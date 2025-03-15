https://ukraina.ru/20250315/1061811551.html

"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей

"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей - 15.03.2025 Украина.ру

"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей

Конечно, под Суджей российские подразделения провели великолепную операцию. Ее наверняка будут изучать в академиях. Ядро украинской группировки сейчас зажато в Суджанском районе со всех сторон. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-03-15T11:10

2025-03-15T11:10

2025-03-15T11:10

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Отвечать на вопрос об операции ВС РФ под Суджей начал собеседник издания с шутки: “Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа". По его словам, хоть ВСУ сейчас зажаты в Суджанском районе со всех сторон, у них остается маленькая дорога, по которой они еще пытаются доставить подкрепления и боеприпасы.“Но тут есть любопытная вещь. Я разговаривал с офицерами, к которым привели пленного. И пленный признался, что в их взводе 15 из 22 человек были пацанами, которые в прошлом году школу закончили. Некоторые из них при первых выстрелах побежали в сторону российских позиций”, — рассказал Баранец.Полковник добавил, что для него бои в Курской области — это и боль, и радость.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что операция “Труба” стало основой успеха российской армии на Суджанском направлении. По словам эксперта, уничтожать украинских военных ВС РФ будут как “преступников, которые за все свои злодеяния на Курской земле заслуживают смертной казни”.О том, как прошла сама операция российского спецназа — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины. Полный текст интервью Виктора Баранца: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу

https://ukraina.ru/20250313/1061746985.html

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новости, россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины, виктор баранец, вс рф