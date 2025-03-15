"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей - 15.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250315/1061811551.html
"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей
"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей - 15.03.2025 Украина.ру
"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей
Конечно, под Суджей российские подразделения провели великолепную операцию. Ее наверняка будут изучать в академиях. Ядро украинской группировки сейчас зажато в Суджанском районе со всех сторон. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-03-15T11:10
2025-03-15T11:10
новости
россия
суджа
курская область
вооруженные силы украины
виктор баранец
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/08/1061643859_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f95ccd00e1ed8b523c3fbd8975f85658.jpg
Отвечать на вопрос об операции ВС РФ под Суджей начал собеседник издания с шутки: “Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа". По его словам, хоть ВСУ сейчас зажаты в Суджанском районе со всех сторон, у них остается маленькая дорога, по которой они еще пытаются доставить подкрепления и боеприпасы.“Но тут есть любопытная вещь. Я разговаривал с офицерами, к которым привели пленного. И пленный признался, что в их взводе 15 из 22 человек были пацанами, которые в прошлом году школу закончили. Некоторые из них при первых выстрелах побежали в сторону российских позиций”, — рассказал Баранец.Полковник добавил, что для него бои в Курской области — это и боль, и радость.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что операция “Труба” стало основой успеха российской армии на Суджанском направлении. По словам эксперта, уничтожать украинских военных ВС РФ будут как “преступников, которые за все свои злодеяния на Курской земле заслуживают смертной казни”.О том, как прошла сама операция российского спецназа — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины. Полный текст интервью Виктора Баранца: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу
https://ukraina.ru/20250313/1061746985.html
россия
суджа
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/08/1061643859_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92008880c09a1b043da5bb87c3d942dd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины, виктор баранец, вс рф
Новости, Россия, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Виктор Баранец, ВС РФ

"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей

11:10 15.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Конечно, под Суджей российские подразделения провели великолепную операцию. Ее наверняка будут изучать в академиях. Ядро украинской группировки сейчас зажато в Суджанском районе со всех сторон. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Отвечать на вопрос об операции ВС РФ под Суджей начал собеседник издания с шутки: “Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа". По его словам, хоть ВСУ сейчас зажаты в Суджанском районе со всех сторон, у них остается маленькая дорога, по которой они еще пытаются доставить подкрепления и боеприпасы.
“Но тут есть любопытная вещь. Я разговаривал с офицерами, к которым привели пленного. И пленный признался, что в их взводе 15 из 22 человек были пацанами, которые в прошлом году школу закончили. Некоторые из них при первых выстрелах побежали в сторону российских позиций”, — рассказал Баранец.
Полковник добавил, что для него бои в Курской области — это и боль, и радость.
“Наконец-то у нас появились думающие генералы, которые сумели осознать ситуацию и провести такую системную операцию. И сейчас на горле этой кодлы украинских бандюков мы сдавливаем военные пальцы”, — резюмировал Баранец.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что операция “Труба” стало основой успеха российской армии на Суджанском направлении. По словам эксперта, уничтожать украинских военных ВС РФ будут как “преступников, которые за все свои злодеяния на Курской земле заслуживают смертной казни”.
О том, как прошла сама операция российского спецназа — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
13 марта, 04:15
ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историюОперация "Труба" в Судже точно станет одной из наиболее ярких операций в истории СВО. И современных войн вообще. Еще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом
Полный текст интервью Виктора Баранца: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу
 
НовостиРоссияСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныВиктор БаранецВС РФ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
13:09Ликвидация Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 марта
13:00Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
12:45Кнутов рассказал, что ВСУ пытались компенсировать за счет самой массированной атаки БПЛА
12:32"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье
12:30После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм
12:15Нюансы. Что ответил Путин Трампу
12:15Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей
11:50Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России
11:45Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине
11:40Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту
11:30Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области
11:22Виноваты пожарные и Янукович. Что постановил ЕСПЧ по поводу бойни в Одессе 2 мая, скандальные подробности
11:20Трамп прогнул Зеленского: Кашин назвал главную подвижку в переговорах Украины и США
11:17В ЛНР сбили дрон ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества — Мирошник
11:15России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский
11:10"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей
11:05Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин
11:00Символическое сидение в Горнале: Поликарпов о том, где окажутся ВСУ после Курской области
10:56"Раненый зверь опаснее вдвойне": Гаспарян о провокациях с Украины и зачистке местных нацистов
Лента новостейМолния