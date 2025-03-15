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"Раненый зверь опаснее вдвойне": Гаспарян о провокациях с Украины и зачистке местных нацистов

"Раненый зверь опаснее вдвойне": Гаспарян о провокациях с Украины и зачистке местных нацистов - 15.03.2025 Украина.ру

"Раненый зверь опаснее вдвойне": Гаспарян о провокациях с Украины и зачистке местных нацистов

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2025-03-15T10:56

2025-03-15T10:56

2025-03-15T10:56

видео

армен гаспарян

алексей гончаренко

переговоры

оружие

еспч

нацизм

фсб

владимир путин

дональд трамп

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00:29 – Кого убьют следующим после нациста Демьяна Ганула*? 13:51 – Об изменении переговорной ситуации; 19:53 – О возобновлении передачи Украине оружия; 23:18 – С чем киевскому режиму идти на переговоры? *В интервью упоминаются Демьян Ганул и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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