https://ukraina.ru/20250310/1061651248.html

Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске

Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске - 10.03.2025 Украина.ру

Погибли отборные специалисты: Насонов рассказал про удар по полигону с наемниками ВСУ в Новомосковске

В учебном центре в Новомосковске иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа. То есть Запад решил поменять тактику и теперь обучать ВСУ на их территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ"

2025-03-10T05:45

2025-03-10T05:45

2025-03-10T05:45

новости

россия

украина

запад

юрий кнутов

полигон

"искандер"

вс рф

всу

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791034_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_3ab1aa3cc8dd937663d2af32f6a98e9c.jpg

В начале марта российские ВКС нанесли удар по известному еще с советских времен украинскому полигону в Новомосковске, который находится в Днепропетровской области.В таких ударах нет ничего сложного, считает эксперт, российские "Искандеры" постоянно находятся на дежурстве. Им только надо выдать огневую задачу, для этого есть специальные разведывательные службы, указал он.В этом учебном центре иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа, рассказал эксперт. Наши партизаны это вовремя подсветили, специалисты разведки ВКС подтвердили, а потом в нужный момент был нанесен эффективный удар, уточнил он.То есть Запад решил поменять тактику. Если раньше они носились с подготовкой во Франции бригады "Анна Киевская", то теперь решили обучать украинцев на их территории, потому что это дешевле и проще, указал Насонов."Погибшие специалисты и инструктора были отобранными людьми. Это штучный товар. Пусть еще приезжают. Мы вас любим, ждем и обязательно встретим", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.Также про удар по полигону в Новомосковске — в материале Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250307/1061604776.html

россия

украина

запад

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, юрий кнутов, полигон, "искандер", вс рф, всу, иностранные наемники, бпла, днепропетровская область, инструктор, обучение