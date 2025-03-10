https://ukraina.ru/20250310/1061671711.html

Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье

Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье - 10.03.2025 Украина.ру

Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье

Мобилизованных на юго-востоке Украины русскоязычных военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ избили за использование русского языка. Об этом 10 марта агентству РИА Новости сообщили в пророссийском подполье

2025-03-10T12:47

2025-03-10T12:47

2025-03-10T12:47

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Подпольщики утверждают, что украинское командование провело языковую проверку в мехбригаде и применило "жесткие санкции" дисциплинарного характера, выговоры и даже меры физического воздействия.Также отмечается, что сейчас в 28-й бригаде зреет серьезное недовольство, русскоязычные грозятся оставить позиции или поднять вооруженное восстание.Жестокостью украинские военные отличались и ранее. Один из таких примеров стал известен сегодня, 10 марта: военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что командование ВСУ пообещало своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях.О проблемах внутри украинской армии можно судить и по другим новостям. Например, в понедельник подразделения украинских войск "ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ

https://ukraina.ru/20250310/1061666897.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, русскоязычные, русский язык