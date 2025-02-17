https://ukraina.ru/20250217/1061127482.html
Будут ли тонуть танкеры России после СВО и как пройдут переговоры в режиме жёсткого торга - Агеев
Будут ли тонуть танкеры России после СВО и как пройдут переговоры в режиме жёсткого торга - Агеев - 17.02.2025 Украина.ру
Будут ли тонуть танкеры России после СВО и как пройдут переговоры в режиме жёсткого торга - Агеев
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 17.02.2025
2025-02-17T12:02
2025-02-17T12:02
2025-02-17T12:02
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Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о тарифной войне Трампа, причинах аварий с российскими танкерами и переговорах в режиме жёсткого торга с США. 00:27 - Будут ли тонуть танкеры после окончания СВО? 01:50 - О тарифной войне Трампа; 04:00 - Тарифные надбавки США против союзников; 10:03 - Коммерческий подход Трампа к помощи Киеву; 18:27 - О переговорах в режиме "жёсткого торга". #Агеев #танкеры #конкуренты #партнёры #США #колонии #Британия #Россия #РФ #Украина #экономика #энергетика #нефть #СВО #тарифы #Канада #Китай #КНР #Европа #ЕС #Запад #металлы #ресурсы #спецоперация #торг #торговля #товарооборот #Трамп #коррупция #переговоры #война #ВПК #Пентагон #Лондон #резервы #вооружение #добыча #инфраструктура #ТЯО #Турция #договорённости #санкции #Азия #войска #дипломатия #бизнес #политика #деньги #президент #Евросоюз Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сша, китай, дональд трамп, ес, впк, украина, переговоры
Видео, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, ЕС, ВПК, Украина, переговоры
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о тарифной войне Трампа, причинах аварий с российскими танкерами и переговорах в режиме жёсткого торга с США.
00:27 - Будут ли тонуть танкеры после окончания СВО?
01:50 - О тарифной войне Трампа;
04:00 - Тарифные надбавки США против союзников;
10:03 - Коммерческий подход Трампа к помощи Киеву
;
18:27 - О переговорах в режиме "жёсткого торга".
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#Китай
#КНР #Европа #ЕС
#Запад #металлы #ресурсы #спецоперация #торг #торговля #товарооборот #Трамп #коррупция #переговоры #война #ВПК #Пентагон
#Лондон
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