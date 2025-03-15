"Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа": Баранец об операции ВС РФ под Суджей
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Конечно, под Суджей российские подразделения провели великолепную операцию. Ее наверняка будут изучать в академиях. Ядро украинской группировки сейчас зажато в Суджанском районе со всех сторон. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Отвечать на вопрос об операции ВС РФ под Суджей начал собеседник издания с шутки: “Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа". По его словам, хоть ВСУ сейчас зажаты в Суджанском районе со всех сторон, у них остается маленькая дорога, по которой они еще пытаются доставить подкрепления и боеприпасы.
“Но тут есть любопытная вещь. Я разговаривал с офицерами, к которым привели пленного. И пленный признался, что в их взводе 15 из 22 человек были пацанами, которые в прошлом году школу закончили. Некоторые из них при первых выстрелах побежали в сторону российских позиций”, — рассказал Баранец.
Полковник добавил, что для него бои в Курской области — это и боль, и радость.
“Наконец-то у нас появились думающие генералы, которые сумели осознать ситуацию и провести такую системную операцию. И сейчас на горле этой кодлы украинских бандюков мы сдавливаем военные пальцы”, — резюмировал Баранец.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что операция “Труба” стало основой успеха российской армии на Суджанском направлении. По словам эксперта, уничтожать украинских военных ВС РФ будут как “преступников, которые за все свои злодеяния на Курской земле заслуживают смертной казни”.
О том, как прошла сама операция российского спецназа — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
13 марта, 04:15ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историюОперация "Труба" в Судже точно станет одной из наиболее ярких операций в истории СВО. И современных войн вообще. Еще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом