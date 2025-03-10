Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
В учебном центре в Новомосковске иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа. То есть Запад решил поменять тактику и теперь обучать ВСУ на их территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ"
В начале марта российские ВКС нанесли удар по известному еще с советских времен украинскому полигону в Новомосковске, который находится в Днепропетровской области.
В таких ударах нет ничего сложного, считает эксперт, российские "Искандеры" постоянно находятся на дежурстве. Им только надо выдать огневую задачу, для этого есть специальные разведывательные службы, указал он.
"Они определяют не только место, по которому надо нанести удар, но и подходящее для этого время. Удар был нанесен в момент, когда личный состав ВСУ и иностранные наемники находились в определенной точке полигона", — подчеркнул Насонов.
В этом учебном центре иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа, рассказал эксперт. Наши партизаны это вовремя подсветили, специалисты разведки ВКС подтвердили, а потом в нужный момент был нанесен эффективный удар, уточнил он.
"Погибшие специалисты и инструктора были отобранными людьми. Это штучный товар. Пусть еще приезжают. Мы вас любим, ждем и обязательно встретим", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.
Также про удар по полигону в Новомосковске — в материале Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.
7 марта, 05:45Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"Значительная часть украинских командиров, которые имели боевой опыт, уже либо погибли, либо уволены в связи с ранениями. Центрами подготовки бойцов ВСУ руководят люди без боевого опыта, а иностранцы не понимают принципов ведения современной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов