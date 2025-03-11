https://ukraina.ru/20250311/1061696371.html

Генсекретаря ОБСЕ, приехавшего в Москву, повезли на место падения беспилотников ВСУ - МИД РФ

Генсекретаря ОБСЕ, приехавшего в Москву, повезли на место падения беспилотников ВСУ - МИД РФ - 11.03.2025 Украина.ру

Генсекретаря ОБСЕ, приехавшего в Москву, повезли на место падения беспилотников ВСУ - МИД РФ

Прибывший с визитом в российскую столицу генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу будет ознакомлен с последствиями ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-03-11T11:06

2025-03-11T11:06

2025-03-11T11:53

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В ночь на 11 марта ВСУ атаковали Московскую область 91 дроном, всего же в ночь на 11 марта над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.По предварительным данным, 14 человек пострадали, включая несколько детей, два мужчины погибли.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что велась эта массированная атака дронов ВСУ как минимум из трех областей Украины - Днепропетровской, Сумской и Черниговской.Массированный налет БПЛА не случайно произошел в ночь на 11 марта, утверждают специалисты. Их мнения мы изложили в материале Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.Автор издания Украина.ру Павел Котов изучил мнения экспертов и пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах Москве необходимо продолжать изобличать Зеленского и его режим как главного поджигателя войны, действующего при поддержке Великобритании, Франции и Германии. "И весь мир должен понимать, что именно на киевском режиме будет лежать вина за возможный срыв переговоров". Какие выводы нужно сделать из произошедшего - в его материале Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры.

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новости, москва, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, обсе, вооруженные силы украины, бпла, атака