https://ukraina.ru/20250310/1061671838.html

США закрывают 83% программ USAID – Госдеп

США закрывают 83% программ USAID – Госдеп - 10.03.2025 Украина.ру

США закрывают 83% программ USAID – Госдеп

Белый дом закрывает 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщил глава дипломатии США Марко Рубио.

2025-03-10T12:52

2025-03-10T12:52

2025-03-10T12:52

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"После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. На 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потрачены десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил основным национальным интересам Соединенных Штатов", - заявил глава Госдепа США.Рубио сообщил также в своём комментарии, распространённым через соцсеть, что остаются действовать около тысячи программ USAID. Они подлежат более эффективной реализации и за это будет отвечать Госдеп США.До этого президент США Дональд Трамп подверг резкой критике деятельность USAID. Об этом он неоднократно заявлял публично, в том числе в обращении к парламентариям страны.После инаугурации Дональда Трампа предприниматель и инноватор Илон Маск был назначен главой департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Департамент провёл масштабный аудит USAID, что позволило Белому дому заблокировать растраты миллиардов долларов американских налогоплательщиков на финансирование программ агентства в США и за рубежом.В феврале Маск публично назвал USAID "преступной организацией" и "змеиным клубком радикальных левых марксистов, которые ненавидят Америку". Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID. В агентстве произошли масштабные сокращения персонала. Получатели помощи агентства на Украине и в ЕС запросили правительства своих стран о финансовой поддержке. Ряд уличённых в распространении русофобской пропаганды СМИ и медиапроектов получили таковую.В марте Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов. Подробности в публикации Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи

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новости, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, илон маск, белый дом, ес, сми, usaid, госдеп сша