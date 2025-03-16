Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Жители освобожденных пунктов Харьковской области все чаще поднимают вопрос о вхождении региона в состав РФ. Сама же область должна быть освобождена: хоть политическим путем, хоть силой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Ранее ряд экспертов заявил, что после окончательной зачистки Курской области от ВСУ, российские войска “займутся линией” Волчанск – Купянкс, чтобы соединить группировки "Север" и "Запад".
По его словам, Харьковская область должна быть скорее освобождена. Собеседник издания отметил, что на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным обязательно встанет вопрос, какие области перейдут России, какие — Украине.
“Так вот в освобожденных поселках Харьковской области все чаще и чаще говорят, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ”, — рассказал полковник.
Он сравнил Харьковскую область с невестой, которая созрела для замужества.
“Надеюсь, на переговорах с Трампом мы будем поднимать вопрос: либо вы ее отдаете без боя, либо мы ее возьмем силой. Что касается Волчанска и Купянска, то мы там уже долго топчемся. При этом мы там многому научились. Мы научились форсировать реки. Мы посылаем специальные подразделения, которые захватывают плацдармы и позволяют нам навести переправы”, — считает Баранец.