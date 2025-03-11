Генсекретаря ОБСЕ, приехавшего в Москву, повезли на место падения беспилотников ВСУ - МИД РФ
11:06 11.03.2025 (обновлено: 11:53 11.03.2025)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Прибывший с визитом в российскую столицу генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу будет ознакомлен с последствиями ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Сейчас его (генсека ОБСЕ. - Ред.) в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он не из своих сводок, которые ему, в том числе делают те, кто спонсируют киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле", - отметила Захарова.
В ночь на 11 марта ВСУ атаковали Московскую область 91 дроном, всего же в ночь на 11 марта над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.
"Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасность и сотрудничества в Европе", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, 14 человек пострадали, включая несколько детей, два мужчины погибли.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что велась эта массированная атака дронов ВСУ как минимум из трех областей Украины - Днепропетровской, Сумской и Черниговской.
10:3691 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛАВ ночь на 11 марта произошла самая массированная атака БПЛА со стороны ВСУ за 2025 год. В Москву прилетели 74 дрона, они были уничтожены силами ПВО, Всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА
Массированный налет БПЛА не случайно произошел в ночь на 11 марта, утверждают специалисты. Их мнения мы изложили в материале Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.
Автор издания Украина.ру Павел Котов изучил мнения экспертов и пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах Москве необходимо продолжать изобличать Зеленского и его режим как главного поджигателя войны, действующего при поддержке Великобритании, Франции и Германии. "И весь мир должен понимать, что именно на киевском режиме будет лежать вина за возможный срыв переговоров". Какие выводы нужно сделать из произошедшего - в его материале Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры.