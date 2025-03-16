Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России - 16.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250316/1061811786.html
Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России
Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России - 16.03.2025 Украина.ру
Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России
Жители освобожденных пунктов Харьковской области все чаще поднимают вопрос о вхождении региона в состав РФ. Сама же область должна быть освобождена: хоть политическим путем, хоть силой
2025-03-16T08:00
2025-03-16T08:00
новости
россия
харьковская область
харьков
виктор баранец
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061611036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f9765f921b3e17a1816f966b6456c19.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Ранее ряд экспертов заявил, что после окончательной зачистки Курской области от ВСУ, российские войска “займутся линией” Волчанск – Купянкс, чтобы соединить группировки "Север" и "Запад".По его словам, Харьковская область должна быть скорее освобождена. Собеседник издания отметил, что на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным обязательно встанет вопрос, какие области перейдут России, какие — Украине.“Так вот в освобожденных поселках Харьковской области все чаще и чаще говорят, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ”, — рассказал полковник.Он сравнил Харьковскую область с невестой, которая созрела для замужества.Полный текст интервью Виктора Баранца: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу
россия
харьковская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061611036_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_30c22eefa6e2ca86d840c1d1b0078334.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, харьков, виктор баранец, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Харьковская область, Харьков, Виктор Баранец, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России

08:00 16.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Жители освобожденных пунктов Харьковской области все чаще поднимают вопрос о вхождении региона в состав РФ. Сама же область должна быть освобождена: хоть политическим путем, хоть силой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Ранее ряд экспертов заявил, что после окончательной зачистки Курской области от ВСУ, российские войска “займутся линией” Волчанск – Купянкс, чтобы соединить группировки "Север" и "Запад".
По его словам, Харьковская область должна быть скорее освобождена. Собеседник издания отметил, что на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным обязательно встанет вопрос, какие области перейдут России, какие — Украине.
“Так вот в освобожденных поселках Харьковской области все чаще и чаще говорят, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ”, — рассказал полковник.
Он сравнил Харьковскую область с невестой, которая созрела для замужества.
“Надеюсь, на переговорах с Трампом мы будем поднимать вопрос: либо вы ее отдаете без боя, либо мы ее возьмем силой. Что касается Волчанска и Купянска, то мы там уже долго топчемся. При этом мы там многому научились. Мы научились форсировать реки. Мы посылаем специальные подразделения, которые захватывают плацдармы и позволяют нам навести переправы”, — считает Баранец.
Полный текст интервью Виктора Баранца: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу
 
НовостиРоссияХарьковская областьХарьковВиктор БаранецДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине
09:53Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину
09:39Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта
09:18Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв
09:13ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ
08:00Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России
07:59Карпатская Украина: украинская держава, просуществовавшая один день
07:45Последний козырь Зеленского “вылетел” из его рукава: Кашин о двойном давлении на Киев после потери Суджи
07:30После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее
07:29Западная Украина за минувшую неделю: Загадочные взрывы в Ивано-Франковске и переправщики в погонах
07:15Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять
07:00Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области
07:00Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
06:45Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник”
06:30Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском
06:15Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальше
06:00Пазл складывается: Кашин ответил, на каких условиях Россия и Украина примут 30-дневное перемирие
05:45Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей
05:30Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей
05:15Кашин ответил, при каком условии война немедленно возобновится после 30-дневного перемирия
Лента новостейМолния