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Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России

Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России - 16.03.2025 Украина.ру

Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России

Жители освобожденных пунктов Харьковской области все чаще поднимают вопрос о вхождении региона в состав РФ. Сама же область должна быть освобождена: хоть политическим путем, хоть силой

2025-03-16T08:00

2025-03-16T08:00

2025-03-16T08:00

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россия

харьковская область

харьков

виктор баранец

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

вс рф

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Ранее ряд экспертов заявил, что после окончательной зачистки Курской области от ВСУ, российские войска “займутся линией” Волчанск – Купянкс, чтобы соединить группировки "Север" и "Запад".По его словам, Харьковская область должна быть скорее освобождена. Собеседник издания отметил, что на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным обязательно встанет вопрос, какие области перейдут России, какие — Украине.“Так вот в освобожденных поселках Харьковской области все чаще и чаще говорят, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ”, — рассказал полковник.Он сравнил Харьковскую область с невестой, которая созрела для замужества.Полный текст интервью Виктора Баранца: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу

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новости, россия, харьковская область, харьков, виктор баранец, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф