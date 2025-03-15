https://ukraina.ru/20250315/1061817745.html
"Раненый зверь опаснее вдвойне": Гаспарян о провокациях с Украины и зачистке местных нацистов
"Раненый зверь опаснее вдвойне": Гаспарян о провокациях с Украины и зачистке местных нацистов - 15.03.2025 Украина.ру
"Раненый зверь опаснее вдвойне": Гаспарян о провокациях с Украины и зачистке местных нацистов
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2025-03-15T10:56
2025-03-15T10:56
2025-03-15T10:56
видео
армен гаспарян
алексей гончаренко
переговоры
оружие
еспч
нацизм
фсб
владимир путин
дональд трамп
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00:29 – Кого убьют следующим после нациста Демьяна Ганула*? 13:51 – Об изменении переговорной ситуации; 19:53 – О возобновлении передачи Украине оружия; 23:18 – С чем киевскому режиму идти на переговоры? *В интервью упоминаются Демьян Ганул и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, алексей гончаренко, переговоры, оружие, еспч, нацизм, фсб, владимир путин, дональд трамп, александр лукашенко, сво, пытки, война, курская область, киевский режим, одесса, дом профсоюзов, видео
Видео, Армен Гаспарян, Алексей Гончаренко, переговоры, оружие, ЕСПЧ, нацизм, ФСБ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, СВО, пытки, война, Курская область, киевский режим, Одесса, дом профсоюзов
"Раненый зверь опаснее вдвойне": Гаспарян о провокациях с Украины и зачистке местных нацистов
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:29 – Кого убьют следующим после нациста Демьяна Ганула*?
13:51 – Об изменении переговорной ситуации;
19:53 – О возобновлении передачи Украине оружия;
23:18 – С чем киевскому режиму идти на переговоры?
*В интервью упоминаются Демьян Ганул и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.