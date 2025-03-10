Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске - 10.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250310/1061651248.html
Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске
Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске - 10.03.2025 Украина.ру
Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске
В учебном центре в Новомосковске иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа. То есть Запад решил поменять тактику и теперь обучать ВСУ на их территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ"
2025-03-10T05:45
2025-03-10T05:45
новости
россия
украина
запад
юрий кнутов
полигон
"искандер"
вс рф
всу
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791034_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_3ab1aa3cc8dd937663d2af32f6a98e9c.jpg
В начале марта российские ВКС нанесли удар по известному еще с советских времен украинскому полигону в Новомосковске, который находится в Днепропетровской области.В таких ударах нет ничего сложного, считает эксперт, российские "Искандеры" постоянно находятся на дежурстве. Им только надо выдать огневую задачу, для этого есть специальные разведывательные службы, указал он.В этом учебном центре иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа, рассказал эксперт. Наши партизаны это вовремя подсветили, специалисты разведки ВКС подтвердили, а потом в нужный момент был нанесен эффективный удар, уточнил он.То есть Запад решил поменять тактику. Если раньше они носились с подготовкой во Франции бригады "Анна Киевская", то теперь решили обучать украинцев на их территории, потому что это дешевле и проще, указал Насонов."Погибшие специалисты и инструктора были отобранными людьми. Это штучный товар. Пусть еще приезжают. Мы вас любим, ждем и обязательно встретим", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.Также про удар по полигону в Новомосковске — в материале Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250307/1061604776.html
россия
украина
запад
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791034_49:0:1036:740_1920x0_80_0_0_48e3929be58cd9adf144e02d2d7e5dff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, юрий кнутов, полигон, "искандер", вс рф, всу, иностранные наемники, бпла, днепропетровская область, инструктор, обучение
Новости, Россия, Украина, Запад, Юрий Кнутов, полигон, "Искандер", ВС РФ, ВСУ, иностранные наемники, БПЛА, Днепропетровская область, инструктор, обучение

Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске

05:45 10.03.2025
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
В учебном центре в Новомосковске иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа. То есть Запад решил поменять тактику и теперь обучать ВСУ на их территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ"
В начале марта российские ВКС нанесли удар по известному еще с советских времен украинскому полигону в Новомосковске, который находится в Днепропетровской области.
В таких ударах нет ничего сложного, считает эксперт, российские "Искандеры" постоянно находятся на дежурстве. Им только надо выдать огневую задачу, для этого есть специальные разведывательные службы, указал он.
"Они определяют не только место, по которому надо нанести удар, но и подходящее для этого время. Удар был нанесен в момент, когда личный состав ВСУ и иностранные наемники находились в определенной точке полигона", — подчеркнул Насонов.
В этом учебном центре иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа, рассказал эксперт. Наши партизаны это вовремя подсветили, специалисты разведки ВКС подтвердили, а потом в нужный момент был нанесен эффективный удар, уточнил он.
То есть Запад решил поменять тактику. Если раньше они носились с подготовкой во Франции бригады "Анна Киевская", то теперь решили обучать украинцев на их территории, потому что это дешевле и проще, указал Насонов.
"Погибшие специалисты и инструктора были отобранными людьми. Это штучный товар. Пусть еще приезжают. Мы вас любим, ждем и обязательно встретим", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.
Также про удар по полигону в Новомосковске — в материале Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
7 марта, 05:45
Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"Значительная часть украинских командиров, которые имели боевой опыт, уже либо погибли, либо уволены в связи с ранениями. Центрами подготовки бойцов ВСУ руководят люди без боевого опыта, а иностранцы не понимают принципов ведения современной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиРоссияУкраинаЗападЮрий Кнутовполигон"Искандер"ВС РФВСУиностранные наемникиБПЛАДнепропетровская областьинструкторобучение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Украина за неделю. Принуждение к миру вызвало эскалацию в Европе
06:20"Фронт может рухнуть в любой момент". Украинские эксперты и политики о вариантах остановки войны
06:15Прячутся и роют подземные ходы: Алехин рассказал, почему Северск вызывает у ВСУ "нервную дрожь"
06:00Как Урсула хотела разорвать Россию "в клочья" и почему в Румынии арестовали "Дракулу". Скандалы недели
05:45Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске
05:30Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро
05:00"Русские идут, они везде": Федоров о том, почему обращение Макрона было похоже на "приступ истерии"
04:30"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США
04:00Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа
03:30Уже никто не штурмует в лоб: эксперт рассказал, как ВС РФ отрабатывают и "дотачивают" тактические приемы
19:40Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги
18:31Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск
18:25Минералами Трампа не задобрить, Ахметову и Ко приготовиться. Итоги 9 марта на Украине
17:53Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам
17:22США прекратили поддержку оборудования украинских F-16
17:08Собак от людей или наоборот? Кого защищать и как решать проблему с бездомными животными - Ищенко
16:37Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны
16:22ВСУ атаковали дронами больницу и вышку связи в Запорожской области
16:10"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области
15:55"Нынешние французские власти финансируют неонацистов" - спикер парламента России
Лента новостейМолния