.Тем более, что проигравшие выборы американские демократы со штатов восточного побережья наивно рассчитывали получить в лице этой страны что-то вроде политического оплота. И республиканцы наверняка не забыли эти безумные планы, согласно которым предлагалось отделить от Америки северо-восточные демократические штаты, присоединив их к либеральной Канаде.Еще одним движущим обстоятельством кампании против Фриланд – которая, как мы уже знаем, является токсичной по мнению Дональда Трампа, – вполне может является ее воинственная позиция по вопросу конфликта на Украине.Достаточно упомянуть о том, что кандидатура Христи совершенно серьезно рассматривалась в качестве возможной преемницы Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО – о чем сообщил канадский телеканал СВС, со ссылкой на сразу четыре осведомленных источника.К счастью, этого не произошло. В таком случае мир стал бы ближе к глобальному ядерному конфликту.Но какой бы ни была в итоге внешнеполитическая линия Трампа, совершенно очевидно, что одиозные и ангажированные персонажи вроде Христи Фриланд не очень сочетаются с его планами.Более того, сейчас можно заметить, что избранный президент старается зачистить периферийные политические элиты, которые казались незыблемыми во времена правления администрации демократов.Шольц, Фриланд – а может быть и Трюдо, которому тоже прочат скорую отставку после унизительного общения с Трампом – это только начало процесса, который угрожает карьере многих политиков.К примеру, весьма сомнительным является будущее Эммануэля Макрона, который поменял за год четырёх премьеров, хотя все понимают, что Франции на самом деле давно пора поменять своего президента.Также о Фриланд и её украинском происхождении – в материале Владимира Скачко Мультикультурализм с наци-душком. Станет ли неонацистка будущим премьером Канады на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20200819/1028609495.html

https://ukraina.ru/20241121/1059097350.html

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канада, америка, украина, дональд трамп, христя фриланд, джастин трюдо, нато, флорида, эксклюзив