США закрывают 83% программ USAID – Госдеп
© U.S. Embassy in Tashkent
© U.S. Embassy in Tashkent
Белый дом закрывает 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщил глава дипломатии США Марко Рубио.
"После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. На 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потрачены десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил основным национальным интересам Соединенных Штатов", - заявил глава Госдепа США.
Рубио сообщил также в своём комментарии, распространённым через соцсеть, что остаются действовать около тысячи программ USAID. Они подлежат более эффективной реализации и за это будет отвечать Госдеп США.
До этого президент США Дональд Трамп подверг резкой критике деятельность USAID. Об этом он неоднократно заявлял публично, в том числе в обращении к парламентариям страны.
После инаугурации Дональда Трампа предприниматель и инноватор Илон Маск был назначен главой департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Департамент провёл масштабный аудит USAID, что позволило Белому дому заблокировать растраты миллиардов долларов американских налогоплательщиков на финансирование программ агентства в США и за рубежом.
25 февраля, 05:00Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон МаскСейчас Илон Маск делает то, что нынешний президент США Дональд Трамп в жизни бы сам никогда не сделал. Это массовые увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, а также уничтожение USAID. Маск — это Iron Wall, то есть железная стена для Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
В феврале Маск публично назвал USAID "преступной организацией" и "змеиным клубком радикальных левых марксистов, которые ненавидят Америку". Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID. В агентстве произошли масштабные сокращения персонала. Получатели помощи агентства на Украине и в ЕС запросили правительства своих стран о финансовой поддержке. Ряд уличённых в распространении русофобской пропаганды СМИ и медиапроектов получили таковую.
В марте Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов. Подробности в публикации Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи