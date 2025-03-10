Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Мобилизованных на юго-востоке Украины русскоязычных военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ избили за использование русского языка. Об этом 10 марта агентству РИА Новости сообщили в пророссийском подполье
Подпольщики утверждают, что украинское командование провело языковую проверку в мехбригаде и применило "жесткие санкции" дисциплинарного характера, выговоры и даже меры физического воздействия.
"Некоторых русскоязычных солдат украинские офицеры избили за то, что они говорят на русском языке, который в ВСУ запрещен и именуется "мовой ворога", то есть языком врага", — заявил источник издания.
Также отмечается, что сейчас в 28-й бригаде зреет серьезное недовольство, русскоязычные грозятся оставить позиции или поднять вооруженное восстание.
Жестокостью украинские военные отличались и ранее. Один из таких примеров стал известен сегодня, 10 марта: военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что командование ВСУ пообещало своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях.
10:45Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность Командование ВСУ пообещало своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Об этом 10 марта агентству РИА Новости рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин
О проблемах внутри украинской армии можно судить и по другим новостям. Например, в понедельник подразделения украинских войск "ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ