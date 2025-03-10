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Как Урсула хотела разорвать Россию "в клочья" и почему в Румынии арестовали "Дракулу". Скандалы недели

Как Урсула хотела разорвать Россию "в клочья" и почему в Румынии арестовали "Дракулу". Скандалы недели - 10.03.2025 Украина.ру

Как Урсула хотела разорвать Россию "в клочья" и почему в Румынии арестовали "Дракулу". Скандалы недели

Чем заняты европейские политики? Угрожают и ждут, когда "Россия развалится". Европа трансформируется нынче в "заповедник либерал глобализма", только теперь без поддержки США.

2025-03-10T06:00

2025-03-10T06:00

2025-03-10T06:00

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А "европейские политики" судорожно оглядываются по сторонам. Собирают совещание за совещанием. Потрясают кулаками: "наша мощь"! "мы им всем покажем!" "европейский ядерный зонтик!""Мы сильны и без США!"Что же делать?Что делать?Отрицать реальность и угрожать.И еще один популярный рецепт: обвинять Россию и ждать, когда она "развалится".Крики "наше племя сильно как никогда!" перемежаются мечтами: "скоро России не будет".Отрицание реальностиБольшинство политиков Европы сегодня заняты именно этим: отрицанием реальности.Точно так же, как занималась и занимается этим политическая Украина.Только Украина заявляла: хотим "границы 1991 года", хотим в НАТО и в ЕС, "сначала дайте гарантии безопасности, а мы потом подумаем".Или, как охарактеризовал речь Зеленского Дональд Трамп:"Я хочу это, я хочу то..."Или, как весной 2022 года успокаивал народ на Украине один советник тогда ещё легитимного президента Украины: "ракет у России осталось на 2-3 недели".А европейские политики сегодня заняты заклинаниями: надо подождать ещё год и Россия развалится. Как свидетельствует Госсекретарь США Марко Рубио, именно об этом говорят ему европейские политики: надо подождать ещё год.Так уже ждут с 2014 или даже раньше. Санкции должны подействовать! Но почему-то не действуют.Европа как УкраинаА помните, был такой лозунг, который с воодушевлением кричали политические украинцы: "Все буде Украина!"И вот сейчас, кажется, эта угроза начала сбываться.Европа превращается в сплошную Украину.И по форме, и по существу. По существу - бессильные угрозы. По форме - истерика.С глухим чавканьем, засасывая лимитрофов, Европа погружается в болото бандеризации.Посмотрим, что говорят сегодня политики Европы. И главное, почему они это делают?Гиена опять разжигаетАктивно подливает масла в огонь Польша - "гиена Европы", по меткому выражению Черчилля.Дональд Туск заявляет:"500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев помочь в борьбе против 140 миллионов россиян".Видимо, Туск хочет поставить под ружьё "500 миллионов европейцев"?Справедливости ради, надо сказать, что у Польши - одна из сильнейших армий в ЕС. Но Туск призывает всю Европу.Гиена опять разжигает войну.И кстати, неужели Европа воюет с Россией? По мнению Туска, да.Дональд Туск:"Европа должна принять этот вызов, гонку вооружений, и выиграть ее. Я например, убежден, что Россия её проиграет. Так же, как Советский союз проиграл "Еще Туск:Ну уже ведь было всё то же самое. Северная война, Наполеон, Гитлер. Все кричали: Россия проиграет, мы сильней. Чем закончилось, всем известно.Очень тяжело признавать свои ошибки, очень. Туск, как и другие глобалисты, не признаёт и старается только усилить воинственную риторику:"Мы будем стремиться получить ядерное оружие, неконвенциональное оружие... Каждый взрослый мужчина в Польше должен быть обучен на случай войны до конца этого года",- это недавнее выступление Туска в парламенте Польши."Россию в клочья"Ещё три года назад Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента, говорила так:"Русские военные добывают чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы чинить своё оружие. У них больше нет полупроводников. Русская индустрия разорвана в клочья."Аплодисменты в зале Европарламента. Переходящие в овации.Не будем забывать эти аплодисменты. Четвёртый рейх почти в полном составе аплодировал (!) уничтожению России.Не все хлопали, конечно. Но большинство радостно поддерживало Урсулу.Прошло три года. Теперь Урсула требует 800 миллиардов евро на военные расходы, чтобы "защитить Европу от России".Но как же "разорвана в клочья"? Как так получилось? Три года назад уже ведь "победили"?Мы сильны и без СШАСейчас в Европе новая серия: "мы не просто сильны, мы сильны и без США".Политики потрясают кулаками и говорят одно и то же: мы справимся без США, мы сильны!Для них любые мирные инициативы - это нож в сердце. Конечно, ведь для многих из них - и для Туска, и для Урсулы, для Макрона, Каи Каллас и других - может стать актуальным вопрос, аналогичный вопросу товарища Шарикова: "Где же я харчеваться буду?"Поэтому продолжается этот вроде бы нелогичный, но единственно возможный "тренд": мы сильны, как никогда.Зонтик МакронаМакрон пообещал "раскрыть над Европой французский ядерный зонтик".Но не все почему-то бегут под "зонтик" Макрона.Так как если эта идея будет реализована, то решение о применении оружия будет принимать Франция, с чем он, премьер Словакии, согласиться не может.Логично!Не говоря уже о том, что "зонтик" у Макрона слабоват. И это очень мягко говоря.Но Макрон в эти подробности не вдается."Мы должны наказать США"А Фридрих Мерц, по всей вероятности, будущий канцлер Германии, рассуждает о том, что надо сделать так, чтобы ядерным оружием распоряжались не только Англия и Франция, но и Германия.Видимо, фашистский дедушка, ставший штурмовиком в 1933 году, советовал Мерцу нечто подобное.Фридрих Мерц:"Германия должна вместе с Парижем и Лондоном управлять ядерным оружием Европы.""Мы должны наказать США. Трамп повторяет нарративы Путина", - говорит Мерц.Ну, что ж. Наказывайте. Посмотрим.Кстати, вот, например, интересная информация. Кому принадлежит завод "Рейнметалл", флагман военной промышленности Германии?В этом году концерн будет продан китайской компании.За пять последних лет промышленное производство в Германии снизилось на 13,4%, сильнее всех других крупных экономик мира. В энергозависимых секторах экономики падение 18,2 процентов.Экономика Германии росла на дешевой энергии из России и на спросе из Китая. Теперь Китай, наоборот, скупает Германию. Еще часть производства убегает в США.Но Мерц считает, что Германия ещё должна умудриться "наказать США".Планы интересные. Но кажется, не имеют ничего общего с реальностью?Планы Каи КалласНикого из "говорящих голов" ЕС вообще не смущает абсолютная нелогичность того, что говорится.Кая Каллас, глава дипломатии ЕС, последовательно предложила:Сменить США в роли мирового лидера.Выиграть войну у Китая.Россию разделить на несколько мелких государств.И всё!Всё очень просто!Как вы собираетесь это сделать?Вопрос Орбана:"Если Европа с США не смогли победить Россию? То как теперь они собираются её победить?""ЕС не сможет продолжать военную помощь Украине, на это просто нет денег".Ну а тем временем удивительные истории происходят в еще одном государстве ЕС. Им мало было фантасмагории с выборами.Дракулу подозревают в связях с Россией?А в Румынии! Арестовали группу заговорщиков, которые якобы хотели связаться с Россией. "Подозревают в попытке", многозначительно говорят власти. То есть доказательств, как обычно, никаких нет.Интересно, что группа называлась "команда Влада Цепеша", и в нее входил генерал в отставке Раду Теодору, которому 101 год!Группу вдохновлял образ средневекового графа Дракулы, так сообщают местные СМИ.Как перестать смеяться?Влада Цепеша! Образ Дракулы! Генерал, которому 101 год.Русские в КиевеА вот интересная новость из Словакии:"Русские в Киеве будут более надёжным соседом, чем Украина", - говорит Эрик Калиняк, член партии Роберта Фицо.А словацкий депутат Европарламента Любош Бляха опять в Москве! Он уже который раз приезжает. Говорит, должен следить за процессом мирного урегулирования.Это тот, что в Европарламенте всё время обличает лицемерных европейских политиков.Да, опять в Москве, фото у стен Кремля делает и с удовольствием постит в соцсетях.Представляете, как ему завидуют генерал Раду Теодору и собственно, сам Джорджеску, кандидат в президенты Румынии, который чуть не выиграл выборы.Так что же с Джорджеску?Газеты пишут, что Джорджеску на выборы не допустят. Демократия! Европа!Хотя Избирком его зарегистрировал. Но колеблются. Не знают, что делать.Вообще же удивительное и по сути, и по форме "дело Джорджеску" демонстрирует, в какой истерике находятся те люди и силы, которые занимаются его отстранением от выборов.Не допускают к выборам, уже создали "народного лидера" из обычного раньше скромного бюрократа Джорджеску. Сами делают из него "пламенного оппозиционера".И все это еще оформляется историями про 101 летнего генерала и "общество Дракулы"?Те, кто управляет процессами в Румынии (а сегодня это Брюссель) находятся даже не на уровне Каи Каллас и Анналены Бербок.Политолог Сергей Марков делает такой вывод:Ну если уже графа Дракулу втащили в политическую борьбу, то так тому и быть.А мы будем наблюдать. Запасаясь не столько поп-корном, сколько здоровым чувством юмора.О том, что обсуждали на минувшей неделе на Украине и в Европе - в статье Елены Мурзиной "Зеленский? Отправьте его в ад! Какое зрелище с ним назвали непристойным и чем Конгресс США похож на Раду"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, европа, россия, сша, эммануэль макрон, фридрих мерц, дональд трамп, ес, европарламент, нато